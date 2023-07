Lo que necesitas saber: 'The Haunted Mansion' se estrena en México este 27 de julio y te contamos por qué es una buena opción para ir a ver al cine.

Por estrenos de cine no paramos y si no están en modo de entrarle al Barbenheimer, entonces quizá tengan en el radar lanzarse a ver alguna otra peli en cartelera. Así que acá les traemos el algunas razones para ver The Haunted Mansion.

Imagen de la película. foto: Disney

Aquí algunas razones para ver ‘The Haunted Mansion’

Un elenco de lujo

Si bien es cierto que esta no es una de la películas que han acaparado promocionales, tendencias y de más, hay que decir que es una de las que presenta uno de los elencos más interesantes del año. Y es que de verdad, si se trata de razones par ver The Haunted Mansion, lo del cast es imperdible.

Encabezados por LaKeith Stanfield como el personaje principal, el elenco lo completan Rosario Dawson, Tiffany Haddish, Owen Wilson, el legendario Danny DeVito, Jamie Lee Curtis, Jared Leto, y hasta hay apariciones especiales como la de Winona Ryder.

Cada uno de estos actores y sus respectivos personajes, se roban el show cada que aparecen en pantalla. En ese sentido (y con una que otra excepción), debemos decir que es bastante equilibrado el asunto pues la mayoría del reparto destaca al parejo.

‘The Haunted Mansion’ es una cinta para pasar un rato ameno y entretenido

Otra de las razones para ver The Haunted Mansion es que es una apuesta interesante para esas personas que les gusta ir en familia a pasar el rato viendo una peli en el cine. Y con esto nos referimos al humor que maneja la película.

En ese sentido, hay que decir que Tiffany Haddish, Danny DeVito y Owen Wilson son quienes cargan con la labor de hacer los chistes, las bromas y los comentarios más divertidos.

En lo que parece una alineación bien random de una psíquica con poderes cuestionables, un profesor universitario de edad avanzada y un sacerdote que da la vibra de ser un estafador, la película nos ofrece unos personajes que nos muestran todo tipo de ocurrencias y conflictos chuscos, pero que ayudan a que el final de la trama avance.

Aunque el desarrollo de la historia se siente un poco apresurado, hemos de decir que el humor y la comedia funcionan de forma ideal. Y con el elenco mostrado, ese aspecto hace que valga la pena echarle ojo.

Elenco de ‘The Haunted Mansion’. Foto: Disney.

También hay espacio para los momentos melancólicos en ‘The Haunted Mansion’

Sí, la comedia es el punto fuerte en las razones para ver The Haunted Mansion. Sí, el terror no es extremo, pero hay que decir que esa no es la esencia de la película como tal. Aquí, la trama gira alrededor de una historia donde los personajes principales deben aprender a soltar el pasado y continuar.

Gabbie (Rosario Dawson) y su hijo Travis afrontan la perdida de un ser querido al igual que lo hace Ben (LaKeith Stanfield). Cada uno a su manera, está lidiando con el recuerdo, la nostalgia y lo duro de aprender a continuar sin esa persona a la que amaban… Ahí, la película es un lindo recordatorio de que el pasado no nos define y debemos seguir a pesar de las ausencias.

El personaje de Gabbie y su hijo Travis. Foto: Disney.

Razones para ver ‘The Haunted Mansion’ nivel: este no es un remake de la película dosmilera

Sí, las películas del 2003 y del 2023 llevan el mismo nombre, y se basan en la conocida atracción de Disneyland. Pero esta nueva entrega no es un remake ni una adaptación de la película que protagonizó Eddie Murphy hace 20 años.

El director Justin Simien y el equipo de producción decidieron entregar una historia nueva, respetando algunos elementos de la atracción del parque temático antes mencionado, destacando aquí la aparición del fantasma conocido como The Hatbox Ghost.

La gente que ha ido a la atracción en Disneyland sabe lo importante que es el personaje, y en parte fue un poco decepcionante que la peli del 2003 no lo incluyera como tal. Pero cinta de este 2023 pule ese detalle con Jared Leto en el papel.

Te puede interesar