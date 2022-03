Hay tiro: ¿Qué hay con el intercambio de declaraciones entre Josh Peck y Drake Bell?

Acá en México y muchos países más de Latinoamérica, Drake & Josh fue una de las series de comedia más populares no solo de Nickelodeon, sino de todo el panorama televisivo. Incluso con los años, ese show perduró más en este lado del continente que en Estados Unidos y por alguna razón, la gente creía que Drake Bell y Josh Peck en realidad eran amigos muy cercanos…. pero el tiempo no tardó en mostrarnos su verdadera relación.

Entre 2016 y 2017, hubo mucha polémica al más puro estilo Chapoy cuando se reveló que Peck no había invitado a su boda al también músico, quien se había mostrado triste en redes sociales por ese hecho. Al poco tiempo, medio limaron asperezas y hasta salieron junto en un videoblog con el amigo de Josh, David Dobrik, donde aparentemente dejaban claro que las cosas estaban bien entre ellos. Pues bien, ahora en 2022, la ‘bronca’ entre ellos resurgió y hasta temas de racismo pusieron sobre la mesa.

Resurgió el tema de por qué Josh Peck no invitó a Drake a su boda

Han pasado cerca de cinco años de aquella controversia en la que Josh Peck no había invitado a Drake Bell a su boda. Como dijimos, poquito después supuestamente se había reconciliado… pero no parece que eso haya sido cierto. No del todo, al menos. En una reciente entrevista con el podcast BFF, sele preguntó a Peck sobre su relación con el que fuera su coprotagonista en Drake & Josh.

Cuando se le pregunto al actor si él y Drake eran amigos, respondió que “no realmente” para luego detallar el asunto respecto a la no invitación a su fiesta de matrimonio. “No lo invité a mi boda y el internet enloqueció…. Hicimos esta boda muy pequeña y el secreto, supongo, es que Drake y yo no tuvimos contacto durante 10 años desde que hicimos el show, pero nadie necesitaba saber eso“, dijo Josh.

“Yo estaba feliz de morir con ese secreto porque hicimos algo que la gente realmente amó aunque en verdad no éramos tan cercanos. Y no lo invité a mi boda porque no habíamos tenido contacto durante años”, agregó el actor a quien próximamente veremos como parte del elenco de Oppenheimer de Christopher Nolan junto a Cillian Murphy.

Pero la cosa no terminó ahí ya que Josh Peck contó sobre los mensajes que vio la noche en que se casó. “Entonces, me casé esa noche y vi estos mensajes de texto suyos maldiciéndome en la noche de mi boda”, mencionó Peck además de comentar que todo el drama que hizo Drake por no haber sido invitado, no era real.

Y si eso no era suficiente, Josh también contó en el podcats BFF lo que supuestamente hizo cuando se encontró con Drake en unos premios MTV poco después de su boda. Peck dijo que se dirigió hacia él y con tono serio, le pidió al cantante se disculpara con su esposa Paige O’ Brein por básicamente incomodar su boda, que era un momento íntimo en el que no debía haberse hecho tan viral por ese asunto. “Ve a disculparte con mi esposa o algo muy malo va a pasar“, detalló Peck sobre lo que le dijo a Bell esa noche.

Drake Bell y su esposa respondieron

Tras darse a conocer la entrevista que Josh Peck dio al podcast BFF, se vino la respuesta de Drake Bell y su esposa Janet von Schmeling a través del podcast de esta última. Janet mencionó que no todo lo que dijo Josh es realidad ya que si bien es cierto que Peck pidió a Bell que se disculpara com su pareja, nunca lo hizo de manera ruda como lo contó.

Sin embargo, la cosa se puso más tensa cuando Drake dijo que en realidad, si bien no eran los más cercanos, sí tuvieron algunos momentos juntos después del Drake & Josh. El cantante incluso mencionó que habían hablado sobre hacer una serie secuela para su famosa comedia dosmilera, aunque esta entrega tendría una temática más adulta.

La nueva serie sería una continuación de la vida de los populares hermanastros entrados ya en la vida adulta y según esto, Josh tenía pensado su papel como el de un agente de bienes raíces exitoso mientras que Drake iba a retomar el suyo como el de un músico no muy exitoso que digamos. Y en uno de los episodios, dice Bell, el guión contemplaba que su personaje fuera contratado para tocar en una fiesta de 15 años de una joven mexicana que era hija de un narcotraficante.

“Estamos en México [decía el guión]. Drake se presenta en una celebración de 15 años. Elena, la joven cumpleañera, es hija de uno de los principales capos de la droga en México… Su padre Enrique, jefe del cartel, está sentado en una mesa en medio de una fiesta, rodeado de guardias y mujeres hermosas. Algo parecido a Escobar o El Chapo. Drake está en el escenario, apoyado por un grupo de mariachis .La gente bebe mucho alcohol y consumen sustancias ilegales“, detalló Drake sobre la propuesta de Josh para la serie.

Es bien sabido que Drake mantiene una cercana relación con sus fans mexicanos y que desde hace unos años, ha enfocado su carrera musical dentro de la escena latinoamericana con canciones en español. A partir de ello, Drake mencionó que no estuvo de acuerdo con esta propuesta de guión que reforzaba el estereotipo del mexicano y el narcotráfico. Está duro lo que se dicen uno del otro, ¿no?