Hay dilemas en el mundo y luego el de ser o no ser, pero el próximo James Bond. La franquicia fílmica del 007 es una de las más extensas y populares y, por ende, importantes en la industria. El actor que cargue con el personaje asume un compromiso de más de una década.

Los productores de las películas de James Bond llevan años buscando al nuevo actor después de la salida de Daniel Craig, quien mantuvo al personaje por un total de 5 películas y 15 años. Su legado vivirá por siempre, y eso es lo que esperan del nuevo.

Daniel Craig como James Bond en 2006 / Foto: 007

Los nombres para James Bond

Ahora bien. Hay muchos nombres que han rondado o rondan para tomar a James Bond. En su momento fue Tom Hardy, seguido de Idris Elba. Con el paso de los años, los dos fueron saliendo de la lista de favoritos hasta quedar en nombres como el de Aaron Taylor-Johnson.

Pero lo mismo ha sucedido y, de a poco, pierde fuerza. Con eso han llegado nuevos nombres, especialmente de tres actores: Jacob Elordi, Callum Turner y Harris Dickinson. Las apuestas van en aumento para que sea uno de ellos tres.

Personalmente, no me gustaría que fuera el australiano Jacob Elordi para conservar la tradición de que el papel se mantenga entre actores británicos. Nada especial, pero es un detalle que siempre tengo en mente. Sobre los otros dos no tengo reclamos, pero tampoco quedo fascinada.

Jacob Elordi, actor de Frankestein, película de Guillermo del Toro. Foto: Savion Washington/FilmMagic

Ni Jacob Elordi, ni Harris Dickinson, ni Callum Turner

Quien definitivamente no quiere que sea ninguno de ellos tres es Debbie McWilliams, quien fue directora de casting para la franquicia de James Bond por 40 años. La señora empezó en For Your Eyes Only en 1981 y terminó su carrera con el 007 en 2021 con No Time to Die.

Vaya, ella eligió a Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. De que sabe, sabe. Y explicó por qué no quisiera que Elordi, Turner y Dickinson tomaran al personaje principal.

Pierce Brosnan como James Bond / Foto: MGM

Lo que McWilliams dijo (vía Variety) es que “es absolutamente esencial que Bond se mantenga como un enigma. No quiero ver a ninguno de ellos como Bond porque sabemos mucho de ellos. Queremos saber lo menos posible sobre su persona porque de eso van los espías”.

Tiene un punto. “No necesitamos saber a dónde van de compras o quiénes son sus parejas, o dónde viven. No los queremos ver en casa. Y un elemento vital de todo el asunto es su descripción de puesto. Tiene licencia para matar, y tenemos que creer que puede hacerlo. Si no, has perdido a tu audiencia”.

La vida de los actores

De acuerdo con McWilliams, sería imposible que alguno de ellos lo fuera. Callum Turner se acaba de casar con Dua Lipa, quizá una de las personas más populares en redes sociales. De que sabemos, en este preciso momento, en qué parte de Italia está para su luna de miel, qué come y cómo se la está pasando.

En el caso de Jacob Elordi, la cosa es bastante similar, pero menos agraciada. El actor ha sido vinculado sentimentalmente con Kendall Jenner y, si de por sí los paparazzi lo seguían a todos lados, ahora más: su hiking en Australia, sus vacaciones en Hawái, su paseo con Timothée y Kylie.

De los tres, Harris Dickinson es el que tiene un perfil más bajo. Sin embargo, en 2028 explotará su carrera cuando salgan las biopics de The Beatles, en las que interpretará a John Lennon. Así que es cuestión de tiempo…

Callum Turner se esmeró en encontrar el anillo de compromiso perfecto para Dua Lipa. Foto: Dua Lipa (Instagram)

Denis Villeneuve, el nuevo director de 007

Las opiniones que ahora importan son las de la nueva directora de casting, Nina Gold, quien ha trabajado en filmes de Star Wars y también en series como Game of Thrones. Y la otra es de Denis Villeneuve, el canadiense que tomará la batuta como director de James Bond.