A Martin Scorsese le gusta esto…. Que si son puros efectos especiales, que el CGI, que las historias; las películas de superhéroes y Marvel sobre todo, han generado un debate bastante intenso en la industria cinematográfica durante los años recientes. Ahora, tanto Christian Bale como Elizabeth Olsen han dado algunas declaraciones interesantes sobre su experiencia en los sets de grabación de estas cintas.

La actriz y el actor, como recordarán, tuvieron apariciones en este 2022 para las cintas Thor: Love & Thunder y Dr. Strange in the Multiverse of Madness respectivamente. Y bueno, tras su participación en el MCU, han expresado lo extraño y hasta ridículo que es actuar en películas de esta franquicia.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty.

Primero, lo que dijo Elizabeth Olsen

Wanda Maximoff/La Bruja Escarlata es uno de los papeles más reconocidos de Elizabeth Olsen, es justo decirlo. Y la verdad es que ha hecho suyo el personaje, siendo una de las actrices más queridas del universo cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, aunque todo lo que vemos en pantalla luce fantástico, es claro que los temas del CGI, las famosas pantallas verdes y los efectos especiales pueden hacer sentir un tanto extraños a los protagonistas. En el caso de Olsen, ella recientemente dijo en una entrevista con Variety que se siente rara al momento de actuar haciendo poses o secuencias que sin todos los efectos especiales que eventualmente se agregan en la producción. Y puso de ejemplo algunas de sus escenas finales en Avengers: Infinity War.

“Es muy vergonzoso filmar ese tipo de cosas, porque, es como que el mundo depende de que lo hagas. E hicimos algo de improvisación, que es difícil improvisar en esos momentos. Pero también se sintió bien, porque en ese momento, Paul [Bettany] y yo realmente nos cuidábamos las espaldas. Fue una de las últimas cosas que rodamos. Me sentí muy cómodo con él como intérprete… Elizabeth Olsen para Variety

Elizabeth Olsen como La Bruja Escarlata en ‘Dr Stramge in the Multiverse Of Madness’. Foto: Marvel Studios.

Se entiende que Elizabeth Olsen se refiere a que no es usual actuar escenas dramáticas (como su encuentro con Thanos en Wakanda durante el acto final de Infinity War) cuando los actores tienen todo tipo de trajes con sensores o cascos.

“Una vez que terminó [la escena donde Thanos extrae la gema de la frente de Visión], fue un gran alivio. Solo recuerdo estar riendo tontamente el resto del día, mientras Josh Brolin tenía puesto el casco. Y no lo sé. Estas películas son muy ‘tontas’, pero tienes que actuar como un loco para que funcionen“, dijo Olsen.

Eso sí, parece que no se refiere a que son ‘tontas’ o ‘ridículas’ en cuanto a trama o argumentos, sino a esta parte sobre cómo se ven en el set actuando, esto sin los efectos especiales obviamente. Como recordarán, la actriz protagonizó también WandaVision en los inicios del 2021, como la primera serie original de Marvel Studios y del MCU. Aquí abajito va nuestra entrevista con ella y el cast del show.

Christian Bale comentó algo similar

“La actuación en sí, disfruto lo ridícula que es. Me encanta algo con lo que puedes ir demasiado lejos”, dijo Christian Bale en una reciente entrevista que tuvo con GQ sobre la profesión de actuar en general. Pero después, en esa misma plática, el famoso actor habló sobre su experiencia en Thor: Love & Thunder, donde hizo al villano Gorr.

Bale, que en este año también lo veremos en Amsterdam y The Pale Blue Eye, mencionó que fue extraña su primera experiencia frente a las famosas pantallas verdes y que incluso sintió algo de monotonía en ello.

“Es la primera vez que he hecho eso [actuar en pantallas verdes]. Quiero decir, la definición de esto es monotonía. Tienes buena gente. Tienes otros actores que tienen mucha más experiencia que yo. ¿Puedes diferenciar un día de otro? No, absolutamente no. No tienes idea de qué hacer. Ni siquiera podía diferenciar un escenario del siguiente… Christian Bale a GQ

Christian Bale como Gorr. Foto: Marvel Studios.

Al parecer, al buen Christian Bale no le late tanto ese tipo de cosas con las pantallas verdes en los sets de grabación. Pero bueno, eso no lo quita el actorazo que es de todas formas.

Ya que andamos en esas, acá abajito les dejamos la entrevista que tuvimos con él precisamente por el estreno de Thor: Love & Thunder hace unos meses.