Juan Daniel Treviño nos habla de la experiencia de filmar 'La civil'

Durante el Festival de Cannes del 2021, La civil se llevó una ovación destacada y además, se hizo con el Premio al Coraje en la reconocida gala de cine realizada en la Riviera Francesa. Ahora, a un año de cosechar todo ese merecido reconocimiento, la película de la directora Teodora Mihai protagonizada por Arcelia Ramírez por fin llega a México a partir de este 19 de mayo.

Si bien la historia se centra en la señora Cielo interpretada por Arcelia (con quien ya tuvimos la oportunidad de platicar POR ACÁ), no podemos dejar pasar a uno de sus antagonistas principales: “El Puma”, interpretado por el joven Juan Daniel García Treviño a quien también recordarán por Ya no estoy aquí.

Foto: Especial.

Aprovechando que la cinta arriba las salas de cine de nuestro país, nos sentamos a platicar con Juan Daniel sobre el sabor que le dejó actuar en una película como esta, lo desgarrador pero importante de darle visibilidad al tema de la gente desaparecida en México y cómo fue trabajar con la propia Arcelia.

Una película difícil pero necesaria

La civil es una película llena de tensión y, como dijimos, resulta desgarradora. Nos muestra la historia de Cielo, una mujer cuya hija ha sido raptada por el crimen organizado. La desesperada madre, con el objetivo de pagar el rescate de su muchacha, incluso recurre a su marido que la había abandonado para obtener el dinero necesario.

Pero los criminales encabezados por un chico conocido como “El Puma” (Juan Daniel Treviño), viendo que el dinero dado no es la cantidad pedida, deciden no cumplir con devolver a la chica. Y así, comienza un martirio para Cielo, quien también debe enfrentar la negligencia de las autoridades de su ciudad y su incapacidad para ayudarle a encontrar a su hija.

“Es una impotencia super real. No poder hacer nada, querer ayudar, ¿sabes? Al momento de estar interactuando El Puma y Cielo, como que de pronto salía Juan Daniel diciendo: ‘Madres, ¿qué estoy haciendo? No quiero hacerlo’“, nos cuenta Treviño sobre cómo visualizaba a su propio personaje.

Arcelia Ramírez en ‘La civil’ de Teodora Mihai. / Foto: IMCINE

Ser parte del elenco de La civil no solo ha sido una experiencia especial para Juan Daniel, también ha significado entender el contexto actual en el que está metido el país. “Es muy raro porque cuando están las cosas ahí en la vida real, es complicado entenderlo, porque no sabes si ayudar o no; te puedes meter en problemas. Son temas super delicados porque, por ejemplo, en Nuevo León [de donde él es originario] está muy fuerte la situación”, dice el joven actor.

Él sabe que esta película es un retrato vivo, fiel, demasiado cercano a la realidad que muchas familias de México sobrellevan día a día. Y algunos, incluso después de mucho tiempo, aún tienen la esperanza en encontrar siquiera los restos de sus seres queridos desaparecidos.

“Como espectador, siento que es muy importante que la gente la vea y la comparta para seguir levantando la voz. Es el tema de hoy, del que todos estamos hablando. Creo que mucha gente la querrá ver justo por el momento que estamos atravesando; la trata de mujeres, los secuestros, los ‘levantones’…. A mí me afectó un poco porque yo vengo de un lugar donde sucede todo esto, donde está la mera mata donde pasa todo esto y la gente se tiene que quedar callada; nadie puede decir nada. Nos han acostumbrado a vivir con este silencio”. Juan Daniel Treviño sobre ‘La civi’ para Sopitas.com

Los momentos desgarradores en ‘La civil’

Por sí sola, La civil es toda una entrega capaz de desgarrar nuestras emociones más allá de la pantalla. Y es que una de las partes que más impotencia dan, es ver a un chico como “El Puma” siendo tan burlón y al mismo tiempo cruel. En la película, este chico es quien coordina el secuestro de la hija de Cielo y aunque sus apariciones son esporádicas, cada vez que se muestra es sustancial en la trama.

