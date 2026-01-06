Lo que necesitas saber: Todavía no tenemos confirmada la fecha de estreno de 'Emily in París' 6, pero seguramente será en diciembre del 2026.

Netflix confirmó que ‘Emily in Paris’ tendrá sexta temporada. Y bueno, la noticia no sorprende tanto ya que el final (sin hacer spoilers), dejó bastantes temas sin resolver, así que era fácil adivinar que se venía otra temporada.

Está vez, veremos a Emily regresar a casa, bueno a París, después de su breve temporada en Italia junto a ‘Marcello’. Habrá que esperar para saber si en la próxima temporada Emily logra arreglar todos sus problemas laborales y amorosos o será necesaria otra temporada más.

Fotografía emilyinparis vía Instagram

¿Cuándo se estrena ‘Emily in Paris’ 6?

Habrá que tener muuucha paciencia, porque seguramente la sexta temporada de ‘Emily in París’ se estrenará en Netflix a finales del 2026, probablemente en diciembre, como ha ocurrido con la mayoría de las temporadas.

Todavía no tenemos la fecha confirmada, pero una vez que la tengamos, se los haremos saber, para que vayan apartando su fin de semana de maratón.

¿De qué tratará ‘Emily in París’ 6?

Aún no sabemos de qué tratará la serie, sin embargo, podemos darnos una idea por lo que vimos en la quinta temporada. No queremos hacer muchos spoilers, pero si no han terminado de ver la serie, mejor no lean esta parte.

Seguramente veremos a ‘Emily’ viajar a Grecia para visitar a ‘Gabriel’ de quien siempre ha estado enamorada, pero con quien nunca ha podido tener una relación y ahora que ninguno de los dos tiene compromisos puede que retomen ese romance que creció, casi desde que se conocieron.

Lily Collins en Roma como Emily en ‘Emily in Paris’ / Foto: Netflix

No sabemos si volveremos a ver al querido ‘Marcello’, después de la quinta temporada, pero puede que haga una breve aparición para decir adiós. Tampoco podemos olvidar el triangulo amoroso en el que se metió ‘Mindy’ tras su breve romance con ‘Alfie’ y su compromiso con ‘Nicolas’.

Seguramente si la sexta temporada es la última, encaminarán a ‘Emily’ a decidir sobre su vida, elegir a uno de sus romances, definir su trabajo y lo más importante, regresar a Estados Unidos o quedarse en París.

¿Les emociona la nueva temporada de ‘Emily in París’ o hubieran preferido que terminará en la quinta temporada?