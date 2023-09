Lo que necesitas saber: A más de 20 años de su estreno, así luce ahora el elenco de la película encabezada por Jack Black.

Fue en el 2003 cuando School of Rock (o Escuela del rock como la conocimos acá en México y Latinoamérica) se estrenó, llevando al mundo una buena dosis de nostalgia musical de antaño. Y bueno, a varios años de su lanzamiento, nos toca revivir ese trancazo nostálgico… ¿Les late si vemos cómo luce el elenco de School of Rock en la actualidad?

Elenco de ‘School of Rock’. en 2003 / Foto: Getty

El antes y después del elenco (adulto) de ‘School of Rock’

Jack Black como Dewey Finn

Empecemos con el elenco adulto de School of Rock… Jack Black es un tipazo bastante querido en la escena hollywoodense, quien en la película nos mostró lo que es la pasión por la música.

Y su personaje como Dewey Finn era bastante curioso, siendo mostrado como un rockero empedernido que también era algo irresponsable, desobligado y algo mañoso, justo cuando toma el puesto de maestro sustituto de su amigo Ned sin avisar. Pero bueno, al menos esa experiencia le cambia la vida.

¿Qué podemos decir de Jack Black que no sepan? Es un actor-comediante reconocido y un músico bastante popular a quien hemos visto en Tenacious D, King King del 2005, Tropic Thunder, Year One. Y en la animación, ha hecho las voces de personajes entrañables como Po en Kung Fu Panda, o Bowser en Super Mario Bros: La película (aquí nuestra entrevista con él por esa peli).

Jack Black en School of Rock y en 2023. Foto: Paramount/Getty.

Joan Cusack como la directora Mullins

Si el personaje de Jack Black era el rockero medio desobligado pero apasionado, la directora Rosalie Mullins era todo lo contrario: una mujer responsable que buscaba incentivar la disciplina y la excelencia académica.

Pero a pesar de eso, se notaba que tenía era muy alivianada y liberal en el fondo, sin ser una tirana de la escuela. Además, se notaba que había un pique romántico ahí con Dewey Finn, ¿sí o no?

La actriz Joan Cusack llegó a esa película ya con una carrera consolidada con dos nominaciones al Oscar por Working Girl y In & Out. Luego de School of Rock, siguió una gran carrera con películas como Raising Helen, The Perks of Being a Wallflower, la saga de Toy Story y Chicken Little… ¡Ah! Y no olvidemos su éxito en los Emmy por su aparición en la serie Shameless.

Joan Cusack en School of Rock y en 2016. Fotos: Paramount/Getty.

Mike White como Ned Schneebly

Este personaje en realidad no tiene mucho tiempo en pantalla en School of Rock, pero tiene su chiste. Ned, quien es un maestro sustituto, es el mejor amigo de Dewey y le permite a este último vivir en su casa prácticamente sin pagar gastos ya que confía ciegamente en que el músico lo hará pronto (aunque eso le ocasione problemas con su pareja.

Ned es interpretado por Mike White, quien en tiempos recientes ha ganado un éxito notable como creador, director y escritor de la serie de HBO The White Lotus.

Mike White en School of Rock y en 2022. Fotos: Paramount/Getty.

Sarah Silverman como Patty Di Marco

Al igual que Ned, Patty no tiene mucho tiempo en pantalla, pero cuando aparece, funciona mucho. Y es que en School of Rock, ella se nos muestra como la novia dominante del ya mencionado Ned que quiere deshacerse a toda costa de Dewey.

Más allá de la actuación, Sarah Silverman es una reconocida comediante y guionista que se ha hecho conocida por su estilo ácido y satírico. Ha protagonizado un montón de especiales de comedia y tiene créditos en películas como Ralph el Demoledor, I Smile Back, The Book of Henry, entre otras.

Sarah Silverman en School of Rock y en 2023. Fotos: Paramount/Getty.

Así luce el elenco infantil de ‘School of Rock’ en la actualidad

Miranda Cosgrove como Summer Hathaway

Es hora de ver al elenco infantil de School of Rock en la actualidad. Y como no podía ser de otra manera, abrimos con Miranda Cosgrove y su papel como la pequeña Summer Hathaway. Aunque no formaba parte de la banda tocando un instrumento, se ganó el puesto como una prometedora manager gracias a su liderazgo y determinación.

Tras la película, Miranda ganó notoriedad como estrella infantil en Drake & Josh (haciéndola de Megan). Pero sin duda, su papel más reconocido es como Carly Shay en iCarly, que terminó en 2012 para luego regresar en años recientes con una versión de enfoque más adulto.

Miranda Cosgrove en School of Rock y en 2023. Fotos: Paramount/Getty.

Joey Gaydos como Zack “Zack-Attack” Mooneyham

Seguro que muchos se sintieron identificados con el joven Zack, quien fue guitarrista de la banda School of Rock en la película. ¿Por qué? Pues porque era un chico tímido, muy habilidoso con la guitarra… y que estaba reprimido por sus padres en cuanto al tipo de música que escuchaba.

