La primera mitad del 2027 se va a definir por un solo evento fílmico: el estreno de Narnia: El sobrino del mago, la primera adaptación de la novela de Las crónicas de Narnia de C. S. Lewis, escrita y dirigida por Greta Gerwig. Y para que vean que no exageramos, justo acaba de salir el primer tráiler.

Desde hace unas semanas, Netflix ha liberado información sobre Narnia: El sobrino del mago, como sus planes de estreno tanto en cines como en la plataforma de streaming, el elenco, las primeras imágenes, declaraciones de Greta Gerwig y el póster oficial.

Lo que faltaba era el tráiler. Y considerando que faltan menos de 5 meses para su estreno, ya era momento de que liberaran un avance más en forma que nos diera una idea de cómo lucirá esta enorme producción. Y les prometemos que se ve increíble.

Aslan en el primer tráiler de Narnia: El sobrino del mago
Aslan en el primer tráiler de Narnia: El sobrino del mago / Foto: Netflix

Tráiler de Narnia: El sobrino del mago

Narnia: El sobrino del mago nos presenta a Digory, un niño que vive en casa de su tío Andrew a partir de la enfermedad de su madre y la ausencia de su padre. La cosa es que el tío Andrew es un mago y tiene en su poder una serie de anillos mágicos que pueden llevar a quien los toque a mundos paralelos.

Es así como Digory y su amiga Polly emprenden una aventura fantástica en la que recorren distintos lugares antes de llegar a Charn, un lugar habitado por una bruja que duerme. Cuando la despiertan y la llevan a su mundo, a Londres, se desata el caos, y la única manera de salvarse es llevándola a otro mundo, uno que apenas se está construyendo: Narnia.

Aquí les dejamos el tráiler de Narnia: El sobrino del mago:

¿Cuándo se estrena?

Narnia: El sobrino del mago, cronológicamente hablando dentro de su ficción, es la entrada al universo de Narnia. Funciona, pues, como una precuela de la historia de los hermanos Pevensie: Peter, Susan, Edmund y Lucy, los que protagonizan todo el relajo visto en las primeras adaptaciones fílmicas.

Dicho esto, ya podemos ir considerando las fechas de estreno de Narnia: El sobrino del mago. La cinta tendrá un preestreno desde el 10 de febrero de 2027 en salas IMAX, para luego llegar a salas de cine tradicionales a partir del 12 del mismo mes.

Para el 2 de abril de 2027, estará disponible dentro del catálogo de Netflix como parte de sus producciones originales.

Las teorías y conexiones entre Narnia: El sobrino del mago y Harry Potter

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En 2017 entré a Sopitas.com donde soy Coordinadora de SopitasFM. Escribo de música y me toca ir a conciertos y festivales. Pero lo que más me gusta es hablar y recomendar series y películas de todos...

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