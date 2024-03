Lo que necesitas saber: Los premios Oscar 2024 terminaron, pero acá les contamos en dónde pueden checar las películas que se llevaron el máximo premio de Hollywood.

La temporada de premios está por terminar. Pero antes de que se acaben todos esos eventazos de la industria cinematográfica, tenía que armarse una de las ceremonias más esperadas de Hollywood. Así es, hablamos de los Oscar, que volvieron este 2024 para premiar a lo mejor del cine que llegó a las salas en este último año.

Como ya es una tradición, antes de que arrancara la máxima fiesta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los nominados e invitados desfilaron por la alfombra roja que montaron afuera del famoso Dolby Theatre de Los Ángeles, la cual nos dejó varios ofnis y look espectaculares, pero también memazos y una que otra risa (acá les dejamos las mejores reacciones).

Imagen ilustrativa de los premios Oscar 2024/Foto: Getty Images

Estas fueron todas las películas ganadoras de los premios Oscar 2024

Sin embargo, después de checar a todas estas celebridades, cada quien tomó su lugar y comenzó la ceremonia de los Oscar 2024, la cual nos regaló momentos para recordar y otros para reflexionar. Pues además de reír con los chistes de Jimmy Kimmel, sorprendernos con los números musicales y emocionarnos con los presentadores especiales (y en sí los premios), ocurrieron algunas cosas que nos pusieron a pensar.

Lo decimos porque a lo largo de la gala, hubo manifestaciones y discursos en contra de la violencia entre Israel y Gaza, pero también por la guerra de Ucrania y Rusia que no ha parado desde hace dos años… así como lo leen. Por si esto no fuera suficiente, a las afueras del Dolby Theatre también hubo una protesta para pedir el alto al fuego en Palestina, lo cual provocó que algunos invitados llegaran tarde a la ceremonia.

Sin embargo, después de casi tres horas y media de premiación, los Oscar 2024 terminaron y como era de esperarse, dejó a algunos felices y a otros enojados por los ganadores (aquí pueden checar la lista completa). En general, no hubo tantas sorpresas en esta ceremonia, pues estaban cantados casi todos los que se llevaron las estatuillas. Aunque eso sí, Oppenheimer de Christopher Nolan y Poor Things de Yorgos Lanthimos arrasaron en la mayoría de las categorías.

Probablemente algunos todavía no han checado las cintas consideradas por la Academia este año (porque eran muchísimas y no todas se encuentran fácilmente). Es por eso que para hacerles la vida más fácil y se armen el maratón cinéfilo, acá les decimos dónde pueden ver las películas ganadoras de los Oscar 2024.

The Holdovers

Mejor Actriz de Reparto: Da’Vine Joy Randolph

Para muchos, The Holdovers pintaba para llevarse más premios Oscar este 2024, pues en las demás ceremonias estuvo compitiendo duro contra otras producciones fuertes. Sin embargo, esta película tuvo que conformarse con llevarse la categoría de Mejor Actriz de Reparto por el enorme trabajo de Da’Vine Joy Randolph dando vida a Mary Lamb.

Esta cinta se centra en Paul, un profesor de historia un tanto cascarrabias dentro de un internado de Nueva Inglaterra, el cual se ve obligado a acompañar a un varios de los estudiantes que no tienen adónde ir durante las vacaciones de Navidad. Es ahí donde se relaciona con Angus y Mary, un estudiante rebelde y la cocinera de la escuela respectivamente con los que conecta a través de un viaje emotivo, divertido y profundo sobre la vida.

Puedes ver The Holdovers en algunos cines

The Boy and The Heron

Mejor Película Animada

Definitivamente, este año la categoría de Mejor Película Animada de los Oscar 2024 tenía a películas contendientes muy fuertes. Por ahí, Disney aparecía con Elemental, además de Robot Dreams, Nimona y Spider-Man: Across the Spider-verse. Pero siendo muy honestos y objetivos, la gran ganadora debía ser ni más ni menos que The Boy and The Heron de Hayao Miyazaki.

El legendario director japonés regresó tras una década para presentarnos la historia de Mahito, un niño que lucha por acostumbrarse a una nueva ciudad tras la muerte de su madre. Pero todo cambia para este chico cuando una misteriosa garza le informa que su mamá sigue viva, iniciando una aventura por un mundo compartido entre los vivos y muertos donde aprenderá de la vida, las pérdidas, el amor y la imaginación.

Puedes ver The Boy and The Heron en algunos cines

Anatomy of a Fall

Mejor Guion Original

Anatomy of a Fall era una de las películas más fuertes de los premios Oscar 2024 y vaya que triunfaron discretamente. Para empezar, Justine Triet y Arthur Harari se llevaron el premio a Mejor Guión Original, y la verdad es que lo que hicieron con esta historia definitivamente se lo merecía por completo, pues estamos seguros que hasta la fecha, muchos aún no tienen claro lo que pasó en la trama.

La película se centra en Sandra, una escritora que intenta demostrar su inocencia en la muerte de su marido, a pesar de que existe la duda sobre si se trató de un suicidio o de un homicidio. Aunque esto no dice mucho, a partir de ahí se desarrolla una trama llena de suspenso y drama que seguro los sorprenderá y dejará al filo del asiento.

