Todavía no se estrena la segunda temporada de The Last of Us (ya casi), pero HBO ya dio a conocer que habrá una temporada 3 de la exitosísima y aclamada adaptación del videojuego creado por Neil Druckmann.

Como recordamos, la segunda temporada de The Last of Us se estrenará en la plataforma de streaming MAX el próximo domingo 13 de abril con su primer episodio. Y de ahí, cada domingo, saldrán los próximos seis episodios que se tienen armados.

Ahora bien. La noticia reciente ha generado muchas dudas respecto a qué parte de la historia llegará en esta tercera temporada. La cosa es que si bien hay dos entregas del videojuego de The Last of Us, los creadores de la serie desde siempre pensaron que esa segunda parte, se dividiera en dos para la televisión. Y acá les contamos todo.

Parte del elenco de la segunda temporada de ‘The Last of Us’ / Foto: Cortesía HBO Max

Temporada 3 de The Last of Us

Como recordamos, la primera temporada de The Last of Us se basó en el videojuego homónimo de 2013 de Sony Playstation. La segunda temporada, próxima a estrenarse, está basada en The Last of Us Part II, el cual se estrenó en 2020.

Mientras Craig Mazin y Neil Druckmann, los creadores de la serie, estaban construyendo la segunda temporada de The Last of Us, se dieron cuenta que la historia es tan grande y las ambiciones correspondían a ese tamaño, que debían dividir la historia.

Pedro Pascal como Joel en la temporada 2 de ‘The Last of Us’ / Foto: Cortesía HBO Max

Esto es clave para entender por qué habrá una temporada 3 de The Last of Us: los eventos de The Last of Us Part II se dividirán, para la televisión, en dos partes. Eso quiere decir que la segunda temporada no concluirá con la historia que se vio en el videojuego sino hasta la tercera entrega…

De hecho, de acuerdo a las declaraciones de Mazin, podría extenderse una temporada más; es decir, que podría haber 4 temporadas de The Last of Us para cubrir todos los eventos y respetar la historia.

El elenco que vuelve para la segunda temporada de The Last of Us

Para esta segunda temporada, Pedro Pascal y Bella Ramsey vuelven en los personajes principales de Joel y Ellie, y lo hacen junto a Gabriel Luna y Rutina Wesley.

Pero los nombres que se suman al elenco, son impresionantes, e incluyen a Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Danny Ramirez, Jeffrey Wright y Catherine O’Hara, sumados a Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Joe Pantoliano, Alanna Ubach, Ben Ahlers, Hettienne Park, Robert John Burke y Noah Lamanna.