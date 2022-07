¿Por qué ver 'Monstruo del mar' en Netflix? El animador mexicano Cruz Contreras nos lo cuenta

Si se trata de hablar de mexicanos rifándosela en grande en la escena cinematográfica mundial, sin duda Cruz Contreras está en la lista. Su trabajo como animador habla por sí solo, con películas de la talla de Spider-Man: Into The Spider-Verse, Justice League y Over The Moon en su currículo.

Y bueno, el talentoso mexa debe agregar a su compendio genial de trabajo la película Monstruo del mar (‘The Sea Beast’ en su título original). Esta es la nueva apuesta animada que nos trae Netflix y que ya pueden ver a partir de este viernes 8 de julio en la plataforma, así que tuvimos chance de platicar con Cruz sobre su trabajo en esta cinta nos contó varios detalles sobre que la hacen una peli imperdible.

Cruz Contreras. Foto: Instagram.

‘Monstruo del mar’

Y se preguntarán, ¿de qué va esta cinta? Si les late la aventura, las historias de piratas y todo eso, seguro que la disfrutarán bastante. Los grandes reinados contratan a los grupos de marineros rebeldes conocidos como ‘Cazadores’ para que estos últimos maten a las grandes bestias del océano que supuestamente amenazan el comercio y los territorios de esos países.

El grupo de caza más reconocido aborda el barco conocido como el Inevitable, comandado por el Capitán Crow con el apoyo Jacob, un marino intrépido, inteligente, muy habilidoso y de buen corazón que está destinado a ser el futuro capitán del ese navío.

Su misión: capturar a Red, la bestia marina más temida del océano. Pero en el camino, Jacob se topará con Maisie, una niña que sueña con ser una cazadora y que admira a los navegantes del Inevitable, a quienes se une de una u otra forma.

Sin embargo, cuando se encuentran con la bestia Red, ella logrará entender que quizá los monstruos del mar no son la verdadera amenaza como históricamente se cree. Y junto a Jacob, iniciarán una aventura que nos deja un par de lecciones importantes sobre el ser humano y su afán de dominar la naturaleza.

Un sueño hecho realidad para Cruz Contreras

Monstruo del mar es la nueva película de Netflix y en la silla del director estuvo Chris Williams. Él es un creativo ya de rato en el ámbito de la animación, trabajando en cintas como Big Hero 6, Bolt y Moana, en las que fue codirector y uno de los que supervisó la animació. Ahora, Williams, con el gran cartel que tiene, dirigió esta película de las que les andamos platicando.

Por ello, para Cruz Contreras ha sido un sueño pertenecer a este proyecto de la mano de uno de los ‘meros meros’ en el terreno de las películas animadas. Un sueño hecho realidad, nos cuenta el mexicano:

“Creo que lo que más me sorprendió es el nivel de detalle que ellos tenían. Nosotros llevamos ciertas reglas, pero trabajamos de cierta manera: que las cosas que están en el fondo menos, que le bajamos el detalle para guardar recursos, o que el personaje secundario no lleve tantas cosas o gaste tantos recursos como los personajes principales. “En esta película no era así. En esta película todos los personajes tienen un nivel de detalle grandísimo. Por ejemplo, el barco es un barco a escala; si lo pones en el agua va a navegar… El director (Chris Williams) también fue quien dirigió ‘Moana’ y esa es una de las mejores películas en la cuestión de animación, y tener la oportunidad de trabajar con este director, fue para mi un sueño hecho realidad”.

Foto: Netflix.

Las influecias de Cruz al momento de hacer animación

Ya se imaginarán ustedes lo complicado que es, de por sí, hacer la animación de una película. Pero para Cruz, es un trabajo que también conlleva diversión, influencias y más. Para Monstruo del mar, Contreras nos platica que tomó un poco como referencia el tipo de animación que se hizo en Moana, que como decíamos es uno de los proyectos anteriores del director Chris Williams.

