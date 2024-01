Lo que necesitas saber: A pesar de que 'Thunderbolts' se estrena hasta el 2025, la película recasteó a un miembro de su elenco. Esto es lo que sabemos.

Quizá el universo cinematográfico de Marvel no atraviesa su mejor momento con la crítica, pero aún hay proyectos en la mira que lucen prometedores. Y en ese sentido, de a poco se dan a conocer más detalles de Thunderbolts, desde el elenco hasta la reagenda en su fecha de estreno.

La película que traerá a la pantalla a un nuevo equipo superheroico, se las ha visto un poco complicadas en lo que respecta a su producción. Y bueno, acá repasamos lo que sabemos al momento sobre la cinta que llegará hasta el 2025.

Logo oficial de ‘Thunderbolts’. Foto: Marvel Studios.

¿Quiénes son los Thunderbolts?

Para entrar en contexto, recordemos cómo se conformó este equipo en los cómics… De acuerdo con la base de datos oficial de Marvel, fue el Barón Zemo quien conformó al grupo luego de que los Avengers y Los 4 Fantásticos fueran aparentemente asesinados por el villano Onslaught (la fusión de las conciencias oscuras de Charles Xavier y Magneto).

La idea de Zemo era que, al no haber superhéroes, él podía conformar un equipo de villanos que se hicieran pasar por héroes y así ganarse la confianza del mundo… Así nacieron los Thunderbolts, compuestos principalmente por exmiembros de la organización conocida como los Masters of Evil.

Imagen ilustrativa del cómic de origen de los Thunderbolts. Foto: Marvel Comics.

Si bien el plan resultó en un primer momento, las cosas cambiaron con el regreso de los Avengers. Zemo intentó apoderarse del mundo entero y esclavizar a los Vengadores, pero no contaba con que los mismos Thunderbolts habían preferido la vida de héroe a la villano.

El Barón escapó mientras los demás miembros del equipo decidieron seguir continuar con sus actividades heroicas, pero no como una organización establecida, sino como forajidos.

Tiempo después, Hawkeye renunciaría como Vengador y se uniría a los Thunderbolts convirtiéndose eventualmente en su líder. Y desde entonces, el grupo ha evolucionado, agregando a diversos personajes –tanto héroes como villanos– en los cómics.

Los Thunderbolts reformados con Hawkeye como líder. Foto: Marvel Comics.

La posible trama de la película: ¿Zemo podría aparecer?

Una vez repasado su comienzo en los cómics, ¿cuál sería el elenco de los Thunderbolts en la película de Marvel Studios? Es un hecho que la cinta será bastante distinta en la historia de origen y personajes, aunque seguirá la premisa de conformar al equipo con héroes venidos a menos, antihéroes y quizá uno que otro villano.

Una de las incógnitas es el papel que tendría –si es que aparece– el Barón Zemo en esta entrega. Recordemos que Daniel Brühl hace el papel de este villano desde su primera aparición en Captain America: Civil War, para luego retomarlo en The Falcon and The Winter Soldier.

Daniel Brühl reapareció como Zemo en ‘The Falcon and The Winter Soldier’. Foto: Marvel Studios.

En el final de la serie, se dio a entender que el arco argumental de Zemo continuaría, aunque poco y nada se ha dicho sobre él en las próximas fases del universo cinematográfico de Marvel. Así que sí: es una incógnita si será parte o no de la cinta.

Sobre la trama de Thunderbolts, en realidad no ha habido información oficial más allá. Solo se ha establecido lo ya dicho sobre un equipo lleno de personajes complicados, no muy heroicos precisamente.

Daniel Brühl caracterizado como Zemo. Foto: Marvel Studios.

El elenco de ‘Thunderbolts’

Aunque la aparición de Daniel Brühl no está garantizada, el elenco de los Thunderbolts es de lo que más detalles hay al momento. La concepción del equipo dentro del MCU se remonta a la aparición de la agente Valentina Allegra de Fontaine, personaje encarnado por Julia Louis-Dreyfus.

Ella apareció en el final de Black Widow aparentemente reclutando a Yelena Belova (Florence Pugh) e insinuando que el culpable de la muerte de Natasha Romanoff –esto en Endgame– es Hawkeye.

Luego, vemos a Valentina en Falcon and The Winter Soldier acercándose a John Walker (Wyatt Russell). Recordemos que este último había sido designado como el nuevo Capitán América, pero perdió la condecoración debido a su errático comportamiento. Y bueno, está más que claro que Valentina convertirá a Walker en el US Agent.

Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra en escena con John Walker/US Agent (Wyatt Russell). Foto: Marvel Studios.

Además de los tres personajes mencionados, está confirmado que el elenco de Thunderbolts verá el regreso de Sebastian Stan como Bucky/Winter Soldier, David Harbour como Red Guardian, e incluirá a Olga Kurilenko como Taskmaster, Hannah John-Kamen Ava Starr/Ghost y a Harrison Ford como el General Thaddeus “Thunderbolt” Ross.

Recordemos que el General Ross (que también aparecerá con Ford en el papel para la próxima entrega del Capitán América) ha salido en los cómics de los Thunderbolts en su variación de Red Hulk, pero es otra incógnita si se incluirá así en la película. Por ahí se dijo alguna vez que no, pero uno nunca sabe…

Sebastian Stan regresará como Winter Soldier en ‘Thunderbolts’. Foto: Marvel Studios.

Dentro del elenco de Thunderbolts, también está confirmada la actriz Ayo Edebiri (conocida por The Bear) en un papel aún no revelado. Y en la actualización más reciente, The Hollywood Reporter informó que Steven Yeun, quien también tenía un papel no revelado, renunció a la película por un tema de agenda.

El director de la película será Jake Schreier, conocido por Papen Towns del 2015, además de haber dirigido episodios de las series Minx de HBO Max, Beef de Netflix, la próxima serie Skeleton Crew de Star Wars, además del cortometraje para la canción “We Cry Together” de Kendrick Lamar.

El director Jake Schreier. Foto: Getty.

Fecha de estreno de la película

Bueno, pues ya tienen el dato del elenco de Thunderbolts… Ahora, hablemos de la fecha de estreno. La película se ha enfrentado a un calendario bastante complicado pues se supone que debió empezarse a filmar en el 2023.

Sin embargo, con el tema de la huelga de guionistas y la de actores, la producción de la película se retrasó por mucho tiempo. Por lo mismo, Steven Yeun tuvo que salirse del proyecto al no coincidir su agenda.

En consecuencia, la fecha de estreno se ha cambiado varias veces y en su última actualización, quedó programada para su llegada a los cines el 25 de julio del 2025. Aquí les dejamos el calendario de Thunderbolts, Captain America: Brave New World y Deadpool 3. Qué movedera de agenda, eh…

Te puede interesar