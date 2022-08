Este 18 de agosto llega a los cines mexicanos ‘Dragon Ball Super: Super Hero‘, donde podremos ver a Gohan, Piccolo, Goku, Vegeta y Pan enfrentarse con un viejo enemigo de la saga. Además de batallas épicas, nuevos personajes y un viaje al pasado de la saga, esta nueva película de Dragon Ball llega con una increíble animación.

Previo al estreno de esta cinta, tuvimos la oportunidad de platicar con Lalo Garza, director de doblaje del proyecto y además voz de nuestro querido Krillin. Nos contó sobre la peli y por supuesto cómo fue el camino para la selección de Luis Manuel Ávila para ser la nueva voz de Gohan.

Una animación refrescante

Desde el tráiler pudimos notar que esta película tendría una animación distinta a la que nos tienen acostumbrados. Al ser 3D tipo cell shading (sombreado plano) las secuencias de peleas, poderes, explosiones y escenarios destacan y se ven asombrosas.

Así que no puedes perderte la oportunidad de verla en el cine, porque podrás disfrutar hasta el último detalle de esta preciosa animación que nos regaló el estudio de Toei Animation.

Foto: Cortesía Crunchyroll

Un viejo enemigo y el regreso de Gohan

En esta película los antagonistas principales son los miembros de La Patrulla Roja, liderados por Magenta. Si te suena de algún lado este grupo, es porque en el pasado se enfrentaron con Goku cuando era niño y son los responsables de cierta manera de la creación del villano Cell.

Además de la presencia de este antiguo enemigo también vemos el regreso de Gohan, quien ha descuidado su entrenamiento y se concentra más en su vida profesional y como padre. Sin embargo, durante la peli se van dando una serie de sucesos que obligan a Gohan a dejar esta etapa y demostrar porque lo consideraban como el saiyajin más poderoso.

Foto: Cortesía Crunchyroll.

Gohan y Luis Manuel Ávila

Casi de una manera poética vemos el regreso de Gohan como un guerrero saiyajin acompañado de una nueva voz. Que lejos de imitar el icónico trabajo de Luis Alfonso Mendoza, adopta su propia personalidad y logra mantener la esencia del personaje.

Foto: Toei

Lalo Garza, nos contó que el proceso de casting fue un camino largo pero que al final Luis Manuel Ávila demostró ser el mejor candidato para interpretar al personaje.

“Una de las cosas que más me gustó de Luis Manuel, es que aunque se hizo una campaña mediática por parte de los fans para que él fuera la voz, jamás me contactó y eso es humildad”, nos dijo Lalo Garza sobre su elección. “Yo no sabía con lo que me iba a encontrar y me encontré con un actor, con un actor disciplinado, un actor que ama su profesión”, agregó.

Después de la muerte del actor Luis Alfonso Mendoza, la incertidumbre de lo que pasaría con la voz del personaje invadió a los fans, pues el trabajo que el actor realizó era único. Lalo Garza, tenía una gran responsabilidad en sus manos, pues en esta nueva película, Gohan es uno de los protagonistas más importantes y Luis Manuel Ávila, hace un trabajo admirable con el personaje.

“Yo le dije a Luis Manuel, si este personaje te lo quedas te va a cambiar la vida, porque es uno de los protagonistas del anime más importante de Latinoamérica. Te va a abrir la puerta a otro mundo, al mundo del doblaje, al mundo de las convenciones, al mundo de los fans y él me dijo; yo feliz”, nos contó Lalo Garza sobre una de las pláticas que tuvo con Luis Manuel.

Foto: Cortesía Crunchyroll.

Una película para todos

Si eres fan de la saga te vas a emocionar con los detalles y guiños de antiguos eventos importantes. Si no has seguido los últimos arcos de la serie no te preocupes, pues a pesar de que se relaciona con los sucesos recientes del anime, puedes disfrutarla sin problemas.

“Dragon Ball Super: Super Hero“, es una película llena de nostalgia y con elementos que a los fans del anime clásico y a los nuevos fans les va a encantar. Además nos demostró que otros personajes también pueden ser protagonistas de aventuras únicas y divertidas.

¡No te quedes con las ganas! Checa la película a partir de este 18 de agosto en tu cine favorito.

Póster oficial. Foto: Cortesía Crunchyroll.