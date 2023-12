Como cada que llega la temporada navideña, la saga protagonizada por Macaulay Culkin de 1990 a 1992 vuelve a hacer ruido. Pero ahora, el tema se puso un poco tenso con unas declaraciones de Donald Trump respecto a su cameo en Mi pobre angelito 2.

El polémico expresidente estadounidense –que busca colocarse nuevamente como mandamás en la Casa Blanca en el 2024–, dio su versión de la historia sobre su aparición en la película mencionada. Y pues parece que el también empresario pegó tremendo berrinche debido a la versión que dio el director Chris Columbus sobre ello… en una entrevista de hace tres años.

Recapitulemos… Chris Columbus, quien dirigió las primeras dos películas de Mi pobre angelito (o como se le conoce en EE.UU, Home Alone) dio una entrevista a Business Insider en el 2020 con motivo del 30 aniversario de la franquicia.

En esa plática, le preguntaron al también cineasta de Harry Potter sobre cómo se dio el cameo de Donald Trump en la segunda entrega de la franquicia. Básicamente, el director dijo que pagaron la tarifa para el uso del Hotel Plaza, ya que no encontraron la manera de recrear el escenario en un estudio.

“Como la mayoría de los lugares en la ciudad de Nueva York, solo pagas una tarifa y puedes filmar en ese lugar. Nos acercamos al Hotel Plaza, que en ese momento era propiedad de Trump, porque queríamos filmar en el lobby”, dijo Columbus.

El empresario accedió a la petición para el uso del lugar. Y aunque la producción de Mi pobre angelito 2 ya había pagado el permiso para grabar en el hotel, todavía tenían que aceptar otra condición: “La única manera de que puedan usar el Plaza es si estoy en la película”, le habría dicho Donald Trump a la producción, esto según lo que contó el director a Insider.

Total que Chris Columbus y el staff acataron la petición de Trump para incluirlo en la cinta. Eso sí, el cineasta contó que cuando hicieron las proyecciones de prueba con público, se sorprendió de que la gente vitoreara la aparición del magnate… aunque también confesó que Donald sí condicionó e intimidó para que el cameo sucediera.

Como mencionamos, aquellas declaraciones de Chris Columbus corresponden a una entrevista del 2020, pero parece que revivieron tres años después para hacerle ruido Donald Trump.

Y pues vaya berrinchito que aplicó el expresidente republicano de los Estados Unidos, quien se dirigió a su perfil en Truth Social –su propia red social– para dar su versión sobre cómo se dio el cameo. Según dice, él en realidad no quería hacer la aparición especial en Mi pobre angelito 2, pero le insistieron tanto que accedió.

Para variar, Donald Trump sacó ese egocentrismo recalcitrante que se le conoce para afirmar que ese cameo suyo ayudó a que la película fuera un éxito. Esto fue lo que respondió el ahora precandidato republicano:

“Hace 30 años, el director Chris Columbus y otras personas me rogaron para hacer un cameo en Home Alone 2 [Mi pobre Angelito 2]. Ellos rentaron el Hotel Plaza, que por esos días era de mi propiedad. Yo estaba muy ocupado y no quería hacerlo. Fueron encantadores, pero sobre todo, insistentes. Yo acepté y el resto es historia…

“Aquel breve cameo despegó como un cohete y la película fue un éxito, y lo sigue siendo especialmente en Navidad… Ahora, 30 años después, Columbus lanza un comunicado sobre que fui intimidante para meterme yo mismo en la película. Nada puede ir más allá de la verdad.

“Ese cameo ayudó a que la película fuera un éxito, pero si ellos se sintieron intimidados o no me querían, ¿por qué me pusieron en la película? ¿Por qué mantienen el cameo luego de 30 años? Porque fui y sigo siendo genial para la película… Solo se trata de otro sujeto de Hollywood del pasado que busca publicidad de Trump para sí mismo”.