Este año podría ser todavía más fructífero para Kendrick Lamar. El rapero lanzó el pasado mes de mayo su disco Mr. Morale & The Big Steppers (AQUí nuestra reseña de 5/5), que sin duda será rankeado como uno de los álbumes más sobresalientes cuando se hagan los conteos con lo mejor del año en la música.

Pero más allá de lo que supone por sí mismo, este material discográfico también se ha convertido en el vehículo ideal para que el artista de Compton aspire a un Oscar…. Y todo gracias al cortometraje que se hizo basado en la rola “We Cry Together”.

Kendrick durante su show en el festival de Glastonbury 2022. Foto: Getty Images

Aquí el cortometraje de “We Cry Together” de Kendrick Lamar

Como suele suceder en el panorama musical mundial, el más reciente disco de Kendrick Lamar la rompió en grande. Eso sí, aunque lo elogios acapararon la crítica, eso no quiere decir que no hubo espacio para algo de polémica impulsada principalmente por el ya mencionado tema “We Cry Together”.

La canción, a través de su letra, representa una pelea de pareja que de a poco se va poniendo más intensa. Destaca que la lírica no es cantada y solo algunos versos son levemente rapeados. Pero esta discusión, donde los señalamiento se hacen cada vez más crudos y ofensivamente certeros, esconde muchos mensajes importantes sobre la sociedad, el machismo, la violencia, el abuso y aprovechamiento del poder de parte de las celebridades, entre otras cosas.

Imagen del cortometraje. Foto: Captura de YouTube.

Tan solo para que se den una idea, la mujer de la pareja (interpretada por la actriz Taylour Paige) en un momento explota y empieza a lanzar referencias de personalidades controversiales como el productor de cine Harvey Weinstein o el cantante R. Kelly, conocidos por las acusaciones de violencia sexual y abuso en su contra que han llegado a juicio y que los han retirado del panorama del espectáculo.

“Tú eres la razón por la que Harvey Weinstein presenció su conclusión; tú eres la razón por la que R. Kelly no puede aceptar que es un abusivo”, le dice el personaje de Paige al de Kendrick Lamar. En el cortometraje de seis minutos, la pareja discute en el interior de su casa, se confronta y se gritonea mientras van pasando de un cuarto a otro.

Las escenas destacan por la ambientación oscura, resaltando el momento tenso que se vive. Pero al final, en un acto casi sorpresivo, la pareja comienza a tener sexo en la sala. Un amor tóxico, sin duda. Vean el cortometraje a continuación.

Kendrick aspira al Oscar con este corto

¿Creen que el título de esta nota era broma? Pues no. El cortometraje de “We Cry Together” se estrenó en salas de cine de Estados Unidos de manera exclusiva en junio. Como informó The Hollywood Reporter en este mismo mes de mayo, el corto de Kendrick Lamar es elegible para los Oscar 2023 en la categoría de Cortometraje de Acción en Vivo, donde también Taylor Swift y All Too Well tienen la posibilidad de una nominación.

Falta conocer las próximas shortlists de la Academia para ver si consiguen la nominación final rumbo a la ceremonia del año entrante. Andaremos atentos.