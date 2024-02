Lo que necesitas saber: Luego de un montón de espera, Marvel Studios ya soltó la sopa del elenco que dará vida a los personajes de 'Fantastic Four' en el MCU.

El 14 de febrero arrancó con todo, y no lo decimos porque andemos enamorados o algo por el estilo. Lo mencionamos porque Marvel Studios decidió agarrar esta fecha tan especial para muchos, para anunciar con bombo y platillo el elenco que protagonizará la película de Fantastic Four dentro de su universo cinematográfico… así como lo leen.

Después de muchos rumores, a través de sus redes sociales la casa de cómics publicó un cartel muy ad-hoc para la ocasión donde confirmó que Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn serán los encargados de darle vida respectivamente a las nuevas versiones de Reed Richards/Mr Fantastic, Sue Storm/Mujer Invisible, Johnny Storm/Antorcha Humana y Ben Grimm/ La Mole en la pantalla grande.

Con este póster cool, Marvel Studios por fin dio a conocer quiénes serán los actores que darán vida a los ‘Fantastic Four’ en el MCU/Foto vía X: @MarvelStudios

Por último pero no menos importante, Marvel Studios también reveló que esta película de Fantastic Four se estrenará oficialmente el próximo 25 de julio de 2025. Así que como verán, luego de un montón de años de espera, por fin veremos a estos personajazos en una cinta para el famoso universo cinematográfico.

Ahora sí tenemos el elenco oficial de ‘Fantastic Four’ de Marvel Studios

Como ya lo comentábamos antes, durante un buen tiempo hubo rumores sobre el elenco que formaría parte de la primera película de Fantastic Four en Marvel Studios. Muchos querían que John Krasinski (quien dio vida a Mr. Fantastic en Doctor Strange in the Multiverse of Madness) repitiera el papel y que su esposa, la también actriz Emily Blunt se le uniera como Sue Storm en el MCU.

Sin embargo, al final de todo el chismecito, se decidieron por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn para dar vida a estos personajes tan importantes dentro de los cómics de Marvel, a quienes vimos recientemente en producciones como The Last of Us, Napoleon, The Bear y Stranger Things, y que claro, últimamente tienen un perfil grande dentro de la industria del entretenimiento.

Imagen de ‘Fantastic Four’ del MCU / Foto: Marvel Studios

Esta versión de Fantastic Four contará con la dirección de Matt Shakman, quien produjo y también estuvo al frente de otro proyecto del MCU: WandaVision. Por su parte, la película fue escrita por Jeff Kaplan e Ian Springer. En un inicio, se esperaba que el director de Spider-Man: No Way Home, Jon Watts, se hiciera cargo de esta producción, pero al final se hizo a un lado para dirigir Skeleton Crew, una nueva serie de Star Wars en Disney+.

La cinta junto con Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars forman parte de la fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel, cuyas fechas de estreno se retrasaron debido a la huelga de actores de Hollywood. En particular, este proyecto se esperaba que llegara a los cines el 2 de mayo de 2025, pero al final, intercambiaron la fecha de lanzamiento con Thunderbolts.

