Más allá de su exitosa carrera en el modelaje y como activista, Emily Ratajkowski también ha sido una figura recurrente en la industria del entretenimiento. Sin embargo, en este último rubro, las cosas no han sido del todo sencillas para la propia Emily Ratajkowski pues dejó la actuación atrás… O al menos, se ha alejado de ese mundo durante un tiempo.

¿Por qué tomó esa decisión? Bueno, la actriz lo ha comentado recientemente en una entrevista con Los Ángeles Times, donde explicó qué es lo que la ha detenido de alguna manera en su búsqueda por hacer una trayectoria actoral más sólida. Algo que además, la ha llevado a tomar el manejo de su carrera por completo.

Emily Ratajkowski explicó por qué dejó la actuación de momento. Foto: Getty

Emily Ratajkowski explica por qué dejó la actuación de momento

En la entrevista de Los Ángeles Times, Emily Ratajkowski comentó que dejó (o que se alejó de) la actuación debido a que en los últimos años, no siente que las oportunidades que se le han dado no le han permitido mostrarse como una actriz seria.

“No me sentí como: ‘Oh, soy una artista actuando y esta es mi forma de darme a conocer’… Me sentí como un trozo de carne a quien la gente juzgaba y decía: ‘¿Tiene ella algo más que mostrar además de sus [pechos]?'”, comentó al medio citado.

Explicó también por qué en 2020 despidió a su equipo representativo, desde manager hasta representante comercial. Emily Ratajkowski dejó la actuación y detalló la razón de cómo este movimiento marcó un antes y un después en sus aspiraciones para tomar su propia carrera en sus manos.

“Yo estaba com: ‘Puedo manejar la recepción de llamadas telefónicas. Voy a tomar estas decisiones. Ninguno de ustedes tiene mi mejor interés en el corazón. Y todos ustedes odian a las mujeres'”, agregando que se cansó de hacerse una figura al gusto de los hombres poderosos de Hollywood.

Emily Ratajkowski. Foto: Getty.

Las películas en las que ha aparecido Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski se alejó de la actuación, pero ha tenido créditos en importantes películas de los últimos años. Una de las producciones más recordadas en las que apareció, fue Gone Girl del 2014 junto a Ben Affleck, Rosamund Pike y Neil Patrick Harris.

Posteriormente, formó parte del elenco principal de We Are Your Friends junto a Zac Efron, y I Feel Pretty con Amy Schumer y Michelle Williams. En cada caso, los papeles siempre se han inclinado a un interés amoroso del protagonista o a una figura que resalta por su atractivo físico.

Luego tuvo algunos papeles en películas que tuvieron poca difusión como Welcome Home junto a Aaron Paul, Lying and Stealing con Theo James, y el documental The American Meme. The Hollywood Reporter menciona que la más reciente audición que realizó fue para la película Triangle of Madness, para el papel que se quedó Charlbi Dean fallecida en 2022.