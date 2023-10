Lo que necesitas saber: 'Tótem' de Lila Avilés ganó como Mejor Largometraje Mexicano de Ficción en el FICM 2023. busca la nominación al Oscar 2024 en representación de México. Aquí nuestra entrevista con la directora y la actriz Montserrat Marañón.

Cinco años han pasado desde que Lila Avilés estrenó La camarista, su película debut como directora que la posicionó como una revelación de la industria cinematográfica nacional. Así que la expectativa era alta en lo que sería su próximo trabajo, esta vez titulado Tótem.

La película se alzó recientemente como la gran ganadora del 21° Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM 2023), llevándose el premio al Mejor Largometraje Mexicano de Ficción. Y al momento de escribir este texto, la cinta es la representante de México en busca de la nominación al Oscar 2024 para Mejor Película Internacional.

Lila Avilés junto a Naima Sentíes, protagonista de ‘Tótem’. Foto: Getty.

Sabremos si se quedó en la lista preliminar de la premiación estadounidense el próximo 21 de diciembre. Y de avanzar, se anunciará su nominación final el 23 de enero. Estaría increíble ver una película mexicana de nuevo en el escenario más importante del cine ¿no lo creen? Si sucede, lo entenderemos pues se trata de una historia conmovedora, desgarradora e imperdible.

Tótem de Lila Avilés se enfoca en Sol, una pequeña de siete años que va a casa de su abuelo para celebrar el cumpleaños de su padre. Justamente, está ahí toda la familia paterna: las tías y tíos (quienes están organizando la reunión), los primos, un montón de mascotas y uno que otro desconocido.

Pero a pesar de que se está armando una fiesta, se puede sentir que el ambiente de la casa es caótico, con una tristeza y una desesperación intensas. Sol será nuestra guía en esto; gracias a ella conoceremos qué es lo que aflige a esta familia y sobre todo, que en medio del caos y la desesperación también pude haber amor. Lee aquí la reseña de la película.

Entrevista con Lila Avilés y Montserrat Marañón por ‘Tótem’

“Nació de algo muy personal que vivimos, y obviamente la cambié… Lo lindo del arte es que pues lo cambias”, nos dice Lila Avilés cuando recuerda cómo fue que ideó Tótem.

La cinta ya estaba en su radar desde el tiempo en que se gestaba La camarista, y ya tenía pensado que en su nueva entrega “la fuerza iba a radicar en todos los personajes”. Uno de esos es la tía Nuri, interpretado por Montserrat Marañón.

Montserrat Marañón como la tía Nuri de ‘Tótem’. Foto: Limerencia Films.

La actriz mexicana, conocida principalmente por su incursión en la televisión, cuenta que realizó el casting en pandemia. El asunto es que para ella fue un casting sorpresivo pues no le habían dado mucho contexto del personaje y la historia; apenas dos líneas para hacer la prueba.

“Ya conociendo a Lila, pues claro me doy cuenta de que el trabajo con ella va más allá de actuar… Lo que quiere siempre es contar la historia a través de las miradas, a través de las emociones y no se necesita un texto que seguir, ni una marca a la que llegar. No hay como una línea cuadrada y específica. “Siempre te da la oportunidad de que se transite por los personajes y se transite por la escena de una manera absolutamente natural. Es lo que ves en la película, todo se vuelve como muy natural, muy cotidiano… Así es el trabajo con Lila… Hay que estar pendiente de las emociones que tienes y eso es algo muy difícil de ver y de trabajar con otro director”.

Montserrat Marañón, Lila Avilés y Naíma Sentíes. Foto: Getty

La historia narrada desde la perspectiva de una niña

Como decíamos al inicio, Tótem es una historia que se narra desde la perspectiva de Sol, esta pequeña (interpretada por Naíma Sentíes) que está emocionada y ansiosa por ver a su papá en el cumpleaños de este último.

Pero a pesar de su emoción, también vemos en ella una tristeza producto de desgarrador trasfondo de esa fiesta. La necesidad de ver a su padre es lo que mueve la película, y es desde mirada donde descubrimos esta del amor en medio del caos, la desesperación y más. ¿Y por qué era importante para Lila Avilés narrar la historia desde los ojos de una niña?

