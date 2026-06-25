Podrán pasar los años y jamás nos cansaremos de ver una nueva adaptación de alguna de las novelas de Jane Austen. JAMÁS. Y este 2026 es el turno, de nueva cuenta, de Sense and Sensibility, pero ahora con el protagónico de Daisy Edgar-Jones y la dirección de Georgia Oakley.

Y justamente tenemos el primer tráiler de la adaptación de Sense and Sensibility, en el que conocemos a todo el elenco de una de las historias más populares en la literatura universal.

Esmé Creed-Miles como Marianne Dashwood en ‘Sense & Sensibility’ / Foto: Focus Features

Tráiler de Sense and Sensibility

Sense and Sensibility nos presenta a las tres hermanas Dashwood: Elinor, Marianne y Margaret, quienes, junto a su madre recién viuda, son forzadas a dejar su hogar para mudarse a una residencia mucho más pequeña y humilde, por decirlo de alguna manera.

En cuanto sucede esto, sus vidas comienzan a cambiar al conocer a nuevas personas, y eso incluye la posibilidad del amor y el desamor, al menos para las hermanas mayores Elinor y Marianne.

A juzgar por el primer tráiler de Sense and Sensibility, parece que esta adaptación se acerca más a la obra de Jane Austen… y sí, es imposible no reconocer la influencia de Joe Wright con Orgullo y prejuicio, de 2005, en elementos de fotografía e iluminación. Acá se los dejamos:

El elenco

Daisy Edgar-Jones comanda el elenco de Sense and Sensibility al interpretar a Elinor Dashwood, papel que interpretó Emma Thompson en 1995 bajo la dirección de Ang Lee. En ese caso, Esmé Creed-Miles ahora toma al personaje de Marianne Dashwood, que alguna vez fue para Kate Winslet.

¿Y quiénes son Edward Ferrars y el coronel Brandon ahora? George MacKay toma al personaje que recordamos con Hugh Grant, mientras Herbert Nordrum interpreta al personaje que fue del grandioso Alan Rickman.

Caitríona Balfe toma ahora a la señora Dashwood; Frank Dillane es John Willoughby; Bodhi Rae Breathnach es Margaret Dashwood; Fiona Shaw toma a la señora Jennings; y Stacy Martin es la antagonista Fanny Dashwood.

George McKay como Edward Ferrars en ‘Sense & Sensibility’ / Foto: Focus Features

Sense and Sensibility

La buena noticia para todos aquellos que tienen dudas con esta nueva adaptación de Sense & Sensibility es que Working Title Films está detrás de la película. Son los mismos que respaldaron la cinta de Keira Knightley en 2005 y la adaptación de Emma en 2020 con Anya Taylor-Joy.