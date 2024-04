Lo que necesitas saber: El elenco de 'Fantastic Four' agarra forma. Aquí te dejamos todo el dato con lo que debes saber de la próxima película del MCU.

Con sus altibajos y todo, pero el universo cinematográfico de Marvel se mantiene interesante. Y en ese sentido, uno de los proyectos más llamativos que hay de cara la futuro es la nueva película de Fantastic Four.

La película está lista para llegar a mediados del 2025 y de a poco se han soltado detalles, sobre todo del elenco… y pues la verdad es que se armaron un cast bastante cool. ¿Les late que repasamos lo que se sabe hasta ahora de la cinta?

Con este póster cool, Marvel Studios por fin dio a conocer quiénes serán los actores que darán vida a los ‘Fantastic Four’ en el MCU/Foto vía X: @MarvelStudios

El elenco de ‘Fantastic Four’

Este es el cast de héroes

Ya en febrero pasado, se había confirmado oficialmente al elenco de Fantastic Four, esto en cuanto a los protagonistas. Uniéndose a otros actores como Ioan Gruffudd y Miles Teller que lo han protagonizado en entregas anteriores, ahora el turno es de Pedro Pascal para encarnar a Reed Richards/Mr. Fantastic.

Por supuesto que la decisión le cayó bien a una buena parte de los fans del MCU, aunque no estuvo exenta de polémica. Recordemos que en Doctor Strange 2, el personaje tuvo un cameo donde fue interpretado por John Krasinski, lo que abrió la idea de que el exalumno de The Office se quedara con el rol… pero no sucedió.

Como sea, luce genial tener a uno de los actores mejor cotizados de la actualidad en el papel del icónico líder y científico del universo de Marvel.

Pedro Pascal interpretará a Reed Richards. Foto: Getty/Marvel Comics.

El papel de la Susan Storm/Mujer Invisible lo tendrá en esta ocasión Vanessa Kirby, quien se une a Jessica Alba y Kate Mara como una de las actrices que ha interpretado a la superheroína.

La actriz británica se une al elenco de Fantastic Four luego de actuar en otras cintas taquilleras como Mission: Impossible – Dead Reckoning Part I y algunas otras cintas más dramáticas como Pieces Of A Woman, The Son y Napoleon.

Vanessa Kirby interpretará a Sue Storm. Foto: Getty/Marvel Comics.

En el pasado, Chris Evans y Michael B. Jordan se encargaron de dar vida a Johnny Storm/La Antorcha Humana. Pero para el elenco de Fantastic Four del 2025, el personaje quedará en manos de Joseph Quinn.

A raíz del éxito que consiguió con su aparición en la cuarta temporada de Stranger Things como el entrañable Eddie Munson (que no merecía morir), Joseph ha logrado incursionar en producciones de mayor perfil como A Quiet Place: Day One y Gladiator 2 que se estrenan en este 2024.

Joseph Quinn interpretará a Johnny Storm. Foto: Getty/Marvel Comics.

Para cerrar al elenco de héroes de Fantastic Four, tenemos a Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Mole, personaje que en las entregas cinematográficas pasadas fue interpretado por Michael Chiklis y Jamie Bell.

Ebon tiene un reconocimiento amplio en la actualidad por hacer al personaje de Richie Jerimovich en la exitosa serie The Bear, con el que logró un Emmy a Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia.

Moss-Bachrach también tiene créditos en otras series exitosas como Girls y Andor. Además, ya sabe lo que es incursionar en el mundo de Marvel pues interpretó a David Lieberman en la serie de The Punisher.

Ebon Moss-bachrach interpretará a Ben Grimm/La Mole. Foto: Getty/Marvel Comics.

¿Tendremos a Silver Surfer?

De acuerdo con Variety, oficialmente habrá Silver Surfer en la película de Fantastic Four… pero parece que esta no será la versión popular conocida en los cómics cuyo nombre es real es Norrin Radd.

Julia Garner, la actriz que se une al elenco, encarnará a Shalla-Bal. En los cómics, el personaje es conocido como el interés amoroso de Norrin, siendo este último quien se convierte en el Silver Surfer para salvar a su planeta Zenn-La de Galactus.

En uno de sus arcos principales, Shalla-Bal es trasladada a la Tierra por parte de Mefisto y se le borra la memoria, olvidando ella su origen. Posteriormente, se le da un poco del poder cósmico de Silver Surfer para regresar a su planeta y restaurarlo tras el asedio de Galactus.

Julia garner interpretará a Shalla-Bal. Foto: Getty/Marvel Comics.

En otro arco, Shalla-Bal es corrompida y se convierte en una villana conocida como Keeper Of The Great Truth. Bajo esa identidad, busca conquistar otros planetas para introducir la cultura y la forma de vida de Zenn-La. Esto la lleva a una pelea con el Silver Surfer original…

Sin embargo, este escenario no es el único para el personaje. En diversas historias alternativas de Marvel, Shalla-Bal también adquiere la identidad del Silver Surfer, actuando como una segunda versión del personaje y sirviendo junto al original como heraldos de Galactus.

Se espera que esta última sea la versión que aparezca en la cinta del MCU, lo que podría ser un indicio de que se manejará un universo alternativo en la película. Veremos qué tanto protagonismo le darán…

Norrin Radd y Shalla-Bal como los Silver Surfers en los comics. Foto: Marvel Comics.

El director y la posible trama

Más allá de los actores y actrices mencionados, no hay más confirmaciones en el elenco de Fantastic Four. Ahora, en la parte de la producción, tendremos a Matt Shakman como director de la película. Él llega en sustitución de Jon Watts (quien ya dirigió en Marvel Studios la trilogía de Spider-Man con Tom Holland).

Shakman es recordado por producir y dirigir principalmente en series de televisión. Dentro de Marvel Studios, estuvo a cargo de la dirección y producción de WandaVision. Y en otras oportunidades, dirigió capítulos de series como Dr House, Game of Thrones, Mad Men, Succession, The Boys y más.

La película no ha revelado su trama oficial, pero los rumores dicen que podría ambientarse en el pasado o en un universo alternativo. Solo queda esperar el dato de la trama oficial, que obvio les traeremos por acá en cuanto se de a conocer.

Marr Shakman dirigirá la película de ‘Fantastic Four’ del 2025. Foto: Getty.

Fecha de estreno de ‘Fantastic Four’

Ya tienen el dato del director, el elenco de Fantastic Four… y para que no se les pase, les recordamos que la película se estrenará el 25 de julio del 2025.

Dato curioso: la nueva cinta del MCU se lanzará justo 20 años después de la cinta protagonizada por Chris Evans y Jessica Alba, así como 10 años después de la criticada versión con Miles Teller y Michael B. Jordan.

¿Será que en una de esas veamos un cameo de las versiones pasadas de los personajes en el cine? No suena nada loco si tomamos en cuenta que el universo cinematográfico de Marvel está explotando con todo el recurso de los multiversos. A ver qué onda…

Te puede interesar