“El eje central, pues me interesaba que fuera esta niña de siete años. Para mí es súper importante y siempre repito esta frase: ‘infancia es destino’… Era importante que esta niña fuera muy despierta, con mucha curiosidad, con cierta madurez. “Quería que toda la historia fuera a partir de ella, pero también de los otros, porque obviamente están las familias que uno tiene y están las familias que uno construye, que son los amigos…

Imagen de ‘Tótem’ de Lila Avilés. Foto: Limerencia Films.

Eso sí, aunque Sol es la protagonista de esta historia, es inevitable no empatizar con el ya mencionado personaje de la tía Nuri, interpretada por Montserrat Marañón. Sol es la guía de la historia, la que a pesar del dolor que siente, está decidida a encontrarse con su padre.

Y por el otro lado está la tía Nuri, que está organizando la fiesta pero que por momentos da la sensación de no querer estar ahí. Está destruida por la situación de su hermano, el padre de Sol, y es ella quien refleja en la película lo que el miedo es capaz de hacernos.

“Está organizando la fiesta pero al mismo tiempo no quiere estar en ella. Entonces, siento que todos los seres humanos cuando tenemos algún dolor que nos sobrepasa, no queremos verlo; nos rechazamos y nos evadimos. “Eventualmente agarramos valor y los enfrentamos a veces, pero sí hay un momento de rechazo ante el dolor… Las situaciones dentro de la historia la sobrepasan [a la tía Nuri], entonces sí, me siento identificada con esa emoción, con esa sensación y creo que es algo que todos hemos hecho alguna vez”.

Imagen de ‘TÓTEM’ de Lila Avilés / Foto: Cortesía Cine Caníbal

El microcosmos de ‘Tótem’ para Lila Avilés

Una seña muy particular tanto en La camarista como en Tótem, es este elemento al que Lila Avilés se refiere como ‘microcosmos’. Es decir, que la historia se desarrolle en espacios cerrados, delimitados, esto como un recurso para que se intensifique la intimidad del espectador con la historia.

En su nueva película, el microcosmos es la casa de la familia paterna de Sol, que es por donde ella nos lleva para mostrarnos lo que sucede de manera más cercana. Al ver la película, sentimos como si fuéramos parte de esa familia… Lila nos habla un poco de lo que para ella significan estos microcosmos cinematográficos.

“Soy cineasta, pero también soy cinéfila… El cine como un lenguaje involucra muchas artes, pero es muy visual. Entonces, a veces siento que luego veo películas donde sí, la imagen es increíble y los espacios son increíbles, pero luego ya no siento que se profundice mucho en las actuaciones o en la profundidad de lo que se dice. “Por eso también me gustan estos microuniversos, que es ir adentro de la historia. Son como las buenas pláticas, que a veces uno nada más está en la habladuría y luego ya te clavas. “Entonces, me interesaba mucho andar por ahí… Tampoco es que me interese ser la directora de una sola locación, para nada. Pero estas películas [L camarista y Tótem] salieron así. Yo sabía que con esta película quería ir al centro, al núcleo. Y era la forma más propicia para contar la historia”.

Naíma Sentíes y Lila Avilés durante una conferencia en el FICM 2023. Foto: FICM.

Uno de los elementos que uno puede notar inevitablemente en Tótem, dentro de este microuniverso, es la gran presencia de la naturaleza. Sol lo establece desde su propio nombre, pero la pequeña también se muestra como una amante de los animales (podemos ver muchos en la cinta) y una curiosa de esos temas.

No es un tema fortuito ni nada por el estilo… Lila Avilés quería dotar a la cinta de una humanidad donde recordáramos que nuestro entendimiento y nuestra comunicación va más allá de lo que nos permite la tecnología, cada vez más inmersa en nuestras actividades cotidianas.

“Como humanidad, se nos olvida que tenemos este vínculo no solo con la naturaleza, sino con todo lo que nos rodea… Yo siento que como humanos se nos olvida que somos también animales; animales sociales. “También venimos de esa otra cosa, pero estamos ya tan robotizados y tan permeados de las necesidades que nos fundamenta el capitalismo, que se nos olvida lo otro, que es de un sentido básico de ser y de vivir”.

Imagen ilustrativa de ‘Tótem’. Foto: Limerencia Films.

