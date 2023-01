Tras el éxito que significó The Batman en el 2022, era obvio que se prepararía la secuela más pronto que tarde. Y bueno, de a poquito se va soltando los detalles sobre la película que verá el regreso de Robert Pattinson como Bruce Wayne, con la dirección de Matt Reeves.

Por acá, les iremos contando y actualizando todo lo que se sabe al momento sobre la secuela. También acá les dejamos nuestra entrevista con Reeves, Pattinson, Zoë Kravitz y el cast de hace unos meses.

¿Ya hay alguna trama posible?

Pues oficialmente, no. Matt Reeves todavía no revela por dónde guiará la segunda parte de The Batman. Y si somos honestos, podemos esperar que no de a conocer ese detalle pronto. Por ahora, solo tenemos especulaciones de fans y algunas teorías de insiders (que en realidad no son muy confiables a veces, jeje).

Como recordarán, al final de la película terminó con Edward Nashton/The Riddler (interpretado magistralmente por Paul Dano) encerrado en el Hospital de Arkham, después de destapar toda la corrupción que había en Ciudad Gótica y de casi inundarla por completo. Selina (Zoë Kravitz) se va del lugar dejando atrás a Bruce, quien tiene la firme convicción de inspirar algo más allá de la venganza.

Sin embargo, todo queda en un misterioso momento donde vemos al Riddler entablando una siniestra conversación con otro recluso… Tras el estreno de la película, Warner Bros y DC compartieron una escena eliminada donde vemos Barry Keoghan como el Joker en un interrogatorio, que se supone debía mostrarse en la película a medida que el protagonista buscaba más pistas sobre el personaje de Paul Dano.

Parece pronto para confirmarlo, pero esto mantiene firme la esperanza de que el Joker sea el antagonista principal de la segunda parte de The Batman… o al menos uno de los principales villanos, si es que se agregaran varios.

Título y la fecha de estreno de ‘The Batman 2’

Por ahora, la parte del título también está en incógnita, con el nombre provisional de The Batman Part II utilizado por algunos medios. Veremos eventualmente si, dependiendo de la trama, habrá una modificación acorde a los que nos muestre la cinta.

Lo que sí ya sabemos es la fecha de estreno oficial de la película. James Gunn y Peter Safran, copresidentes de DC Studios, dieron a conocer el 31 de enero el plan que tienen para las diferentes franquicias de superhéroes pertenecientes a Warner Bros (AQUÍ toda la onda), desde el DCU hasta la parte de los Elseworlds.

The Batman 2 se estrenará hasta el 3 de octubre del 2025. Tsss, le falta un buen rato todavía…

Imagen ilustrativa. Foto: Warner Bros. Pictures

Ah, caray… ¿Qué es eso de los DC Elseworlds?

Esta parte es importante mencionarla. Cuando James Gunn y Peter Safran tomaron la presidencia de los recién nacidos DC Studios, es especuló qué pasaría con todas las entregas cinematográficas de DC Comics que se habían lanzado previamente.

En un principio, se había comentado que los copresidentes querían unificar todas las franquicias a la mano, y eso hizo pensar a varios que The Batman podría unirse al nuevo universo de DC o en su defecto, reiniciarse. Pero por fin se aclaró cómo estará el tema con todo esto.

Foto: Warner Bros. Pictures

Gunn y Safran desarrollarán su DCU y en él, tendrán una versión diferente del “Hombre Murciélago” que veremos en una película llamada The Brave and The Bold, donde esencialmente veremos a Batman, Robin (en su versión sádica de Damian Wayne) y otros miembros de la bati-familia.

Mientras tanto, la versión de héroe de Robert Pattinson se mantendrá bajo la etiqueta de los DC Elseworlds en el cine. Esta etiqueta, en los cómics, corresponde a diversas historias alternativas de los personajes que suceden en un lugar y tiempo diferentes de la continuidad principal.

La segunda entrega del Joker con Joaquin Phoenix y un futuro Superman en manos de JJ Abrams, también formarán parte de las entregas de DC Elseworlds con la que James Gunn separara su DCU de las demás franquicias alternativas en la pantalla grande.