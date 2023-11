Lo que necesitas saber: La película protagonizada por Will forte y John Cena había sido cancelada... pero parece que la presión del público y las reacciones en internet tras esa noticia la están salvando.

Que si la enlataron, que si los planes cambiaron, que si esto o lo otro… Hace algunos días, se anunció que la película de Coyote vs Acme quedaba cancelada. Y bueno, parece que al público y a un buen sector de Hollywood no le agradó el inesperado movimiento de Warner Bros. Discovery.

Al ver la reacción por aquella noticia, el estudio de producción habría decidido darle una segunda oportunidad a la cinta. La cosa es que le andan buscando un ‘nuevo hogar’ (por decirlo de alguna manera), esto para que el trabajo ya realizado –que de por sí ya estaba bastante avanzado– no se pierda.

Imagen ilustrativa. Foto: Warner Bros.

¿Por qué ‘Coyote vs Acme había sido cancelada?

Warner Bros. Discovery (WBD) sabe lo que es echar para atrás el estreno de películas ya avanzadas en su proceso de producción. Pasó en agosto del 2022 con la secuela de SCOOB!, pero quizá el caso más sonado fue el del largometraje de Batgirl protagonizado por Leslie Grace, que ya había terminado su rodaje y que solo esperaba la post-producción, por decir lo menos.

Pues la misma suerte estaba corriendo Coyote vs Acme, que estaba siendo cancelada aún cuando se terminó de rodar en el 2022. ¿La razón? Como describe The Wrap, el estudio mencionó que se debía a un cambio de estrategia dentro de la subsidiaria Warner Bros. Pictures Animation, esto luego del relanzamiento de esta última.

Yendo más a fondo, se habló de que WBD quería aceptar una deducción de impuesto de hasta 30 millones de dólares por la cinta. Esto no es descabellado si tomamos en cuenta que David Zaslav, CEO de la compañía, ha priorizado sanear las finanzas de la organización tras la fusión de Warner Bros con Discovery.

David Zaslav, CEO de Warner Bros Discovery en la CinemaCon 2023. Foto: Getty

La gente y los involucrados en la película reaccionaron

Parece una decisión complicada, sobre todo cuando se sabe que el proyecto ya estaba bastante avanzado. Y fue por eso que al anunciarse que Coyote vs Acme era cancelada, la gente en internet y varios creativos alrededor de la producción se pronunciaron por el asunto.

El propio John Cena posteó en Instagram una imagen con la frase “The End”, ilustrada con el clásico logo circular rojizo de los Looney Tunes (aunque algunos especularon que la imagen podría referirse al final de la huelga de actores).

Dave Green, director de la cinta, también se pronunció en un comunicado vía X/Twitter donde dijo que “estuve rodeado de un equipo brillante, que puso su alma en este proyecto durante años. Todos estábamos decididos a honrar el legado de estos personajes históricos y hacerlo bien…“.

Posteo de John Cena en Instagram supuestamente referente a la cancelación del estreno de ‘Coyote vs Acme’. Foto: Captura de Instagram.

La cancelación de la película del Coyote generó todo tipo de comentarios de otros creativos de la industria. Uno de ellos fue el cineasta Brian Duffield (director de Spontaneous y No One Will Save You; productor de Cocaine Bear), quien reveló que pudo ver un corte de la película y la calificó de gran manera. Y eso sin contar las reacciones de los fans…

Ya no estaría cancelada: Warner Bros. Discovery le daría otra chance a ‘Coyote vs Acme’

Entonces, ¿Coyote vs Acme está cancelada? Pues parece que no del todo, o al menos eso es lo que ha salido a relucir recientemente. Supuestamente, Warner Bros. Discovery le daría una segunda oportunidad a la película, esto luego d ever la reacción del público y de diferentes sectores de profesionales de Hollywood.

La información viene de un boletín conocido como Puck News, dedicado a cubrir la escena hollywoodense. Este medio menciona que WBD busca darle salida a la película a través de otro distribuidor, que en esta caso sería una plataforma de streaming.

Imagen ilustrativa de la serie animada del Coyote y el Correcaminos. Foto: Warner Bros.

Según mencionan, Warner está llevando a cabo proyecciones para servicios como Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV+, quienes estarían interesados en adquirirla. Sería un movimiento de distribución totalmente diferente al que se tenía contemplado en un inicio, pues la cinta estaba planeada para lanzarse en cines.

Pero tampoco podemos descartar que, de adquirirla, estas plataformas primero la lancen en cines con un estreno limitado, para luego hacerla llegar a sus catálogos. Sin embargo, esa decisión aún es difícil de prever. Por ahora, solo queda que se confirme la adquisición por parte del mejor postor.

¿De qué trata ‘Coyote vs Acme’?

Al más puro estilo de Space Jam o Roger Rabbit, la película del Coyote vs Acme es un híbrido de animación y live-action. Hasta donde se sabe, la trama gira alrededor de Wile E. Coyote mientras demanda a la empresa ACME debido a que todos los artefactos que ha comprado para cazar al Correcaminos, nunca han funcionado realmente.

Will Forte interpreta al abogado del Coyote, mientras que John Cena sería el representante legal de ACME. Suena raro, lo sabemos, pero el humor y lo ‘absurdo’ de ver al mundo animado combinándose con el real es lo que hace de estas películas, entregas muy especiales. ¿Qué creen que vaya a suceder con la cinta?

Te puede interesar