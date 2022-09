Sony y PlayStation están dispuestos a sacarle el mayor provecho a sus franquicias de videojuegos más allá de los lanzamientos para consolas. Y es que como recordarán, muchos proyectos como la película de Uncharted o la próxima serie The Last Of Us han sido algunas de sus apuestas poderosas para entrarle al cine y la TV en los últimos años. Y bueno, ahora es el turno de Gran Turismo.

La saga de juegos de carreras que comenzó sus andadas en la industria en 1997, ya tendrá su adaptación cinematográfica y por fin tenemos más detalles sobre su realización. Como ya lo leyeron en el título, el buen David Harbour se sumará a la peli como uno de los protagonistas.

David Harbour. Foto: Getty.

David Harbour le entra a la película de Gran Turismo

Dentro de esta tendencia de la industria por adaptar videojuegos para el cine, muchas veces se ha hablado de una posible entrega sobre Gran Turismo. Y bueno, parece que finalmente el asunto se pone serio para este proyecto. El pasado mes de mayo, se dio a conocer que Sony Pictures y PlayStation Studios tienen en su agenda esta producción junto a muchas otras.

Pero en lo que respecta precisamente al juego de carreras, se informó este miércoles 14 de septiembre que su adaptación está programada para estrenarse en salas de cine el 11 de agosto del 2023.

Imagen ilustrativa del videojuego ‘Gran Turismo Sport’. Foto: Sony Interactive Entertainment

Ya en mayo pasado se había informado, sin muchos detalles, el plan para esta película. Sin embargo, no se había dado el dato de un posible elenco… hasta ahora. Tal como lo informa Variety, David Harbour (a quien recordamos como Jim Hopper en Stranger Things) es el primer gran nombre que se suma a los protagonistas de esta historia. No se ha revelado como tal el nombre de su personaje.

La cinta de Gran Turismo también tiene ya a su director en Neill Blomkamp, cineasta a quien algunos recordarán por su trabajo en District 9 y Elysium. El guión corre a cargo de Jason Hall y Zach Baylan.

Una primera sinopsis menciona lo siguiente: “Basada en una historia real, la película es el último deseo cumplido de un jugador adolescente de ‘Gran Turismo’ cuyas habilidades en el videojuego lo hicieron ganar una serie de competencias de Nissan para convertirse en un verdadero piloto de carreras profesional“.

Neill Blomkamp. Foto: Getty.

Las próximas entregas que Sony y PlayStation tiene en puerta

Uncharted con Tom Holland y Mark Wahlberg fue una de las últimas mega producciones que Sony y PlayStation Studios trajeron a la escena. Pero claro que no es la única. Como dijimos antes, la serie live-action de The Last Of Us con Pedro Pascal y Bella Ramsay es la máxima apuesta al futuro inmediato (se estrena en 2023).

Otros de los proyectos ya anunciados -sin muchos detalles- son una serie de God Of War y otra más sobre la franquicia de videojuegos de Horizon. Les contamos los detalles y a qué plataformas llegarían esas producciones POR ACÁ.