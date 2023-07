Las manifestaciones en Hollywood continúan y cada vez son más las figuras de la industria que se suman a las acciones de apoyo a la SAG-AFTRA. Ahora, fue Bryan Cranston quien alzó la voz en favor de la huelga de actores hollywoodense.

El actor de Breaking Bad ofreció un discurso este martes 25 de julio en el Times Square de Nueva York. Ahí, Cranston habló sobre la implementación de la inteligencia artificial y además, se lanzó contra el CEO de Disney, Bob Iger. Les contamos los puntos más importantes por acá.

El discurso de Bryan Cranston llega a unos días de que comenzó la huelga de actores de Hollywood. Recordemos que en el inicio de la manifestación, fue Fran Drescher (presidenta del sindicato de actores conocido como SAG-AFTRA) quien encabezó las primeras declaraciones respecto al movimiento.

Aquella ocasión, Drescher habló sobre cómo los estudios de producción hollywoodenses alegan caídas económicas supuestamente significativas… a pesar de que siguen pagando millonadas a sus ejecutivos.

De la misma manera, entró en discusión el tema de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y cómo estas afectarían a ciertos sectores como el de los extras/actores de fondo. Aquí les explicamos más a fondo esta situación con la IA.

Todo viene a raíz de que la SAG-AFTRA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) no han podido renegociar su contrato colectivo. Es decir, con el cambio de la industria impulsado principalmente por el mercado del streaming y la llegada de nuevas tecnologías, el sindicato de actores busca que también haya cambios en sus contratos.

Con la llegada de las plataformas de streaming, la gente de la SAG-AFTRA considera que el modelo de negocio solo ha cambiado en favor de los estudios y y los ejecutivos, relegando a actores y equipos de producción a un segundo plano en temas de derechos laborales como pagos de residuales, entre otras cosas. Acá les contamos más a detalle todo eso.

Ahora, Bryan Cranston secundó a Drescher tras el discurso de esta última en el contexto de la huelga de actores de Hollywood. La también estrella de Malcolm el de en medio habló en el Times Square durante un mitin al que asistieron otras figuras como Michael Shannon, Brendan Fraser, Chloë Grace Moretz, Jessica Chastain y más.

Como les decíamos, uno de los puntos más importantes del discurso de apoyo de Bryan Cranston por la huelga de actores, se centró en el CEO de Disney, Bob Iger. Este último, tras el inicio de la huelga, dio una serie declaraciones muy cuestionables acerca de las peticiones que la SAG-AFTRA intentó negociar con la Alianza de Productores.

Iger se refirió a las peticiones de los manifestaciones como “un nivel de expectativa que simplemente no es realista” y calificando a las huelgas tanto de actores como de escritores como “perturbadoras”. Esto fue lo que dijo Bryan Cranston respecto a ello en su reciente discurso:

“Tenemos un mensaje para el señor Iger. Sé, señor, que mira las cosas a través de una lente diferente. No esperamos que entiendas quiénes somos. Pero les pedimos que nos escuchen, y más allá de eso, que nos escuchen cuando les decimos que no nos van a quitar el trabajo…”

Es un hecho que el tema de la inteligencia artificial se intensifica en el sector del entretenimiento. Tanto escritores como actores, han externado su preocupación ya que los estudios cada vez se muestran más en favor del uso de estas tecnologías para aplicarlas al trabajo creativo, lo que reduciría los costes de producción aunque relegaría el trabajo de muchas personas.

Fran Drescher ya lo mencionó en su momento, pues la regulación de la IA fue uno de los temas que se intentó negociar con la Alianza de Productores. Está de más decir que el acuerdo no se concretó… y sobre ello, Cranston externó lo siguiente:

“…No nos van a quitar el trabajo y dárselo a los robots. No permitiremos que nos quiten nuestro derecho a trabajar y ganarnos la vida decentemente…. ¡No permitiremos que nos quiten la dignidad! ¡Somos unión de principio a fin, hasta el final!”

Los sindicatos de actores y escritores han sido muy claros sobre el tema del modelo de negocio actual en Hollywood. Como mencionamos antes, con la llegada del streaming cambiaron las dinámicas para llevar a cabo una producción para cine o televisión; el ejemplo más claro es el pago de residuales.

Un residual se refiere al pago que recibe un actor, escritor y ciertos miembros del equipo creativo de una producción cada vez que una serie o película se reransmite. Con el streaming, la venta de derechos de transmisión cambió, pero ambos sindicatos consideran que no ha habido reajuste en cuanto a la manera en que se pagan los residuales. Así lo mencionó Cranston:

“Nuestra industria ha cambiado exponencialmente. No estamos en el mismo modelo de negocio que teníamos hace 10 años… Y, sin embargo, a pesar de que admiten que esa es la verdad en la economía actual, están luchando con uñas y dientes para apegarnos al mismo sistema económico que está pasado de moda, obsoleto. Quieren que retrocedamos en el tiempo. No podemos y no lo haremos…”