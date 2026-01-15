Lo que necesitas saber: Robert Downey Jr., fue el encargado de revelar el nombre del 'Dunesday'.

¿Recuerdan que por allá del 2023, Barbie y Oppenheimer se estrenaron el mismo día? Bueno, pues en el 2026, Dune 3 y Avengers: Doomsday quieren tener su propia versión del ‘Barbenheimer’. Y es que ambas películas van a estrenarse el mismo día; 18 de diciembre.

Si bien cada una tiene su propio fandom, solo una será la gran ganadora en taquilla. Veremos si los Hermanos Russo pueden recuperar el dominio del cine con la Fase o Timothée Chalamet y Dune mantienen su éxito.

Aunque aquí la verdadera pregunta es ¿Team Avengers o Team Dune?

Imagen oficial de ‘Dune: Part 2’/Foto: Warner Bros. Pictures

¿Qué es el ‘Dunesday‘?

El ‘Dunesday’ no es otra cosa más que el nuevo ‘Barbenheimer’. Y el nombre que recibe el estreno de Dune: Parte 3 y Avengers: Doomsday. Toda batalla en taquilla de este nivel necesita tener un nombre para que lleguen los memes y la propia lucha (en el buen sentido), de los fandoms.

Robert Downey Jr., fue el encargado de revelar el nombre y al parecer contó con la aprobación de Timothée. Y ya que ninguna de las producciones está dispuesta a cambiar la fecha de su estreno, escucharemos mucho del ‘Dunesday’ en los próximos meses.

“Ambos tenemos películas que se estrenan el 18 de diciembre, así que decidimos ponerle un nombre… Estamos pensando en ‘DUNESDAY’“. Dijo Downey durante una conferencia de Marty Supreme.

Tendremos que esperar para ver si el ‘Dunesday’ es capaz de superar el fenómeno que se generó con el ‘Barbenheimer‘ que no solo triunfó en taquilla y redes sociales, tuvo hasta su propia película, una parodia producida por Full Moon Features.

Foto: Full Moon Features

Tanto Dune: Parte 3 como Avengers: Doomsday son películas cruciales en el desarrollo de sus propios universos, por lo que ambas son muy esperadas por sus fans. Así que, nos espera un gran enfrentamiento en taquilla o al menos es lo que parece ¿Quién ganará?