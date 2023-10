La nueva película de Amat Escalante, Perdidos en la noche, nos pone frente a la historia de Emiliano (Juan Daniel García Treviño), un joven que busca respuestas a la desaparición de su madre años atrás. Ella era una maestra que se manifestaba contra la explotación de los recursos de una región minera en México.

Luego de un encuentro con la policía local, no se supo más de su paradero. El tiempo ha pasado y los deseos del protagonista por encontrar a su mamá se han intensificado. Quiere justicia… ¿o tal vez venganza?

Su búsqueda lo llevará hasta la casa de la poderosa y acaudelada familia Aldama encabezada por Carmen (Bárbara Mori) y Rigoberto (Fernando Bonilla). Ella es una mujer de clase alta, y él es un exitoso pero excéntrico artista. Con ellos vive Mónica (Este Expósito), la hija de Carmen que ha cosechado una fama sórdida en redes sociales más allá de la posición social de su madre.

Emiliano consigue trabajo como persona de servicio en la casa de los Aldama, quienes lo ven con estima luego de conocer su historia de vida. Pero pesar de eso, el joven sospecha que lo pueden guiar a la respuesta sobre la desaparición de su madre pues están relacionados con el proyecto minero contra el que ella protestaba tiempo atrás.

Perdidos en la noche es una historia sobre la búsqueda de justicia por cuenta propia, la impunidad respecto al abuso de las autoridades y la cercanía de estas últimas con las clases altas y privilegiadas, entre otras cosas.

Pero dentro de todo eso, la película también nos muestra a un elenco variado de personajes que no son lo que parecen… Checa a continuación la entrevista que tuvimos con Amat Escalante y el elenco de la cinta en el Festival de Cine de Morelia, esto antes del estreno de la película en salas mexicanas el 14 de diciembre próximo.

Emiliano, el personaje de Juan Daniel García Treviño, se muestra como un joven que quiere justicia por la desaparición de su madre. Pero su motivación cambia constantemente entre eso y el sentido de venganza, mostrándonos su conflicto interno.

Si desea justicia, la venganza no tiene cabida… Y si se aferra a lo vengativo, su moralidad estará en juego. ¿Qué está más latente en el objetivo de Emiliano entonces? El actor que lo interpreta lo tiene claro:

“La justicia. Porque cuando te pasan este tipo de cosas lo que tienes es miedo. No quieres meterte más en problemas. No tienes las herramientas, no tienes el recurso, no tienes el apoyo… Y en un pueblo donde todo es tan chiquito y todo se conoce, no sabes si intermediar con la policía o si la policía también sabe información…

Juan Daniel García Treviño ya ha aparecido en películas que retratan la dura situación en México con las desapariciones forzadas. Lo hizo en el 2021 en La civil, solo que en aquella ocasión él estaba del otro lado de la trama; la del antagonista.

En esa ocasión, el actor nos decía que su personaje, ‘El Puma’, lo dejaba con una sensación de impotencia, como de decir “¡Madres! ¿Qué estoy haciendo?”... Que a final de cuentas, había un dolor innegable que él veía desde la interpretación de un joven que trabajaba para el crimen organizado.

Ahora en Perdidos en la noche de Amat Escalante, le toca estar del lado de quien sufre esta situación. Y él nos cuenta un poco sobre qué pasaba por su mente mientras interpretaba a este personaje y cuánto empatizaba con él teniendo en cuenta su propia experiencia previa a convertirse en actor.

“Es muy complicado asumir eso… A mí el cine me sacó de ahí, pero pude haber sido cualquiera de los dos. Y eso es algo que se queda en mí para siempre. Fueron dos historias que se cuentan en un mismo lugar y que también son mi realidad”.

“Yo lo vivía en el barrio, allá donde están mis amigos. Y era algo que yo normalizaba. Llego yo al barrio y los camaradas me dicen: ‘Oye, pues mataron a aquel güey o a este compa que se metió a trabajar de esto o aquello’… Emiliano y las personas que buscan a sus desaparecidos, pocas veces tiene éxito… o nunca.

Como mencionábamos al inicio, la familia Aldama en Perdidos en la noche se caracteriza no solo por ser rica y poderosa. También tienen un lado sórdido que puede desencajar a cualquiera. Y ahí encontramos a Mónica, la hija mayor de la familia, interpretada por Ester Expósito.

Ella no solo es conocida por ser la primogénita de Carmen (Bárbara Mori), sino también por el oscuro y poco convencional contenido que suele subir a sus redes sociales. Esto la ha convertido en una influencer que, por decirlo de alguna manera, ningún padre quisiera para que fuera el role model de sus hijos.

Sin embargo, Mónica es más que una cara bonita que hace contenido controvertido dentro de la película de Amat Escalante. Es un personaje impredecible; un poco como una brújula moral dentro del convulsionado mundo de su familia.

“No quería hacer un personaje muy oscuro, porque ya es muy oscuro lo que hace… Lo interesante eran los contrastes, que dijeras: ‘que tía más morbosa’, pero que luego fuese luminosa y luego tuviese ganas de vivir, de enamorarse, de conocer, tener curiosidad y que no tuviese prejuicios”.

“A mí me gusta de Mónica que es muy compleja porque tiene mucha luz y mucha vida…. También era importante que se sintiera un lastre por un episodio traumático que vivió en su vida. Había que encontrar el grado justo de cada cosa.

Conocida principalmente por su papel en la serie de Élite, la carrera de Ester Expósito ha crecido al grado de convertirla en una estrella internacional. Pero ella se sincera y nos menciona que su papel como Mónica en Perdidos en la noche significa para ella algo nuevo; un reto especial en cuanto a interpretarlo.

“También fue interesante que es de los personajes que más he encarado desde no tener que saber todo el rato lo que le está pasando por la cabeza. Me parece que a veces caemos mucho en decir: ‘No, aquí mi personaje está pensando esto, y está sintiendo esto, aquí esto y aquí esto’, como si en la vida real las personas tuviésemos claro en todo momento lo que estamos sintiendo.

“Mónica me parecía bonito explotarla sabiendo que es fuerte, es poderosa, tiene personalidad y que impone por lo directa que es. Pero no hacerla como un ser que lo tiene todo controlado y que siempre tiene algo que decir. No quería caer en ese cliché o estereotipo, sino que quería hacer a alguien más humana, más genuina y más real que eso”.