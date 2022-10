TODO lo que sabemos sobre 'The Sisterhood', la serie precuela de 'Dune'

El universo de Dune se expande y no; no nos referimos a la secuela de la película que nos trajo Denis Villeneuve en el 2021. Como recordarán los fans más cercanos a la franquicia, Legendary y HBO Max están trabajando en una serie de precuela que se llamará The Sisterhood.

Y bueno, tras su anuncio oficial en el 2019, de a poquito se han dado a conocer dos que tres detalles. Aquí repasamos TODO lo que sabemos hasta ahora sobre esta producción.

Hey, hey… Antes de que sigan bajando, también les compartimos la entrevista que tuvimos con el elenco de Dune hace poco por el estreno de la cinta hace unos meses.

Ahora sí, va la info sobre la serie precuela…

La trama sobre ‘Dune: The Sisterhood’

El argumento principal de The Sisterhood se ubica 10,000 años antes de lo que vimos en la película de Dune de Villeneuve. Si vieron la película y si se han echado las novelas, entonces conocerán muy bien toda la onda de las Bene Gesserit, la misteriosa hermandad (de ahí el nombre de la serie) ancestral de mujeres con poderes sobrenaturales cuyos objetivos están al servicio del bien de la humanidad. Y todo esto, lo hacen a través de su influencia política y social.

Bueno, según una primera sinopsis, la serie nos mostrará un poco de la historia sobre cómo se estableció esta poderosa orden y quiénes la echan a andar. “[El argumento] sigue a las Hermanas Harkonnen mientras luchan contra las fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y establecen la legendaria secta”, se lee en una descripción oficial vía Variety.

El show se basará en la novela Sisterhood of Dune, escrita por Brian Hebert (hijo de Frank Hebert, el autor de los libros originales de la saga) y Kevin J. Anderson.

Una de las portadas de la novela ‘Sistehood of Dune’. Foto: Especial.

También puedes leer: ‘Dune’: Los intentos fallidos (y no tanto) de adaptar la novela de Frank Herbert

Las protagonista y el elenco

Como les decíamos, Dune: The Sisterhood ya se había anunciado en 2019, pero todavía no se conocía al elenco que estaba detrás de toda la producción. Fue hasta octubre de este 2022 que Legendary y HBO Max dieron a conocer a las protagonistas.

Están confirmadísimas Emily Watson, la actriz dos veces nominada al Oscar a Mejor Actriz por las cintas Breaking the Waves y Hilary and Jackie. Ella interpretará a Valya Harkonnen.

Emily Watson. Foto: Getty

Por otro lado, Shirley Henderson, a quien varios recordarán por sus apariciones en Harry Potter y la Cámara Secreta como Moaning Myrtle, en Bridget Jones y por darle voz a Babu Frik en la saga más reciente de Star Wars, será Tula Harkonnen.

Hasta el momento, ellas son las dos protagonistas que se han confirmado. En cuanto se den a conocer más miembros del reparto de Dune: The Sisterhood, se los actualizaremos.

Shirley Henderson. Foto: Getty

El staff de producción y posible fecha de estreno

Diane Ademu-John (conocida por su trabajo en The Haunting of Bly Manor) es la creadora de Dune: The Sisterhood, además de que la hará también de coproductora y productora ejecutiva. Las mismas funciones las tendrá Alison Schapker (Altered Carbon).

Los primeros dos episodios los dirigirá Johan Renck (conocido por dirigir algunos de los últimos videos de David Bowie y varios de Beach House). Denis Villeneuve así como Brian Hebert y varios miembros del patrimonio de Frank Hebert, son productores ejecutivos.

¿Y el estreno? Bueno, en algunas bases de datos se estipulaba que la serie se estrenaría en el algún momento del 2022, pero dado el tema de la pandemia y la movedera de agendas de producción, parece más viable que el show vea la luz a finales del 2023 o hasta inicios del 2024. Mientras tanto, Dune Part II está programada para estrenarse en noviembre del año entrante.