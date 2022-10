Vivimos en una época bastante essstraña para las historias infantiles. Debido a las leyes de derechos de autor en los Estados Unidos –que después de cierto tiempo, permiten que ciertos cuentos y personajes se conviertan en algo de dominio público–, muchas personas están empezando a aprovecharse de esta situación con proyectos bastante essstraños. Y el más reciente de estos casos es una película de terror basada en uno de los iconos de la cultura pop, ni más ni menos que…. ¿El Grinch?

Hace algunos meses nos quedamos con el ojo cuadrado cuando nos enteramos que Winnie Pooh y sus amigos volverían a la pantalla grande con una cinta donde veríamos a este tierno oso convertirse en un desquiciado y sádico asesino (sí, no es broma, POR ACÁ pueden checar el escalofriante tráiler). Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, este personajazo tan amargado creado por el Dr. Seuss y que hizo su primera aparición en 1957 también se convertirá en un sanguinario homicida que no solo arruinará la Navidad para los habitantes de Villa Quién.

Foto: Jagged Edge Production.

Ah caray, ¿cómo está eso de que habrá una versión de terror de ‘El Grinch’?

Resulta que la productora independiente XYZ Films anunció con bombo y platillo que estrenarán una película llamada The Mean One, que se trata de un slasher basado en la trama de El Grinch. Este proyecto es bastante mmm… ¿interesante? Pues para que se den una idea, en esta historia vemos a una versión de el gruñón verde que sigue despreciando a la Navidad y que tiene un pasado bastante oscuro, pues resulta que 20 años antes asesinó a los padres de Cindy Lou Quién.

Sin embargo, cuando la chica vuelve al pueblo de Villa Quién para buscar un cierre y venganza, se entera de que la sed de sangre del personaje verde no ha disminuido y ambos se enfrentarán y a juzgar por lo que dice la sinopsis, solo uno de los dos seguirá con vida… Así es como uno de los cuentos infantiles más importantes de la historia, que ha marcado a un montón de generaciones y que incluso hemos visto en la pantalla grande (en live-action con Jim Carrey y en animación junto a Benedict Cumberbatch) se convertirá en una cinta de terror.

Taylor Momsen y Jim Carrey como Cindy y El Grinch/Foto: Universal Pictures

Buscan que este personajazo también sea un icono de Halloween

“Como fan apasionado de la temporada de terror (y de la franquicia ‘Terrifier’), ‘The Mean One’ es exactamente el tipo de película que entra en mi ‘lista de favoritas’. Esta cinta es un momento increíblemente bueno con un giro ferozmente subversivo (…) Estamos muy orgullosos de llevar este slasher navideño que pronto será un icono para el público en estas fiestas”, dijo en entrevista Alex Williams, director de adquisiciones y desarrollo de la productora XYZ Films.

Por ahora, lo único que se sabe es que los actores David Howard Thornton y Krystle Martin interpretarán a El Grinch y Cindy respectivamente en este proyecto que podrá verse en línea de forma gratuita a partir del 15 de diciembre (aunque aún falta confirmar el sitio en el que estará disponible). Como verán, parece que además de ser uno de los elementos navideños más importantes de todos los tiempos, este ser verde también se convertirá en un personaje aterrador de Halloween… ¿cómo lo ven? ¿Qué les parece?

Foto: Universal Pictures