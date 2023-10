Lo que necesitas saber: Terminó el Festival Internacional de Cine de Morelia 2023. 'Tótem' de Lila Avilés se llevó el máximo galardón.

Luego de una semana llena de estrenos nacionales e internacionales geniales, por fin conocemos a los ganadores de la edición 21 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM 2023).

Y debemos decirlo: fue un año interesante para el cine mexicano, con varias películas destacadas brillando en el evento. Este año, la gran ganadora fue Tótem de Lila Avilés.

Imagen ilustrativa del festival. Foto: FICM.

‘Tótem’ de Lila Avilés conquista el Festival Internacional de Cine de Morelia

Podríamos decir que desde hace algunos días, se veía venir el éxito de Tótem de Lila Avilés. La película ha tenido una recepción muy buena en otros festivales alrededor del mundo, además de que la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas la eligió para representar a nuestro país en la búsqueda de la nominación a Mejor Película Internacional en los Oscar 2024.

Ahora, se confirma el gran momento para la también directora de La camarista, pues se llevó el premio a Mejor Largometraje Mexicano de Ficción en el FICM 2023… Y solo nos queda decirles que es una película increíble, conmovedora, desgarradora y más.

La historia se centra en Sol, una pequeña que va a casa de su familia paterna para celebrar precisamente el cumpleaños de su padre. Pero aunque los preparativos avanzan para esta fiesta, lo cierto es que se respira un ambiente caótico y con un poco de tristeza…

Sol nos guía a través de este lugar para mostrarnos cómo el caos, la tristeza y el amor pueden convivir en el mismo sitio. Chequen nuestra reseña de la película por aquí.

Con esta imagen, la AMACC confirmó que ‘Tótem’ será la película que competirá por nuestro país en los Oscar 2024/Foto vía Twitter: @AcademiaCineMx

Estos son los ganadores del FICM 2023

Sección Largometraje Mexicano

— Mejor Largometraje Mexicano de Ficción: Tótem de Lila Avilés.

— Mejor Dirección Largometraje Mexicano de Ficción: Lila Avilés por Tótem.

— Mejor Guión de Largometraje Mexicano de Ficción: Elisa Miller y Daniela Gómez por Temporada de huracanes (checa la reseña de la película acá).

— Mejor Actriz Largometraje Mexicano de Ficción: Adriana Llabrés por Todo el Silencio.

— Mejor Actor Largometraje Mexicano de Ficción: Sebastián Rojano por Todos los incendios.

— Premio del Público Largometraje Mexicano de Ficción: Tótem de Lila Avilés.

— Premio del Público a Mejor Largometraje Internacional: Fallen Leaves de Aki Kaurismäki.

Sección Documental Mexicano

— Premio de Público Mejor Documental: El Eco de Tatiana Huezo (checa la entrevista con Tatiana Huezo por este documental aquí).

— Premio Largometraje Documental Mexicano: El Eco de Tatiana Huezo.

Sección Cortometraje Mexicano:

— Mejor Cortometraje de Ficción Mexicano: Xquipi de Juan Pablo Villalobos Díaz.

— Mejor Cortometraje Documental: África de Salvador Santana.

— Mejor Cortometraje de Animación Mexicano: Nube de Christian Arredondo Narváez y Diego Alonso Sánchez.

— Mención Especial del Jurado: Ha de María Almendra Castro Camacho.

— Mención Especial Cortometraje de Ficción: Chica de fábrica de Selma Cervantes.

— Mención Especial Cortometraje de Animación: Camille de Denise Roldán Alcalá.

Sección Michoacana

— Ojo de la sección michoacana: Tan cerca de las nubes deManuel Cañibe.

— Mención especial: ¿Sueña el caracol en su hogar? de Luis Armando Sosa Gil.

— Concurso Michoacano de Guión de Cortometraje: Dos o tres cosas que sé de un acuario de Diego Cortés.

Los invitados y los estrenos en el FICM 2023

Pues ya tenemos a los ganadores del FICM 2023, pero esta edición del festival tuvo más cosas geniales. Tuvimos la oportunidad de ver muchas de las mejores películas internacionales como Anatomy of a Fall (aquí la reseña), All of Us Strangers (acá la reseña), Fallen Leaves, May December y más.

Ah, pero el cine mexicano no se quedó atrás… La gente de Morelia disfrutó de funciones especiales como la de Perdidos en la noche de Amat Escalante, a quien pudimos entrevistar junto a Ester Expósito, Juan Daniel García Treviño y Bárbara Mori (aquí la entrevista).

Amat Escalante y el elenco de ‘Perdidos en la noche’. Foto: vía FICM..

Otro de los grandes atractivos que hubo en el FICM 2023, como es costumbre en cada edición desde hace un buen rato, son los invitados internacionales que desfilaron por las alfombras rojas montadas sobre la capital michoacana. Para esta ocasión, el festival trajo a Jessica Chastain y Peter Sarsgaard, quienes presentaron la película Memory junto al director mexicano Michel Franco.

Y si de estrenos internacionales se trataba, Viggo Mortensen y Danny Huston vinieron a adornan la función inaugural del festival con The Dead Don’t Hurt. Sin embargo, no todo fue traer películas nuevas… El Festival de Cine de Morelia también galardonó a dos leyendas de la actuación como lo son Willem Dafoe y Jodie Foster.

Cada uno recibió el Premio a la Excelencia Artística, y ellos dejaron lo encantados que estaban con el público mexicano. Por ahí nos lanzamos a la premiación para Jodie y la vimos sumamente conmovida con el gran recibimiento que tuvo. Si no, chéquenlo en el siguiente video.

Pues bueno, se nos va el FICM 2023… Es hora de iniciar la cuenta regresiva hacia la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Morelia el próximo año. Veremos qué sorpresas nos trae el cine mexicano de cara el futuro. ¿Emocionados o qué onda?

Te puede interesar