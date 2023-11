Lo que necesitas saber: La vida de Elon Musk llegará a la pantalla grande, pues A24 y Darren Aronofsky armarán una biopic sobre el mero mero de Tesla.

Si algo nos queda claro es que la industria cinematográfica le seguirá apostando por proyectos donde nos contarán la vida y obra de varias celebridades. Sin embargo, por ahí se están sumando producciones sobre personalidades que jamás pensamos que vendrían en camino. Tal es el caso de A24, quienes aunque ustedes no lo crean, ya trabajan en una biopic sobre Elon Musk… no es broma.

Para bien o para mal, el empresario y dueño de Tesla, SpaceX y Twitter (o X como le puso) es una de las figuras más importantes del mundo, pues todo lo que dice y hace tiene impacto a nivel global –pues es la persona más rica del mundo–. Sin embargo, nunca nos pasó por la cabeza que Hollywood estuviera tan interesado en contar su vida y mucho menos, que la productora independiente más reconocida quisiera tomar el proyecto.

Elon Musk hizo cambios polémicos en Twitter / Foto: Getty Images

Se viene la biopic de Elon Musk con A24 y Darren Aronofsky

Resulta que de acuerdo con un reporte de Variety, A24 se encuentra en los primeros pasos de desarrollo de una biopic sobre el mismísimo Elon Musk. Según la misma fuente, y aunque ustedes no lo crean, hubo una enorme competencia dentro de Hollywood para quedarse con esta cinta. Pero finalmente, la empresa detrás de éxitos como Everything Everywhere All At Once, Midsommar y más ganó la batalla.

Este medio también mencionó que la película biográfica se basará en Elon, la biografía autorizada escrita por Walter Isaacson sobre el controvertido magnate de la tecnología, la cual se publicó apenas en septiembre de 2023. Esta no es la primera vez que una obra de este autor llega a la pantalla grande, pues en 2015 se adaptó el libro Steve Jobs, la cual contó con Michael Fassbender interpretando al director ejecutivo de Apple.

Muy pronto veremos la vida de Elon Musk en el cine/Foto: Getty Images

Sin embargo, por si esto no fuera suficiente, también llamó la atención que Variety mencionó que el encargado de dirigir la biopic de Elon Musk será ni más ni menos que Darren Aronofsky, cineasta reconocido por presentarnos películas impactantes como Requiem for a Dream, Black Swan, Mother! y recientemente The Whale, que trajo de vuelta a Brendan Fraser.

Aronofsky es famoso por su estilo cinematográfico surrealista, que a menudo incluye elementos psicológicos, ¿será que agregará esto a la historia personal de Musk? Bueno, pues eso ya lo veremos cuando aparezcan más detalles, pero definitivamente, esa combinación suena interesante para contarnos la obra y vida de una de las personas más mediáticas de los últimos tiempos.

Darren Aronofsky y Brendan Fraser. Foto: Getty.

Por ahora, eso es lo que se sabe sobre la biopic de Elon Musk, aunque todavía falta mucho para que llegue a la pantalla grande. Pero ¿qué les parece la idea de esta película? ¿Les late que Darren Aronofsky y A24 estén involucrados en este proyecto. Y definitivamente, la verdadera pregunta es: ¿quién será el actor que interpretará al mero mero de Tesla.