“Pude haberme basado un poquito en Moana a la hora diseñar el movimiento de, por ejemplo, los barcos y sus velas. Me tocó ver muchas películas de piratas para la vestimenta que llevarían estos personajes y cómo funcionaban. Pero más que todo eso, la observación en el mundo real es todo lo que me ha ayudado mucho”.

En medio de todo lo que implica hacer un trabajo de animación, parece que los detalles más pequeños son los más difíciles. Cruz Contreras nos detalla que para esta película de Netflix, una de las cosas más difíciles de hacer fue darle forma al cabello de uno de los personajes principales. Pero también nos cuenta que para su chamba, es muy importante incluso ser observador en la vida real. Y de pasó, nos relata un poco sobre ese proceso y cómo lo ha aplicado en otras cintas.

“Algo que me costó mucho trabajo era el cabello de Maisie, porque es rizado y muy complejo de diseñar en animación. Acá en Vancouver hay muchas personas con el cabello así y fue buenísimo fijarse; jugarle al stalker viendo a esas personas caminar. De repente en otros proyectos, me ha tocado ir en coche mientras grabó, por ejemplo, a gente andando en bicicleta para tener referencias de movimiento. Con Spider-Verse, por ejemplo, me tocaba ver cómo las personas tenían leggins o licras y cómo se formaban arrugas para tratarlas de llevar a la animación de estos personajes. Es pura observación”.

Foto: Netflix.

La libertad creativa en ‘Monstruo del mar’

Claro que la experiencia de trabajar en una producción de este calibre es ya un incentivo suficiente como para emocionarse. Y más cuando tienes al ya mencionado Chris Williams en tu equipo. Sin embargo, para Cruz Contreras también cuenta mucho la libertad creativa que le dan a uno como animador.

El joven mexicano destaca que Williams y su staff le dieron a él y a sus colegas bastante libertad creativa para proponer en el proyecto; algo que a veces no es tan fácil conseguir en otras producciones:

“Algo que se aprecia mucho en un director es que sepa qué es lo que quiere y este fue el caso con Chris. Pero al mismo tiempo, aunque nos pedía ‘esto, esto y aquello’, también nos dio mucha libertad creativa. Muchas veces el nos proponía algo y nosotros le decíamos: ‘ok, pero ¿qué te parece esto otro?’ y muchas veces lo aceptaba salvo alguna ocasión que decía que su visión era distinta. Eso sí, fueron muy abiertos y trabajar con Netflix siempre es algo muy padre.

Foto: Netflix.

Ser una inspiración para los mexicanos que quieren hacer animación

Regularmente, el nombre de Cruz Contreras nos llega como un talento mexicano del cine internacional en el ámbito de la animación. Y no es para menos si tomamos en cuenta que, por ejemplo, ganó un Oscar junto con todo el equipo de Spider-Man: Into The Spider-Verse.

Él nos cuenta que aún no se la cree que esté haciendo todo esto, pero le resulta satisfactorio saber que a la gente le gusta su trabajo.

“Inspira más… a veces no me la creo del todo con lo que hago, porque cada nuevo proyecto en el que trabajo lo siento como un jugar. Cuando lo veo en pantalla es cuando ya me cae el 20 de decir: ‘sí, lo hice’. Cuando la gente se me acerca y me dice ‘qué bonito lo que haces’ se siente increíble saber que hay gente que admira tu trabajo”.

Y debido a su talento, incluso ha sido reconocido por otros grandes de México como Guillermo Del Toro quien de hecho también está trabajando con Netflix en una adaptación de Pinocho y la interesante Cabinet of Curiosities. Cruz nos cuenta cómo ha sido el contacto con Del Toro y lo buena onda que ha sido con él.

“Tuve la oportunidad de ver un poco de lo que están haciendo con Pinocho y se ve increíble. …A Guillermo, lo que hago mucho, es que le mando las películas que yo hago y le pregunto qué opina. Cuando trabajé en más Más allá de la luna (Over The Moon), le pregunté qué opinaba y me habló maravillas de Glen Keane (el director de esa cinta)… son ese tipo de pláticas”.

Este es el elenco de ‘Pinocchio’, la película en stop motion de Guillermo del Toro. / Foto: Cortesía de Netflix