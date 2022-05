Ahora más que nunca, las adaptaciones de videojuegos a películas o series de televisión están a la orden del día y Sony lo tiene bien clarito. La compañía dueña de PlayStation tiene varios proyectos en puerta oficialmente y ahora, agrega algunos más encabezados por God of War.

Tal como lo leen… la historia de Kratos, que desde hace años ya se hablaba de una posible entrega para el cine o la TV, oficialmente tendrá un show que llegará al streaming de Amazon Prime Video. Pero no es la única producción que se tiene mente ya que también se anunciaron adaptaciones para Gran Turismo y Horizon.

Les contamos lo que sabemos por ahora.

Foto: PlayStation/Sony

‘God Of War’, ‘Gran Turismo’ y ‘Horizon’ tendrán sus series

Como les decíamos y seguro recuerdan bien, Sony y PlayStation Production se la andan jugando en grande para llevar varios de sus videojuegos al cine y la TV. El esfuerzo más reciente fue Uncharted con Tom Holland, además de que en andamos esperando con mucha emoción la adaptación de The Last Of Us con Pedro Pascal.

Y bueno, el catálogo de proyectos de este tipo no para ahí. La compañía tuvo una reunión de inversionistas recientemente y en ella, el presidente de Sony, Jim Ryan, hizo oficial la realización de una serie inspirada en God Of War que llegará a Amazon Prime Video aún sin fecha de estreno.

Foto: Sony/PlayStation.

Las intenciones de Sony por realizar un producto cinematográfico de su icónico videojuego siempre estuvo en el aire, pero no se había concretado nada oficial. Sin embargo, parece que ahora sí el proyecto avanzará con certeza. Por fin se nos hará ver a Kratos en una serie (comiencen a hacer sus apuestas para el elenco).

En la misma reunión de inversores, se dio a conocer que otras dos franquicias se unen a la lista de adaptaciones: Gran Turismo y Horizon. Sobre la primera, no hay una trama definida y se especificó que está en desarrollo. Además, si tomamos en cuenta que el propio juego no tiene una historia concreta al tratarse de un juego de carreras, está cañón imaginar por dónde podría encaminarse esta entrega.

Eso sí, será en formato live-action, además de que al parecer, también se tiene pensada una película del juego con Neill Blomkamp como director. No se sabe si estarán vinculadas ambas entregas, pero bien podrían ir separadas como lo ha hecho Sony a la franquicia Resident Evil, con una película en cines ya estrenada en 2021 y una serie en Netflix que llega en este 2022.

Los informes (vía Collider) tienen un poco más de carnita en cuanto a la adaptación de Horizon. Aunque no se sabe si se basará en Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West o ambas, parece que esta serie de corte post-apocalíptico tiene en Netflix a la plataforma que la transmitirá. Al igual que God Of War, no hay muchos detalles de cuándo se estrenarán.