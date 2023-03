The Batman y su universo se expanden y lo hará con una serie en HBO Max enfocada en uno de los enemigos más reconocidos del héroe de Gotham. Los detalles se han revelado de a poquito y ahora, ya conocemos a buena parte del elenco de The Penguin, la serie que protagonizará Colin Farrell.

El actor retomará el papel de Oswald Cobblepot, el mismo que interpretó en la película del 2022 dirigida por Matt Reeves. Y la verdad es que todo el proyecto, desde que se anunció ya hace algún tiempo, luce bastante interesante. Les contamos todo el detalle para que anden preparados rumbo a su estreno.

Te presentamos al elenco y todo lo que sabemos de ‘The Penguin’ con Colin Farrell. Foto: Warner Bros.

Este es el elenco de ‘The Penguin’ con Colin Farrell

Lo que nos dejó The Batman en el 2022 fue genial. Por ello, la expectativa sobre lo que se viene para esta franquicia (que forma parte de los Elseworlds en el organigrama de DC Studios de James Gunn) es bastante fuerte. Se viene una secuela que se estrenará hasta 2025, pero es muy probable que antes veamos esta serie enfocada en el ya mencionado Oswald Cobblepot.

Y sí, como dijimos antes, el elenco de The Penguin con Colin Farrell está agarrando forma. Ya previamente se había anunciado a Cristin Milioti como parte del reparto, siendo ella quien interprete a Sofia Falcone, la hija de Carmine Falcone (interpretado por John Turturro en The Batman).

Cristin Milioti será Sofia Falcone, una de las hijas de Carmine Falcone en la serie de ‘The Penguin’. Foto: Getty

Otro que ya estaba confirmado en el elenco de The Penguin junto a Colin Farrell, es Clancy Brown, quien tendrá el papel del mafioso Salvatore Maroni. Otros miembros del cast previamente revelados son Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell en papeles no revelados.

Clancy Brown sería Salvatore Maroni en la serie de ‘The Penguin’. Foto: Getty.

Y las sorpresas sigue. Recientemente, se dio a conocer que el elenco de The Penguin con Colin Farrell también tendrá como recurrentes a los actores Michael Zegen, James Madio y Scott Cohen.

Como menciona Variety, Michael Zegen suena para interpretar a Alberto Falcone, el hijo del antes mencionado Carmine Falcone y hermano de Sofia (Cristin Milioti). Los personajes de James Madio y Scott Cohen tampoco se han revelado. Deadline también reporta al actor Theo Rossi en un papel desconocido por el momento.

Michael Zegen interpretaría a Alberto Falcone en la serie de ‘The Penguin’ con Colin Farrell. Foto: Getty

¿De qué tratara ‘The Penguin’ con Colin Farrell?

La pregunta del millón… La trama de The Penguin con Colin Farrell se ambientará inmediatamente después de los sucesos de The Batman. Y en ese sentido, veremos lo que acontece en la vida de Oswald Cobblepot tras el interrogatorio clandestino al que fue sometido por el héroe de Gotham y James Gordon en la película.

Como recordarán, en la cinta The Riddler asesina a Carmine Falcone, quien era considerado uno de los capos más grandes del crimen en Gotham. Así que en la serie de The Penguin, veremos al personaje de Colin Farrel dejando atrás su posición como un simple trabajador y lugarteniente de los Falcone, para ir ascendiendo en el poder del mundo criminal de la ciudad.

Todavía no hay fecha de estreno para la serie, que será una original de HBO Max. La serie comenzará su rodaje en este 2023 y acá, andaremos al tiro para traerles futuros detalles sobre el show. ¿Emocionados o qué onda? Les dejamos aquí abajito unas fotos del set de filmación de The Penguin con Colin Farrell.

Colin Farrelll en el set de rodaje de ‘The Penguin’. Foto: Getty

Colin Farrell en el set de ‘The Penguin’. Foto: Getty

Colin Farrell en el set de filmación de ‘The Penguin’. Foto: Getty.

Entrevista por ‘The Batman’

Aprovechando los detalles y la revelación del elenco de The Penguin con Colin Farrell, por acá les dejamos la entrevista que tuvimos hace unos meses con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, el elenco y con el director Matt Reeves por el estreno de The Batman. La plática se puso buena, así que no se la pierdan.