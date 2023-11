Lo que necesitas saber: El mundo está emocionado con la noticia de una secuela con 'El Grinch 2' pero, ¿de dónde salieron estos rumores?

¿Se viene ‘El Grinch 2’?… No es mentira para nadie decir que la cinta de ‘El Grinch’ es uno de los clásicos infaltables de la época navideña, pues aunque la película se estrenó hace 23 años, es en esta temporada de fin de año cuando la gente vuelve a ver la historia del personaje creado por el Dr. Seuss.

Si bien muchos identificamos al Grinch por su apariencia y el pelaje verde, es cierto que la interpretación que hizo Jim Carrey en la película dirigida por Ron Howard, volvió al Grinch uno de los personajes más queridos por los amantes de la Navidad.

Jim Carrey como el Grinch. Foto: Universal Pictures

Hay rumores sobre una película de ‘El Grinch 2’ con Jim Carrey

De hecho, tanto es el cariño que le tenemos al Grinch de Jim Carrey que muchos no han podido evitar emocionarse con el rumor sobre el regreso del actor para la secuela de ‘El Grinch’. Pero, ¿de dónde salieron estos rumores y qué se sabe al respecto?

Primero debemos decirles que el rumor de una segunda parte de ‘El Grinch’ comenzó en febrero de este año, cuando el portal especializado Giant Freaking Robot citó a fuentes “bastante confiables” que confirmaron una segunda parte del cínico personaje que odia la Navidad.

Grinch y Max. Foto: Universal Pictures.

No se sabe cuál sería el giro de la película ‘El Grinch 2’

En ese entonces el portal indicó que ya era casi un hecho que Universal Pictures tendría de regreso al actor de 61 años para interpretar una vez más a “la creación más famosa y malhumorada del Dr. Seuss”, aunque ahora con una duda sobre de qué sería la trama.

Y es que en la cinta –que seguramente muchos veremos en Navidad–, ‘El Grinch’ se dispone a robar la Navidad porque se siente excluido de la celebración. Sin embargo, al final Cindy Lou le enseña lo importante que es perdonar y ser generoso. Algo que al final le da un final feliz.

Taylor Momsen y Jim Carrey en el set del Grinch. Foto: Getty Images

Aunque recuerdan que a Jim Carrey no le gustaba la idea de hacer una secuela

Giant Freaking Robot recordó que Jim Carrey también dijo en alguna ocasión que no le gustaría aparecer en “ninguna secuela de sus películas”, esto después de que hiciera ‘Ace Venture 2: When Nature Calls’ en el año de 1995, y dejara en claro que no le gustaba repetir personajes sólo por hacer dinero.

Pero el portal indicó que el éxito taquillero de Jim Carrey se acabó después de los años 90 y principios de los dos mil, por lo que protagonizar una secuela actualmente no se veía ya como un imposible para el actor y por eso es que lo veríamos en la segunda parte de ‘El Grinch’.

Jim Carrey en la premiere de “Sonic The Hedgehog 2’/Foto: Getty Images)

La segunda película de ‘El Grinch’ podría ser una secuela de Halloween

Lo cierto es que por alguna razón (seguramente porque ya se acerca el mes de diciembre), diversos medios revivieron este rumor e incluso algunos –como fue el caso de los británicos de Daily Mail– indicaron que ya escribieron a Jim Carrey para tener más información al respecto.

Como pueden ver, nada es certero sobre la posible secuela de ‘El Grinch’, aunque los rumores indican que de hacerse una segunda película, la historia protagonizada por Jim Carrey sería ahora basada en un especial televisivo de 1977 titulado ‘Halloween is Grinch Night‘.

De hacerse, la película de ‘El Grinch 2’ llegaría a la pantalla grande en 2025

Dicho especial era una especie de precuela a la historia navideña que ya conocemos. Ahí el Grinch era aún más malvado y ya aterrorizaba a los Quién, que se intentaban cuidar del famoso personaje verde que vivía aislado en las alturas de una montaña.

En fin, parece que no falta más que esperar a que Universal Pictures y Jim Carrey digan algo sobre la supuesta secuela de ‘El Grinch’, que de hacerse llegaría a las pantallas hasta 2025. ¿Qué opinan al respecto? ¿Creen que es un proyecto necesario?