Pero incluso aunque no se muestra, este antagonista de aspecto joven también tiene una historia personal que lo llevó a convertirse en sicario. Juan Daniel Treviño menciona que para poder trabajar en su personaje, se imagino un poco de lo que hipotéticamente le habría tocado vivir. Y esa es otra realidad: en algunos estados y locaciones de México, hay gente que desde muy temprana edad se vincula al crimen organizado para superar la pobreza, incluso si eso significa quitar una vida.

“Yo creí en mi personaje como: ‘a ver, El Puma fue alguna vez un chavito también. Son menores de edad todavía y antes de empezar él a trabajar por su cuenta, había alguien que lo estaba guiando mientras hacía lo que ahora él hace”, dice Juan Daniel.

Foto: Especial.

La primera interacción de Cielo y “El Puma” es breve pero intensa: el joven con un tono burlón y amenazante le dice que tiene cautiva a su hija y que necesita cierta cantidad de dinero. Y aunque se nota que el personaje de Treviño es joven, junto con él ya viene otro menor que parece estar aprendiendo del lamentable negocio.

Cielo y su historia de búsqueda nos rompen. Pero si vemos todo en un sentido más amplio, hay un montón de realidades que lucen tristes y desafortunadas. Para Juan Daniel, el hecho de que algunos ‘chavitos’ se metan al crimen organizado desde muy chicos para superar la pobreza, es algo igualmente desgarrador.

“Enseñarle esto a los chavitos, hacerlo un tipo de escuela es lo que se me hizo más fuerte y desgarrador. Mi personaje es el ‘güey de güeyes’ que está enseñando a los chavitos a seguir por este camino. Se me hizo muy doloroso“, cuenta Treviño.

Arcelia Ramírez como Cielo. Foto: Especial-

Una interacción estupenda con Arcelia Ramírez

Arcelia Ramírez se roba la película y es gracias a su interpretación que Cannes ovacionó a La civil hace un año. Pero aunque la vemos como la cabeza del elenco y sobre la que recae todo el peso de la trama, eso no evitó que fuera parte de la dinámica y el compañerismo en el set.

Juan Daniel Treviño platica que si bien él no tenía mucho conocimiento de la carrera de Arcelia, de Álvaro Guerrero (quien hace al esposo de Cielo) o de la directora Teodora Mihai, ha sido una experiencia muy genial conocerlos más allá del ámbito profesional; compartir con ellos y conocerlos más personalmente.

“Me gusta trabajar desde mis pensamientos y lo que le aprendo a las personas más que otra cosa es su personalidad. Me gusta conocer primero a las personas antes de decir que las admiro y Arcelia fue como ¡wow!“, nos dijo Juan Daniel. Y dentro de todo, tiene un momento para recordar algunas anécdotas con ella:

“En nuestro primer trabajo de mesa fue como: ‘madres, no sé qué voy hacer, qué voy a decir o qué voy a proponer’. Y Arcelia fue como: ‘No, nada, no te preocupes. Hablemos de nosotros’. Yo pensé que íbamos a hablar de los personajes y de algo que yo todavía no conocía o que no asimilaba bien, pero Arcelia nos empezó a abrir la mente. El habernos tocado el corazón fue lo que aprendí de ella; respetar a cada personaje y a respetarse uno mismo también”. Juan Daniel Treviño sobre Arcelia Ramírez

Foto.: Especial.

Sin duda, en La civil Juan Daniel García Treviño no solo tuvo a una mentora actoral; también tuvo a una muy buena amiga con la que al parecer, también tenía tiempo de jugar y bromear. Quizá, eso es a lo que él se refiere cuando dice que admira a la persona más que a la figura.

“Qué te digo de Arcelia… Todo el tiempo quería estar estudiando, estar trabajando. Nos quedamos en el mismo hospedaje y aunque llegaba de sus llamados, yo de repente le decía de broma: ‘qué onda, Arcelia. Vamos a ensayar o qué porque tenemos escenas mañana’. Y ella me decía: ‘sí, mi amor’… no sé, ni siquiera llegaba a su cuarto; solo se daba la vuelta y se sentaba conmigo. Siempre fue un encanto, siempre fue un amor, super atenta y eso es lo que yo admiro de ella, más allá de su carrera”. Juan Daniel García Treviño sobre Arcelia Ramírez