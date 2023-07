Lo que necesitar saber: Con el estreno de 'Barbie', se ha dado a conocer la escena de la película que le pidieron a Greta Gerwig cortar de la trama. Algo a lo que ella se negó.

Este fin de semana la conversación en todo el mundo se ha enfocado en dos cosas: ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’, dos cintas que se estrenaron el pasado 21 de julio y las cuales en estos días provocaron que miles de personas acudieran a sus cines más cercanos.

En el caso de ‘Barbie’, la película dirigida por Greta Gerwig se perfila para ser uno de los estrenos más grandes en lo que va del año, algo que no es sorpresa para nadie, pues además del gran cast y la escenografía de la cinta, ‘Barbie’ toca temas bastante profundos.

La película de ‘Barbie’ es el tema del momento

Peeero antes de que sigan leyendo debemos decirles que esta nota podría incluir uno o varios spoilers, así que si aún no han visto la película de ‘Barbie’ les aconsejamos salirse de esta nota y regresar después. Dicho esto, continuemos con el tema.

Con el estreno de ‘Barbie’ cada vez conocemos más detalles sobre la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, quienes dan vida a Barbie y Ken respectivamente. Uno de ellos es una escena que le pidieron a Greta Gerwig quitar de la cinta.

Greta Gerwig habló de la escena que le aconsejaron quitar de ‘Barbie’

Como recuerdan, cuando Barbie y Ken llegan al mundo real, la muñeca se sienta en la banca de una parada de autobús y ahí se topa con una mujer de la tercera edad a la que le dice que es muy hermosa. “Sí, lo sé”, le contesta la señora antes de que Ken aparezca y se lleve a Barbie.

Esa escena creó bastante conversación antes del estreno de la película ‘Barbie’, pues algunos medios aseguraron que la mujer en dicha banca era Barbara Handler, la hija de Ruth Handler (creadora de Barbie) que aceptó hacer un cameo en la cinta.

Greta Gerwig no sólo ha confirmado que esa mujer NO es Barbara, sino que también contó que enfrentó la presión de varias personas que le aconsejaron cortar la escena de la película bajo el argumento de que no era importante para la trama.

En una entrevista con la revista Rolling Stone, la directora estadounidense contó que ama mucho esa escena y que para ella es bastante importante para la trama, ya que de alguna manera ayudó a Barbie a entender la diferencia del mundo real a ‘Barbieland’.

Dicha escena era el “corazón” de la película ‘Barbie’, para Gerwig

“La mujer mayor en la banca es la diseñadora de vestuario Ann Roth. Ella es una leyenda. Es un callejón sin salida de un momento, en cierto modo, no conduce a ninguna parte”, contó Greta Gerwig sobre los consejos que recibió por parte de la producción.

“En los primeros cortes, mirando la película, se sugirió: ‘Bueno, podrías cortarla. Y, de hecho, la historia seguiría igual’. Y dije: ‘Si corto la escena, no sé de qué se trata esta película'”, aseguró la directora de la película al reafirmar que esa escena es el corazón de ‘Barbie’.

En la entrevista Gerwig defendió su postura de dejar la escena porque Margot Robbie interpreta un momento tan gentil de forma natural. Y no sólo eso, pues en otra entrevista la directora indicó que esa parte fue sobre el concepto de esas mamás y abuelas que nos consuelan.

En una charla con The New York Times, Greta Gerwig indicó que esa escena con la mujer mayor y Barbie es la idea de “un Dios amoroso que es una madre, una abuela, que te mira y dice: ‘Cariño, estás bien'”.

Hubo otra escena en la película ‘Barbie’ que Greta Gerwig tuvo que defender

“Es algo que siento que necesito y quería dárselo a otras personas… Si corto esa escena, no sé por qué estoy haciendo esta película. Si no tengo esa escena, no sé qué es o qué he hecho”, aseguró Greta Gerwig sobre esa parte de la película ‘Barbie’.

Cabe mencionar que esa no fue la única escena que le aconsejaron a Greta Gerwig quitar de la película Barbie. De acuerdo con la revista Time, el presidente y director de operaciones de Mattel, Richard Dickson, fue hasta Londres para hablar con Gerwig sobre una escena.

Se trata de una escena donde una adolescente “destripa a Barbie en la cara”, que seguramente es esa donde Sasha, la hija de Gloria (America Ferrera) se topa con el personaje de Margot Robbie y le reclama el daño que los esterotipos de Barbie han causado en las niñas.

Aunque el ejecutivo aseguraba que ese argumento no ayudaba a la marca de Mattel, al final Margot y Greta convencieron a Dickson de mantener esa escena que sí tuvo un propósito, pues es esa la que de alguna ayuda a la crisis emocional de la muñeca. ¿O ustedes qué opinan?

