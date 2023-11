El antes y el después del elenco de 'Charlie y la Fábrica de Chocolate' de Tim Burton

Lo que necesitas saber: A 18 años de su estreno, acá les mostramos el antes y el después del elenco de 'Charlie y la Fábrica de Chocolate', la película de Tim Burton basada en el clásico de Roald Dahl.

Con el estreno cada vez más cerca de ‘Wonka’, la próxima cinta donde Timothée Chalamet dará vida al famoso chocolatero, muchos no han evitado elevar sus expectativas y también, preguntarse de qué irá la historia, pues no se trata de una similar a la de ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’.

‘Wonka’, película que estará bajo la dirección de Paul King, será una precuela a la conocida historia escrita por Roald Dahl y publicada en 1964 de la cual ya vimos dos adaptaciones en pantalla: una con Gene Wilder y otra con Johnny Depp como Willy Wonka.

Timothée Chalamet es Willy Wonka en ‘Wonka’ / Foto: Getty Images

Willy Wonka llegará a los cines, ahora de la mano de Timothée Chalamet

En la próxima cinta, que se estrenará en cines el próximo 7 de diciembre, se explorará la vida de un Willy Wonka joven. Ahí veremos cómo fue que el muchacho comenzó a construir la fábrica de chocolate más grande del mundo y también, su fascinación por descubrir y experimentar con nuevos sabores.

Por los adelantos que ya hemos visto, ‘Wonka’ ya nos tiene con las expectativas por los cielos. Sin embargo, también debemos decir que muchos ya buscan verla para poder compararla con la película que Tim Burton hizo en el 2005.

Foto: Getty Images.

Y muchos ya la comienzan a comparar con la película de ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’

Fue hace 18 años cuando Tim Burton estrenó ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’, donde tuvo un elenco conformado por Freddie Highmore, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Noah Taylor y otros más que dieron vida a los personajes de la historia de Roald Dahl.

Fiel al estilo fantástico que ha caracterizado sus películas, en ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’ vemos un mundo bastante colorido, lleno de cosas increíbles donde la fantasía y la realidad no parecen tener un límite entre sí. Algo por lo que muchos aman o detestan la cinta.

Johnny Depp como Willy Wonka. Foto: Warner Bros.

Así luce el elenco de ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’ en la actualidad

Para bien o para mal, la película de ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’ de Tim Burton se ha convertido en uno de los referentes de la historia de Dahl para las generaciones más jóvenes. Y ahora con el estreno de ‘Wonka’, muchos no han podido evitar recordarla.

En lo que esperamos el estreno de ‘Wonka’ –y para entrarle un poco a la nostalgia del universo del chocolatero–, acá les dejamos el antes y el después del elenco de ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’, la cinta de Tim Burton que vimos hace 18 años:

Augustus en ‘Charlie y la Fábrica de Chocolates. Foto: Warner Bros.

Johnny Depp – Willy Wonka

Depp fue el encargado de darle vida a Willy Wonka, un chocolatero excéntrico que a pesar del éxito que ha logrado con su fábrica, aún tiene traumas de la infancia sin resolver. O al menos así lo hace hasta que conoce a Charlie Bucket y su filosofía de vida.

Johnny Depp como Willy Wonka en ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’. Foto: Warner Bros. Getty Images

Blair Dunlop – Willy Wonka (joven)

En la película de ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’ vemos que Willy Wonka tiene varios flashbacks que nos dejan conocer la relación con su padre, Wilbur Wonka, así como el nacimiento de su amor por el chocolate.

Dicha versión joven (con los brackets y todo) fue interpretada por el actor británico Blair Dunlop, quien en el rodaje de la cinta –el cual comenzó en el año 2004) tenía 12 años. Actualmente Blair Dunlop tiene 31, ¡ya llovió!

Blair Dunlop interpretó a la versión joven de Willy Wonka. Foto: Warner Bros.// Blair Dunlop (X)

Freddie Highmore – Charlie Bucket

Charlie Bucket, el niño que le enseña al señor Wonka la importancia del valor/amor de la familia, fue interpretado por Freddie Highmore, a quien seguro vieron después como protagonista en las series ‘The Good Doctor‘ y en ‘Bates Motel’.