Puedes ver Anatomy of a Fall en cines

American Fiction

Mejor Guion Adaptado

Estamos seguros que para muchos, fue una verdadera sorpresa que American Fiction se llevara algo en los premios Oscar 2024, sobre todo porque competía contra fuertes contendientes como Barbie, Oppenheimer, Poor Things y The Zone of Interest. Sin embargo, esta película se quedó con la estatuilla a Mejor Guion Adaptado.

Esta cinta, basada en la novela Erasure, lanzada por el autor Percival Everett en 2021, sigue la complicada historia de un novelista y profesor frustrado que, por despecho, escribe en broma un libro “a manera de broma” cargado de estereotipos que, curiosamente, se convierte en el trabajo por el que todo el mundo lo recuerda. Una comedia negra llena de drama que vale la pena checar.

American Fiction está disponible en el catálogo de Amazon Prime Video.

Poor Things

Mejor Maquillaje y Peluquería

Mejor Diseño de Producción

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Actriz: Emma Stone

Poor Things llegó a la ceremonia de los Oscar 2024 con un perfil de “caballo negro”. Y definitivamente cumplieron con este papel en la premiación, sobre todo porque junto con Oppenheimer, fueron de las películas más reconocidas de esta edición, quedándose con varias categorías técnicas y por supuesto, con la estatuilla a mejor actriz por el trabajo de Emma Stone.

La cinta nos cuenta la historia de Bella, una joven que es revivida por el extraño científico Dr. Godwin Baxter. Bajo su protección Bella está ansiosa por aprender. y salir al mundo. Pero es ante su enorme emoción por conocer el mundo, se escapa con Duncan Wedderburn, un adinerado y perverso abogado, en una aventura vertiginosa a través de los continentes donde nuestra protagonista aprenderá de la igualdad y la liberación humana.

Puedes ver Poor Things en algunos cines

The Zone of Interest

Mejor Película Internacional

Mejor Sonido

Aunque muchos tenían la esperanza de que La sociedad de la nieve se quedara con el Oscar a Mejor Película Internacional, parece que los miembros de la Academia tenían claro que la ganadora en esta categoría debía ser The Zone of Interest. Pero no solo eso, pues también se quedaron con el premio a Mejor Sonido, un reconocimiento que de plano se merecían por completo.

Esta película se basa en la vida de Rudolf Höss, director del campo de concentración de Auschwitz, quien trata de construir una vida familiar de ensueño junto a su esposa e hijos en una casa situada a las afueras del campo (aunque de manera tétrica, un muro separa su hogar del lugar donde han muerto millones de personas inocentes). Definitivamente, esta es otra visión de los horrores del Holocausto.

Puedes ver The Zone of Interest en cines.

Oppenheimer

Mejor Actor de Reparto: Robert Downey Jr.

Mejor Edición

Mejor Score

Mejor Fotografía

Mejor Actor: Cillian Murphy

Mejor Director: Christopher Nolan

Mejor Películas

Para nadie era un secreto que Oppenheimer era una de las grandes candidatas para arrasar con los Oscar 2024. Y es que no es para menos, si estamos hablando de una de las películas más mediáticas y taquilleras de los últimos tiempos. Pero en la ceremonia confirmaron que no había manera de ganarles, pues se quedaron con varias categorías, entre ellas las de mejor película, dirección y actuación mascualina (tanto principal como de reparto).

En esta ocasión, Christopher Nolan nos muestra una mirada intensa y llena de suspenso sobre el físico estadounidense Robert Oppenheimer, quien estuvo frente del ‘Proyecto Manhattan’ así como de los ensayos nucleares que dieron paso a la creación de la bomba atómica. Es justo después de conocer el impacto de este arma cuando se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Un retrato crudo y aterrador de lo que puede hacer el ser humano.

Oppenheimer está disponible para renta en Amazon Prime Video, Apple TV+, Claro Video, Google Play y YouTube.

Godzilla Minus One

Mejores Efectos Visuales

En los Oscar 2024 tuvimos chance de ver historia pura. Uno de ellos fue la victoria de Godzilla Minus One en Mejores Efectos Visuales, pues se convirtió en la primera película japonesa en ganar la estatuilla dorada en dicha categoría y en la primera cinta basada en el icónico monstruo del país nipón que se lleva un reconocimiento por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Esta cinta se centra después de la Segunda Guerra Mundial, con un Japón completamente desolado. Es en ese momento de incertidumbre donde el país es testigo del surgimiento de Godzilla, llevando a varios lugares a una destrucción aún mayor que el conflicto belico. En ese instante de mayor desesperación, deben resistir y tratar de enfrentar al famoso kaiju, quien cada vez se muestra más aterrador y destructivo.

Godzilla Minus One no está disponible.

Barbie

Mejor Canción Original

A pesar de ser una de las películas más nominadas de los Oscar 2024, Barbie se quedó con ganas de más. Sin embargo, no los dejaron que se fueran con las manos vacías, pues se regresaron a casa con el premio a Mejor Canción Original gracias a “What Was I Made For?” de Billie Eilish, una categoría que prácticamente tenían en la bolsa.

En esta cinta, Greta Gerwig nos muestra a la Barbie estereotípica, la cual lleva una vida ideal en Barbieland, donde todo es color rosa y los días son el mejor día. Sin embargo, después de un extraño incidente, la protagonista y Ken tienen qué viajar al mundo real. Solo para darse cuenta que las cosas no son como ellos imaginaban, llevando a los personajes a enfrentarse a cuestionamientos y situaciones incómodas.

Barbie está disponible en el catálogo de Max.

