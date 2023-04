La franquicia de películas X de Ti West ha sido una de las grandes revelaciones del cine de terror de la época reciente, con la propia X y la precuela Pearl (ambas del 2022) recibiendo buenas críticas desde su lanzamiento. Y sí, se viene una entrega más con un cast de lujo… Les contamos acá lo que sabemos sobre el elenco de MaXXXine con el regreso de Mia Goth.

Mia Goth en ‘X’. Imagen: A24.

El elenco de ‘MaXXXine’ encabezado por Mia Goth

No es ningún secreto que A24 se ha convertido en una de las distribuidoras de cine más sobresalientes no solo del momento, sino de los últimos años. El éxito reciente Everything Everywhere All at Once, por poner un ejemplo, lo demuestra así como también lo hace la ya mencionada saga X, de Ti West.

Luego del estreno de X y Pearl el año pasado, el cineasta reveló que tendríamos una tercera entrega de su franquicia… Y de nuevo, la cosa pinta muy bien ahora que se reveló al elenco de MaXXXine con Mia Goth encabezando todo.

Mia Goth en ‘Pearl’. Imagen: A24.

¿Quiénes le entran esta nueva peli? De acuerdo con Deadline, los nombres confirmados son Lily Collins, la cantante Halsey, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Giancarlo Esposito y Kevin Bacon.

Por el momento, no se ha revelado qué papeles exactamente interpretará cada uno, pero se dice en Collider que Debicki interpretaría a una directora de cine, mientras que Giancarlo Esposito sería un manager de películas para adultos.

Además, los personajes de Michelle Monaghan, Kevin Bacon y Bobby Cannavale serán detectives. Sobre Lily Collins y Halsey, no se ha especificado cómo entrarían en la historia. Pero sin duda, resulta emocionante este tremendo elenco de MaXXXine encabezado por Mia Goth.

El elenco de ‘MaXXXine’: Kevin Bacon, Halsey, Elizabeth Debicki, Giancarlo Esposito, Lily collins, Bobby Cannavale, y Michelle Monaghan / Fotos: Getty.

La saga de ‘X’ de Ti West

Bueno, ya conocemos al elenco de MaXXXine con Mia Goth, Kevin Bacon y más, y también vale la pena repasar la historia de la franquicia X. La película homónima se centra en un staff de producción (director y elenco) que han decidido filmar una película de cine para adultos en una cabaña remota, con el objetivo de rodar una historia diferente de lo que se ha hecho en esa industria.

Para ello, van a la vivienda remota de una pareja de ancianos, Howard y Pearl (Mia Goth), quienes desconocen exactamente de qué se trata la producción que se realizará en su casa. La protagonista de la cinta es Maxine (también Goth), quien debe luchar por su vida junto a su equipo luego de la pareja de la tercera edad descubra qué está pasando en su hogar.

Pearl es la precuela de X, enfocada en la juventud de la longeva asesina que vimos en la primera cinta. Y ahora, MaXXXine nos mostrará lo sucedido tras los sangrientos acontecimientos de X, con el mismo personaje de Goth tras escapar de la masacre. Estaremos atentos al anuncio de la fecha de estreno.