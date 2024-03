Lo que necesitas saber: Ryan Gosling fue épico y Billie Eilish puso la emotividad... Aquí te dejamos los momentos musicales de los Oscar 2024.

Llegó la noche más importante de la industria del entretenimiento. Y aunque el cine es lo estelar, la música también suena fuerte. Así que no pueden faltar los momentos musicales de los Oscar 2024.

Mientras Ryan Gosling montó un show super producido, Billie Eilish y Jon Batiste optaron por presentaciones más emotivas y sencillas (por decirlo de alguna manera). Y claro, también hubo historia para Scott George con Killers Of The Flower Moon. Vamos al recuento.

Ryan Gosling durante su presentación musical en los Oscar 2024.

Estos fueron los momentos musicales de los Oscar 2024

Billie Eilish y Finneas O’Connell interpretaron “What I Made For?”

Billie Eilish sigue demostrando por qué es una de las artistas que encabezan la música pop de la época reciente, trasladando su importancia de la música al cine. Ya lo hizo anteriormente con la canción para No Time To Die (aquí la entrevista con ella) y repite ahora con una de las canciones del soundtrack de Barbie.

“What Was I Made For?” fue una canción que reforzó perfecto una de las tramas alrededor de la protagonista de Margot Robbie: ¿para qué estamos hechos? ¿el entorno en el que crecemos o nos desarrollamos define a lo que venimos al mundo?

La presentación fue sencilla pero emotiva... Finneas al piano con Billie haciendo gala de su voz en vivo. Los hermanos intercambiaban miradas y sonrisas dejando claro (como habitualmente lo hacen) que son muy unidos, además de que hay una admiración mutua. Unos arreglos orquestales y listo. Uno de los momentos musicales de los Oscar 2024 que se esperaban mucho.

'What I was made for', Billie Eilish cantando en los #Oscars2024, no estoy llorando, es solo agua. pic.twitter.com/ym6qy4vTpr March 10, 2024

La canción del par de hermanos, además, ganó la categoría a Mejor Canción Original en los premios Oscar de este año, haciendo que se llevaran de nuevo esa misma estatuilla (justo por “No Time To Die”). Checa la lista completa de ganadores de la premiación aquí.

Historia para la comunidad Osage de la mano de Scott George y ‘Killers Of The Flower Moon’

Killers Of the Flower Moon ha sido un hito de varias formas pues no solo le abrió la puerta a Lily Gladstone para ser la primera mujer nativoamericana en tener una nominación a los premios Oscar… El compositor Scott George se convirtió en el primer compositor osage en ser nominado a un premio de la Academia.

Scott George and the Osage Singers compusieron “Wahzhazhd (A Song For My People)”, que precisamente enaltece el orgullo de pertenecer al pueblo osage. Y curiosamente, Scott se mostró reacio a participar en la música de la película de Scorsese…

Sin embargo, como se menciona en Variety, la productora ejecutiva Marianne Bower fue quien convenció a George de componer el tema, explicándole que la intención de Scorsese no era montar un espectáculo visual que usara su cultura de manera superficial.

(WATCH) Scott George and the Osage Singers perform "Wahzhazhd (A Song For My People)" from 'Killers of the Flower Moon' | #Oscars pic.twitter.com/xThv1gfsqd — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 11, 2024

Jon Batiste ofreció una íntima interpretación de “It Never Went Away”

American Symphony fue catalogado regularmente como uno de los mejores documentales del 2023. El documental sigue la vida del reconocido músico Jon Batiste y su esposa Suleika Jaouad durante un año complejo en el que él componía una sinfonía al tiempo que ella se enfrentaba al cáncer.

Ante la adversidad, ambos muestran resiliencia y un amor que sobrepasa todo. La canción “It Never Went Away”, que Batiste escribió a lado de Dan Wilson de Semisonic, retrata la fuerza de ese cariño mutuo capaz de trascender cualquier condición.

La interpretación fue uno de los momentos musicales de los Oscar 2024 más íntimos, con Jon tocando al piano solamente.

Jon Batiste performs "It Never Went Away" from #AmericanSymphony at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/nsuHQqNE3h — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

Ryan Gosling se llevó los momentos musicales de los Oscar 2024 con una épica “I’m Just Ken”

Ya sabíamos que iba a ser épico, pero no sabíamos que tanto. Con outfit rosa, glamour a tope y una vibra de rockstar total, Ryan Gosling comenzó su presentación saliendo de los asientos del público mientras Margot Robbie y Billie Eilish no paraban de reír ante el carisma del actor.

Se dejaron caer con una producción entera llena de coreografías, indumentarias, inmobiliario, mucho brillo e invitados de lujo. Claro que no podía faltar Mark Ronson, quien fue el encargado de producir el soundtrack de Barbie.

Pero también fue un detallazo ver en las coreografías a Simu Liu y Kingsley Ben-Adir, justo como en la película. Slash apareció para echarse un solo de guitarra, mientras Wolfgang Van Halen lo acompañaba en una interpretación digna de una ópera rock a lo Queen para estos premios Oscar.

Ryan Gosling brings the “Kenergy” at the #Oscars as he performs ‘I’m Just Ken.’ pic.twitter.com/tmI4Y59uEO — Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024

