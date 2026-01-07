Lo que necesitas saber: 'Avengers: Doomsday' se estrenará el 18 de diciembre de 2026. Les contamos del cast, rumores y todo sobre la cinta de los hermanos Russo.

Los hermanos Russo regresarán al MCU en diciembre del 2026 con ‘Avengers: Doomsday’, la cuarta película en la saga de Avengers que ahora nos traerá una historia protagonizada por el Doctor Doom, el conocido archi-enemigo de los Fantastic Four.

Anthony Russo y Joe Russo. Foto: Getty Images

‘Avengers: Doomsday’ se presentó a mediados de 2024… ¡Con Robert Downey Jr!

Esta película del Universo Cinematográfico de Marvel causó gran expectativa desde que se anunció en julio del año pasado durante la Comic-con de San Diego, pues marcará el regreso de los hermanos Russo y Robert Downey Jr. al MCU. Algo que vendrá acompañado de varias sorpresas.

Desde el anuncio, esta cinta se ha convertido en uno de los proyectos más esperados por los fans de Marvel. Y entre rumores, elenco confirmado y más, acá les contamos todo lo que se sabe sobre esta próxima película.

Robert Downey Jr. protagonizará ‘Avengers: Doomsday’. Foto: Getty Images

¡Los X-Men se unen a Avengers: Doomsday!

Algo que los fans del MCU esperaban con ansias: la unión de Avengers y X-Men… por fin eso sucederá en Avengers: Doomsday y un adelanto de ello está en el primer teaser que Marvel revela este 2026 (otros se han mostrado en 2025).

El ingreso de los X-Men se hace mostrando a los dos legendarios líderes mutante: el profesor X, interpretado por Patrick Stewart, y Magneto… encarnado por quién más sino Sir Ian Mckellen.

Steve Rogers regresa al MCU

Desde el anuncio de la película se dio a conocer que Robert Downey Jr. dará vida al Dr. Doom y el resto del cast era un misterio por parte de Marvel y los Russo.

Poco a poco se ha ido revelando detalle: se sabe que Chris Evans regresará al MCU con esta película… y lo hará encarnando a Steve Rogers. Así es: el mismo Capitán America que interpretó en otras películas de la saga. Ahora lo principal es saber cómo será su regreso al MCU.

Rumores apuntan que en el cast también estarán incluidos los Fantastic Four de Joseph Quinn, Pedro Pascal, Vanessa Kirby y Ebon Moss-Bachrach, así como el ya conocido Dr. Strange de Benedict Cumberbatch y el Capitán América de Anthony Mackie.

Thor también vuelve para Avengers: Doomsday

En uno más de los adelantos de Marvel Studios, vemos a Chris Hermworth en su papel de Thor orando por la hija que adoptó en Thor: Love and Thunder. Y, al parecer, lo hace antes de responder a un nuevo llamado de los Avengers.

Aunque todavía no se ha revelado la trama de Avengers: Doomsday, ya son muchos los rumores (y señales) que apuntan a que la cinta se tratará del grupo de superhéroes enfrentándose a Dr. Doom… quien será interpretado por RObert Downey Jr.

¿Cuándo se estrena la película ‘Avengers: Doomsday’?

Aunque el estreno de ‘Avengers: Doomsday’ estaba programado para el próximo 1 de mayo de 2026, pues a la mera hora se pospuso. Ahora sí, ya sin cambios, se confirma que se estrenará el 18 de diciembre de 2026.

¿Cuánto va a durar ‘Avengers Doomsday’?

De acuerdo con varias cuentas insiders, ‘Avengers Domsday’ podría tener una duración de hasta 3 horas y 45 minutos, ya con las escenas postcréditos incluidas.

Sin embargo, hace unos meses los hermanos Russo adelantaron que Doomsday tendría una duración de 2 horas y media. Mientras que, Avengers: Secrets War, su continuación, duraría unas 3 horas.

Imagen @Avengers

“Si tuviera que apostar, diría que la primera durará dos horas y media y la segunda tres horas”. dijeron para Collider.

Claro, hasta ahora solo son tiempos estimados y seguro sabremos de la duración hasta que se acerque la fecha de estreno, pero es para que se vayan preparando para estar varias horas en la sala de cine.

Los rumores más recientes sobre ‘Avengers: Doomsday’

Hace casi un año (en enero de 2025) un “insider” llamado Daniel Richtman dio a conocer que actualmente el guión de ‘Avengers: Doomsday‘ aún no se acaba y esto podría traer retrasos importantes en el estreno de la cinta.

El insider también indicó que los personajes de Deadpool y Wolverine supuestamente tendrán un papel importante en la trama de ‘Avengers Doomsday’, la cual pinta para ser de temática multidimensional.