Al momento de dar vida a Charlie Bucket, un niño bien chambeador y de buen corazón que al final se queda a vivir en la fábrica de Willy Wonka, Highmore también tenía 12 años de edad.

Freddie Highmore como Charlie Bucket en ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’. Foto: Warner Bros. Getty Images

Helena Bonham Carter – Sra. Bucket

Fiel colaboradora de Tim Burton, Helena Bonham Carter dio vida a la señora Bucket, mamá de Charlie y quien mantiene alimentada a su numerosa familia unida a pesar de las dificultades económicas que enfrentan en ese momento (sí, cómo olvidar cuando sugiere ponerle más agua a la sopa.

Actualmente, Helena Bonham Carter tiene 57 años (en la filmación de la película de Burton ella tenía 38 años) y en los últimos años apareció en grandes producciones como Harry Potter, Sweeney Todd y Enola Holmes, por mencionar sólo algunas.

Helena Bonham Carter como la Sra. Bucket en ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’. Foto: Warner Bros. Getty Images

Noah Taylor – Sr. Bucket

En el caso del señor Bucket, que se queda sin trabajo en una fábrica de pasta dental gracias a una máquina, es quien anima a su hijo Charlie a intentar ganar un boleto dorado. De hecho, en un principio él y su esposa le adelantan el dinero de su regalo para que se compre una barra de Chocolate Wonka.

El señor Bucket fue interpretado por el actor Noah Taylor, a quien los fans de Peaky Blinders seguro recuerdan por haber dado vida a Darby Sabini, el líder de la mafia italiana, en la segunda temporada de la serie.

Noah Taylor como el Sr. Bucket en ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’. Foto: Warner Bros. //Getty Images

David Kelly – Abuelo Joe Bucket

Aunque en la película de ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’ vemos que Charlie vive con sus dos abuelos maternos y sus dos abuelos paternos, es Joe Bucket quien se destaca de los cuatro, ya que él es quien acompaña a su nieto a visitar la fábrica de Willy Wonka donde trabajó años antes.

Lamentablemente David Kelly, actor irlandés que interpretó al abuelo Bucket, falleció en el año 2012 a causa de una neumonía. Aunque no lo hizo sin antes ganarse millones de corazones con su papel del tierno abuelo de Charlie Bucket.

David Kelly como Joe Bucket en ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’. Foto: Warner Bros. //Getty Images

Christopher Lee – Dr. Wilbur Wonka

Otro de los actores que fallecieron ya hace un par de años fue Christopher Lee, quien en la cinta de Tim Burton interpretó al Dr. Wilbur Wonka, un dentista que está tan obsesionado con la salud mental de su hijo Willy, que le evita comer chocolates y dulces.

Al final de la cinta, Willy y su papá hacen las paces gracias a Charlie, quien se da cuenta que el hombre siempre estuvo orgulloso de todo lo que su hijo logró. Más al darse cuenta que lo hizo sin dañarse los dientes como él pensaba.

Además del de Wilbur Wonka, Christopher Lee fue conocido por otros papeles como el de Saruman en la saga de ‘El Señor de los Anillos’, o el como el del Conde Drácula. Falleció en 2015 a los 93 años debido a problemas respiratorios e insuficiencia cardiaca

Christopher Lee como el Dr. Wilbur Wonka en ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’. Foto: Warner Bros. //Getty Images

Deep Roy – Oompa-Loompas

Si un personaje (o bueno, varios) fueron importantes en la historia adaptada por Tim Burton, esos fueron los Oompa-Loompas, esos pequeños hombrecillos que entraron a trabajar a la fábrica de Willy Wonka a cambio de cacao y quienes se convirtieron en el contacto más cercano del chocolatero con otras personas.

Los Oompa-Loompas fueron interpretados por el actor Deep Roy, quien actualmente tiene 74 años de edad. Durante su trayectoria ha dado vida a personajes mágicos/fantásticos y además, también es uno de los colaboradores recurrentes de Tim Burton.

