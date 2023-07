La razón por la que Diablo Cody ya no quiso hacer una película de 'Barbie'

Por qué necesitas saberlo Con el estreno de la película 'Barbie', Diablo Cody contó por qué ya no hizo una cinta de la muñeca con Amy Schumer como protagonista.

Los fans de todo el mundo –en especial los de México– están emocionados con el estreno de la película de ‘Barbie’, donde Margot Robbie y Ryan Gosling serán los protagonistas de esta historia en donde la famosa muñeca de Mattel existirá (y visitará) en el mundo real.

Desde el anuncio de este proyecto, los fans de Barbie han quedado con las expectativas por los cielos, pues el parecido de Margot Robbie con la muñeca no sólo es increíble, sino que también lo es todo el cast de la cinta y la escenografía de la misma.

Margot Robbie en ‘Barbie’/Foto: Warner Bros. Pictures

Este 2023 llegará el live action de Barbie a los cines

Pero más allá de lo visual, a muchos y muchas nos llama la atención la trama que la directora de la película de ‘Barbie’, Greta Gerwig, le dará a esta historia, pues desde los primeros pósters de la película nos dimos cuenta que, fiel a su estilo, esta cinta tendrá tintes feministas.

Con el ruido que ha hecho la película de ‘Barbie’, que llegará a los cines de México el próximo 20 de julio, algunos no evitan pensar cómo hubiera sido si la historia actualmente, pues antes de Gerwig hubo un proyecto para hacer un live-action de ‘Barbie’.

Ryan Gosling y Margot Robbie en un tráiler de ‘Barbie’. Foto: Warner Bros.

Muchos se preguntan cómo hubiera sido la película de Barbie con Amy Schumer

Fue hace aproximadamente 9 años, en el 2014, cuando se puso sobre la mesa hacer una película sobre Barbie, la cual sería interpretada por la actriz Amy Schumer, así como dirigida por Jenny Bicks y bajo el guión de Diablo Cody, conocida por trabajos como ‘Juno’ (2009).

En 2016 el portal Deadline aseguraba que la película de ‘Barbie’ con Amy Schumer era un hecho, sin embargo, un año después la comediante anunció su salida del proyecto por “problemas de agenda” y se rumoró que Anne Hathaway ocuparía su lugar.

Fotos: Getty Images

Cody Diablo iba a ser la guionista de esa historia planteada en 2014

Hasta este 2023 con la fiebre de la próxima película de ‘Barbie’ supimos las verdaderas razones por las que Amy Schumer dejó el proyecto. Y es que en una entrevista la actriz dio a entender que, a diferencia de la película de Greta Gerwig, la cinta donde ella participaría no tenía un enfoque feminista.

Como les contamos, un año antes (en 2022), Schumer dijo a The Hollywood Reporter que la película de ‘Barbie’ a cargo de Jenny Bicks y Cody Diablo quería mostrar a Barbie como una ‘inventora’ y no como una invención. Una visión con la que ella no estaba de acuerdo.

Margot Robbie como Barbie. Foto: Warner Bros.

La guionista indicó que hace años la gente no hubiera abrazado a una ‘Barbie’ feminista

Ahora, Cody Diablo no sólo ha confirmado lo dicho por Amy Schumer, sino que además mencionó la razón por la que por la que hace unos años decidió bajarse del barco en lo que sería el primer live-action de Barbie, y dejó el paso libre a Greta Gerwig.

“Cuando me contrataron por primera vez para esto, no creo que la cultura no hubiera abrazado a la mujer o la tonta como arquetipos feministas válidos todavía”, mencionó Cody Diablo en una entrevista con la revista GQ, donde contó cómo en 2014 la gente no hubiera visto a Barbie como una heroína y eso hacía que el trabajo fuera difícil.

Foto: Getty Images

Que Barbie no es una feminista y líder, por lo cual se le dificultó el proyecto de la película

Aunque literalmente Barbie es un ícono feminista y da el mensaje a las niñas de que pueden ser cualquier cosa que sueñen, Cody Diablo mencionó que la idea de su cinta era que Amy Schumer representara una versión contraria a lo que es Barbie.

“Esa idea de una anti-Barbie tenía mucho sentido dada la retórica feminista de hace diez años”, dijo Cody en la entrevista. “Realmente no tenía la libertad entonces para escribir algo que fuera fiel a la iconografía; querían un giro de Barbie feminista y líder, y no pude descifrarlo porque Barbie no es eso”, aseguró.

Amy Schumer iba a interpretar a Barbie en una película. Foto: Getty Images

Cody Diablo dijo que está emocionada por la película de Greta Gerwig, la cual seguramente abrirá el debate sobre si realmente podemos tener una visión feminista de Barbie y todo lo que implica la muñeca. ¿Ustedes qué opinan al respecto?

