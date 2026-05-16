Lo que necesitas saber: La final de vuelta entre América vs Monterrey se juega el domingo 17 de mayo a las 12:00 hrs en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Se juega la final del Clausura 2026 Femenil. América y Monterrey se enfrentarán para sumar un campeonato más a su historia.

Es la segunda vez que ambas se enfrentan en una final; la primera fue en el Clausura 2024, cuando las Rayadas se llevaron la victoria en tanda de penales, y parece que la historia pinta para repetirse, pues se llevaron la ventaja en la Ida.

Captura de pantalla

Horarios y transmisión de la final de la Liga MX Femenil

La final de vuelta será el domingo 17 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes, casa del América Femenil. Y seguramente el horario no les va a gustar tanto; a la Liga MX se le ocurrió programar la final, la mera buena, a las 12:00 hrs, sí, en plena tarde.

Seguramente lo hicieron para que no chocara con el Pumas vs Pachuca de las semifinales de la Liguilla varonil que se juega a las 19:00 hrs, pero tenían chance de elegir un mejor horario ¿No creen?

Partido Fecha y horario Sede Transmisión América vs Monterrey

(Vuelta) Domingo 17 de mayo

12:00 hrs Estadio Ciudad de los Deportes Vix (Gratis)

YouTube Liga MX Femenil

Canal 2 de televisión abierta

Última vez que las finalistas fueron campeonas

Las Rayadas son el segundo equipo más ganador de la Liga MX Femenil con 4 campeonatos. El último lo consiguieron en el Apertura 2024 y, en caso de ganar el Clausura 2026, podrían conseguir su quinta estrella.

Monterrey: 4 campeonatos (Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024)

América: 2 campeonatos (Apertura 2018 y Clausura 2023)

El América tiene dos campeonatos en sus vitrinas; el último lo ganaron en el Clausura 2023, pero la última vez que llegaron a la final fue apenas en el Apertura 2025, cuando perdieron ante Tigres.

Ya veremos si el Norte mantiene el dominio del futbol femenil o América saca la casta y acaba con esa racha de finales perdidas.