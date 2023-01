Llegó ese momento en el que nos emocionamos por hacer las predicciones rumbo a los Oscar 2023 (AQUÍ la lista completa de nominadas). Y claro, para entrarle de la mejor manera a todo eso, hay que echarle un vistazo a las producciones que compiten en esta 95ª entrega de los Premios de la Academia.

El asunto es que le anduvimos rascando al internet como es debido, y nos encontramos con que algunos de los cortometrajes animados que buscan la estatuilla este año están disponibles para ver sin costo. Así que les pasamos el dato de cómo ver los cortos nominados por acá.

Imagen ilustrativa de los Oscars / Foto: Getty Images

The Flying Sailor

Calgary Wendy Tilby y Amanda Forbis son las animadoras detrás de este genial corto llamado The Flying Sailor, que recorrió con mucho reconocimiento el circuito de festivales de cine del último año. Y no es para menos la nominación que obtuvo para los Oscar.

La historia, basada en hechos de la vida real, está ambientada en el contexto de la Primera Guerra Mundial, exactamente en los acontecimientos de la Explosión de Halifax, esto en uno de los puertos marítimos más concurridos del Océano Atlántico. El 6 de diciembre de 1917, un barco que cargaba explosivos y municiones chocó contra otro que llevaba víveres, provocando la muerte de 2000 personas aproximadamente.

Con esos sucesos como parte de la trama, The Flying Sailor nos muestra a un marinero que va caminando por los muelles de Halifax y es testigo de la explosión de aquellos barcos. Sin embargo, la detonación es tan intensa que hace que nuestro protagonista salga volando por los aires y es en ese instante cuando empieza a reflexionar sobre su existencia; ve su vida pasar. Lo pueden ver en YouTube acá abajito.

My Year of Dicks

El título es bastante curioso y bastante cómico de cierta manera, tanto que en la revelación de las nominaciones de los Oscar, el actor Riz Ahmed, quien lo anunció, no se aguantó la carcajada.

La creadora y escritora de My Year of Dicks, Pamela Ribbon (que ya ha trabajado como guionista en Moana y Ralph Breaks the Internet), basó este cortometraje en su libro biográfico Notes to Boys: And Other Things I Shouldn’t Share in Public. La dirección es de la cineasta Sara Gunnarsdóttir.

Con un buen tono de humor pero sin dejar de lado la seriedad, esta producción nos cuenta la historia de una adolescente que a inicios de los 90, quiere perder su virginidad y busca al chico adecuado para ello en cinco prospectos. Nuestra protagonista pasa por decepciones y por un viaje de autodescubrimiento, ofreciendo una crítica llena de sátira sobre esa presión social que tienen los adolescentes por sostener relaciones sexuales para sentirse plenamente realizados rumbo a la edad adulta. Aquí se los dejamos:

Ice Merchants

João González es uno de los directores de animación más interesantes del momento. Con solo 27 años, lleva ya un buen rato figurando en el rubro y en los festivales de cine con sus diferentes cortometrajes, siendo Ice Merchants uno de sus trabajos más aclamados. Ya se llevó un premio en Cannes hace unos meses, y ahora busca el Oscar.

Como él lo ha dicho, este nuevo trabajo es un parteaguas en su carrera pues ahora, ha decidido no proyectar parte de su vida en los protagonistas. Aquí, decidió explorar una historia sobre los vínculos de la familia, sin la necesidad de diálogos, poniendo el paso en una animación aparentemente simple, pero muy llamativa.

En Ice Merchants, un padre y su hijo saltan todo los días en paracaídas desde el acantilado donde viven, esto para vender en el pueblo cercano el hielo que ellos mismos producen. La trama puede parecer sencilla, pero hay un mensaje emotivo sobre la conexiones familiares, las rutinas y la naturaleza en todo esto. Acá échenle ojo:

The Boy, The Mole, The Fox & The Horse

Charlie Mackesy se echó al hombro uno de los éxitos literarios más importantes del 2019 con su novela infantil The Boy, The Mole, The Fox & The Horse. Y no tardó nada para que grandes estudios quisieran financiar una adaptación animada.

Así, Apple Studios y Bad Robot de JJ Abrams, se unieron al proyecto de este cortometraje que nos muestra a un topo, un zorro y un caballo ayudando a un niño para que llegue a su hogar. Pero más allá de lo literal que eso puede sonar, este es un conmovedor viaje entre cuatro amigos improbables acerca del compañerismo, la empatía y el ser solidario.

Puedes ver The Boy, The Mole, The Fox & The Horse en Apple TV+ completo. Aquí el tráiler.

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Este es uno de los casos más curiosos y geniales de las nominaciones al Oscar 2023 en general. An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It (traducido como ‘una avestruz me dijo que el mundo es falso y yo le creo’) es un cortometraje universitario del estudiante australiano Lachlan Pendragon, que con esta producción busca su doctorado en la Escuela de Cine de la Universidad de Griffith.

Fue la misma universidad quien puso parte del financiamiento para desarrollarlo, al grado de que el trabajo se ha ganado reconocimientos como un Student Academy Award y el premio al Mejor Cortometraje Australiano en el Festival Internacional de Cine de Melbourne del 2022. Ahora, busca el Oscar y lo hace con una puesta en escena stop-motion muy interesante.

Esta es la historia de un trabajador de oficina que, en un momento raro de la vida, descubre que su mundo no es más que una película de animación, todo gracias a la bizarra intervención de una avestruz. Y así, comienza una aventura muy divertida que desafortunadamente, no está disponible para ver en ninguna parte por el momento. Ojalá se animen a proyectarla en alguna plataforma o algo. Chequen el tráiler.