Joey Gaydos interpretó a Zack y ese fue su único papel en su carrera como actor. Intentó perseguir una carrera musical con algunos lanzamientos entre 2004 y 2019, pero no pasó gran cosa con él. Desafortunadamente, ha hecho más ruido por meterse en problemas legales, como en 2009 cuando lo detuvieron por conducir ebrio, o en 2019 cuando se le culpó de robo.

Joey Gaydos en School of Rock y en la actualidad. Foto: Paramount/Especial

Kevin Clark como Freddy “Spazzy McGee” Jones

Dentro del elenco juvenil, quizá el más rebelde de los miembros de School of Rock. El baterista Freddy era enérgico, buena onda, aunque parecía estar más atraído por la pose que por la música, al menos hasta que Dewey Finn le dejó claro que ‘beber y fumar’ no era lo importante.

Kevin Clark también dejó la actuación después de la película, por lo que este es su único crédito cinematográfico. Prefirió dedicarse de lleno a la música, haciéndola de baterista en diferentes bandas de Chicago, donde residía. Lamentablemente, Kevin falleció en el 2021 tras ser atropellado por un auto. Descanse en paz.

El antes y después de Kevin Clark. Fotos: Paramount/Getty.

Rivkah Reyes como Katie “Posh Spice”

Katie fue la bajista en School of Rock y seguro que muchos la recuerdan por el puchero que el maestro Dewey le enseño a hacer mientras tocaban. Se mostraba como una chica tímida, muy tranquila y reservada.

La carrera de Rivkah Reyes no fue sencilla tras la película. Ella misma ha hablado de que le costó trabajo quitarse el estigma de la película, y se enfrentó a los prejuicios de la fama infantil, el acoso de gente que esperaba a que cumpliera la mayoría de edad, las adicciones y problemas de salud mental.

Sin embargo, en sus redes sociales se puede ver que ha estabilizado su vida y ha trabajado en algunas producciones de diferentes perfiles como Easy de Netflix, además de conducir podcasts y seguir haciendo música. En 2023, apareció en la película Onyx the Fortuitous and the Talisman of Souls.

El antes y después de Rivkah Reyes. Fotos: Paramount/Getty.

Robert Tsai como el tecladista Lawrence

Tenemos que admitirlo: el vínculo de Dewey (Jack Black) con el joven Lawrence, fue uno de los momentos más conmovedores de School of Rock. El chico, un tecladista destacado, era muy introvertido y sin confianza o autoestima. Sin embargo, el profesor rockero le demostró que era una persona muy cool.

Luego de la película, Robert Tsai dejó de actuar al igual que la mayoría del reparto (el casting no fue elegido para traer potenciales actores infantiles; sino músicos jóvenes). Lo único que se sabe es que estudió en la universidad de Darthmouth y trabajó en producciones musicales.

El antes y después de Robert Tsai. Fotos: Paramount/Especial.

Las pequeñas coristas: Maryam Hassan, Aleisha Allen y Caitlin Hale

Maryam Hassan interpretó a Tomika, quien al igual que Lawrence, encontró en Dewey Finn a alguien con quien abrirse sobre inseguridad y baja autoestima. Cuando demostró sus dotes como cantante, el maestro quedó impresionado y le dedicó unas palabras para hacerle saber que era una vocalista excepcional.

Hassan tampoco siguió una carrera actoral tras School of Rock, pero logró consolidar una carrera musical más significativa que sus compañeros de reparto. Ella ahora se presenta bajo el nombre artístico de Mayhrenate.

Maryam Hassan en School of Rock y en la actualidad. Foto: Paramount/Especial

Aleisha Allen interpretó a otra de las coristas de School of Rock, Alicia. En su niñez, la ahora exactriz tuvo participación en series como Las pistas de Blue (antes de la cinta) y películas como Are We There Yet o Are We Done Yet. Se sabe que se graduó de la universidad para dedicarse a la Logopedia (una disciplina que trata los trastornos de comunicación y lenguaje).

Aleisha Allen en School of Rock y en la actualidad. Foto: Paramount/Especial

La otra corista en School of Rock fue Marta, interpretada por Caitlin Hale. Al igual que Allen, la joven Hale prestó voces para Las pistas de Blue antes de School of Rock. Después, se alejó e la actuación y se graduó para convertirse en ecografista médica de diagnóstico, además de tecnóloga de ultrasonido obstetra y ginecóloga.

Sin embargo, regresó recientemente al mundo del entretenimiento para prestar su voz en la serie animada Max & Wrigley, y actuó en la película del 2021 Grimmerson Manor.

Como dato curioso, se reveló en 2021 que Caitlin Hale tiene una relación con otro de los miembros del reparto infantil de School of Rock: Angelo Massagli, quien fue uno de los niños guardias de seguridad de la película.

Cailtin Hale y mantienen una relación. Fotos: Especial/Paramount.