Deep Roy interpretó a los Oompa-Loompas en ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’. Foto: Warner Bros. //Getty Images

Philip Wiegratz – Augustus Gloop

Augusto Gloop, Augusto Gloop, el insensato más glotón e hijo de dos carniceros, llegó a la pantalla gracias al actor alemán Philip Wiegratz, quien a pesar de su edad (tenía 11 años) fue bastante profesional y se aventó escenas de riesgo como esa donde se cae a la fuente de chocolate de Wonka.

Philip Wiegratz como Augustus Gloop en ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’. Foto: Warner Bros. // Instagram

Franziska Troegner – Sra. Gloop

Al ser un niño alemán en la historia, la mamá de Augustus también tenía la misma nacionalidad dentro y fuera de ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’. Y es que la señora Gloop, quien es responsable de malcriar a su hijo, fue interpretada por la actriz alemana Franziska Troegner.

Franziska Troegner como la Sra. Gloop en ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’. Foto: Warner Bros. //Getty Images

AnnaSophia Robb – Violeta Beauregarde

Competitiva como pocas y con la intención de hacerse notar ante Willy Wonka para ganar el premio (que por cierto nunca supo de qué se trataba), Violeta Beauregarde asiste a la fábrica de Wonka sólo para salir convertida en una mora gigante y después, en una niña elástica.

La actriz estadounidense, AnnaSophia Robb, fue la encargada de dar vida a Violeta Beauregarde a la edad de 10 años y segurito su rostro se les hizo conocido cuando interpretó a y la joven Carrie Bradshaw en The Carrie Diaries (2014), la precuela de la serie Sex and the City.

AnnaSophia Robb como Violeta Beauregarde en ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’. Foto: Warner Bros. //Getty Images

Missi Pyle – Srta. Beauregarde

Claro que el comportamiento de Violeta no se formó nomas’ porque sí y para prueba, en la película vemos que lo competitiva lo sacó de la señorita Beauregard, representada por la actriz estadounidense, Missi Pyle, quien aprende el mal que le ha hecho a su hija al dejarla hacer lo que quiera con tal de ganar.

Missi Pyle como la Srta. Beauregarde en ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’. Foto: Warner Bros. //Getty Images

Julia Winter – Veruca Salt

Julia Winter dio vida a la berrinchuda y malcriada Veruca Salt, una niña de familia adinerada que consigue todo lo que quiere y no acostumbra a recibir un “no” por respuesta. Todo gracias a su papá, el Sr. Salt, quien le cumple sus antojos (no hasta puso a chambear a cientos de trabajadoras para encontrar un boleto dorado).

Aunque el futuro de Julia Winter, de origen sueco, se veía prometedor en la industria del cine, la joven se retiró del medio en el año 2006 para darle a la estudiada y desde entonces mantiene un perfil bastante bajo en redes sociales.

Julia Winter como Veruca Salt en ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’. Foto: Warner Bros. // Daily Star

Jordan Fry– Mike Teavee

Mejor conocido como “Miguel TV” (o al menos así se escuchaba cuando veíamos ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’), este niño le cayó mal a más de uno –incluido al mismo Willy Wonka–, pues estaba tan metido en los videojuegos y las matemáticas que creía saberlo todo.

Mike Teavee tuvo vida en la historia de Tim Burton a través del actor estadounidense, Jordan Fry, quien en ese entonces tenía 11 años de edad. Dos años después le dio voz a Lewis en la cinta de ‘La Familia del Futuro’ y en 2022 lo vimos como CJ en la cinta ‘Big Life’.

Jordan Fry como Mike Teavee en ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’. Foto: Warner Bros. // Instagram

Adam Godley – Sr. Teavee

El señor Adam Godley le dio vida al Sr. Teavee, quien tenía más emociones que una hoja de papel en blanco. El actor británico fue conocido por su papel en ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’, aunque también lo hemos visto en otras producciones como ‘The Umbrella Academy’ y ‘The Great’.

Adam Godley como el Sr. Teavee en ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’. Foto: Warner Bros. //Getty Images

No cabe duda que aunque se dice fácil, 18 años sí marcan una gran diferencia. ¿Se imaginaban así al elencto de ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate?

Te puede interesar