El amor en medio del caos y la vastedad de subtemas en la película

Una de las lecturas más interesantes que uno puede sentir en Tótem de Lila Avilés, es este sentido del amor en medio del caos y la desesperación. La familia está convulsionada no solo por la organización de una fiesta con la que desean crear un hermoso recuerdo…

Todo el tiempo son conscientes del trágico trasfondo que hay detrás. Entonces, hay un tema muy palpable de seguir adelante, con convicción y cariño, a pesar de la tragedia. Pero hay muchas lecturas que deja la cinta, y Lila nos cuenta de dónde vino la variedad de subtemas que maneja esta nueva entrega suya.

“Es una película que me significa mucho. Normalmente leo mucho, pero para la gente que realmente lee mucho, yo no leo nada… Lo que fue muy lindo, es que a veces uno, entre el trabajo y eso, no tiene tanto tiempo. “Pero algo que pasó cuando filmé ‘Tótem’, es que la filmé en COVID y leí como loca. De alguna forma permeó la película. Hay muchos subtemas en la película que están ahí y es lindo que se vayan develando”.

La familia nos marca para bien o para mal

Para Montserrat Marañón, Tótem también tiene muchos significados. Y uno de ellos es la idea de una estructura que se mantiene a partir de muchos eslabones. Si una pieza falla, entonces la estructura se cae.

Dentro de la película, la familia de Sol es esa estructura que se tambalea. Pero es el cariño mutuo y el entendimiento de lo que sucede a su alrededor lo que los mantiene unidos. Lo que decíamos precisamente: el amor en medio del caos.

“El amor es lo que sostiene y lo que hace que se mantengan sólidos. Eso es lo que me gusta de la película y eso es lo que siento que transmite… Cuando tenemos crisis, no necesariamente estamos de acuerdo en cómo cada quien lo resuelve… “El amor es lo contundente de la película y es lo que creo que conmueve a gente. Porque familias todos venimos de una, todos tenemos buenas, malas, nos podemos identificar con un rol, con otro rol, pero al final quienes somos nosotros, las personas que somos ahora en tiempo presente, lo somos gracias a nuestra familia, y eso es gracias al amor o al desamor que tenemos en la familia”.

Imagen de ‘TÓTEM’ de Lila Avilés / Foto: Cine Caníbal y Limerencia Films.

Más allá de los Oscars: Lila Avilés como una cineasta a futuro

Con apenas dos películas, Lila Avilés se ha convertido en una de las directoras más importantes de México. Y ella es contundente cuando menciona que ama ser cineasta… “Es lo mejor que se hacer, en donde me siento cómoda, porque soy pésima cocinera y soy pésima en muchas cosas. Haciendo cine me siento feliz, con el corazón contento“, nos cuenta en entrevista.

Tótem, como decíamos al inicio, busca la nominación al Oscar 2024 como Mejor Película Internacional en representación de México. Si bien Lila se siente emocionada por esa posibilidad, es mesurada y prefiere enfocar sus energías en lo que sigue para su futuro como cineasta.

“Yo solo sé que sé hacer cine. Obviamente me emociona mucho lo de los Oscares, pero tampoco es que, no sé… yo solo sueño con hacer cine en muchas partes del mundo; no solo en México y no solo en Estados Unidos. Yo adoraría hacer algún día un África, en Sudamérica, en Asia, con ese sentido de búsqueda”.

Con esta imagen, la AMACC confirmó que ‘Tótem’ será la película que competirá por nuestro país en los Oscar 2024/Foto vía Twitter: @AcademiaCineMx

La referente que tiene en mente para seguir sus sueños es la mismísima Agnès Varda, y de paso nos confiesa que ya ha recibido propuestas para trabajar en el extranjero. Por ahora, Tótem está agarrando fuerza, lista para llegar a las salas de cine de México tentativamente antes de que acabe del 2023… Pero Lila Avilés no quita el ojo del renglón para continuar su carrera al paso que lleva hoy.

“Para hacer el tipo de cine que quiero, tengo que vivir o habitar en esas partes del mundo, y me encantaría lograrlo. En ese sentido, claro que podría hacer películas en Estados Unidos y ya he recibido propuestas. Pero para mí es importante que la curiosidad venga desde mí, y luchar por la libertad creativa… Poder hacer películas grandes o diminutas; siempre hablo de Agnes Varda que eso hacía”.

Te puede interesar