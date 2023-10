Lo que necesitas saber: 'Taylor Swift: The Eras Tour' está disponible en cines mexicanos. Te contamos cuánto dinero recaudó a nivel internacional.

La actual gira de Taylor Swift sigue generando un impacto significativo en el mundo del entretenimiento, más allá de los shows en vivo como tal. La prueba está en el reciente estreno de Taylor Swift: The Eras Tour.

Esta película se grabó durante tres conciertos que dio Tay Tay en el SoFi Stadium de California apenas el pasado mes de agosto. Básicamente, es una versión cinematográfica de la puesta en escena que la cantante de Pensilvania ofrece en cada presentación, inspirada en cada uno de sus discos o ‘eras’ (aquí repasamos su trayectoria era por era).

Imagen ilustrativa del promocional de la película. /Foto: Especial

La cinta se lanzó mundialmente el viernes 13 de octubre, y no dudamos ni tantito que gran parte del fandom swiftie se lanzó a verla en el cine en los últimos días para revivir la experiencia del show en vivo (aquí las mejores fotos y videos del primer concierto en México).

Eso sí, quienes no alcanzaron boletos para los conciertos, seguramente vieron en esta peli una oportunidad para sentirse lo más cerca posible de Taylor Swift en su gira que concluirá hasta noviembre del 2024, con miras a convertirse en el tour musical más lucrativo de la historia.

Pero más allá del concierto como tal, ¿cuánto impacto económico tuvo la película en su fin de semana de estreno a nivel mundial? Parece que ya hay una cifra de lo recaudado.

La cantante durante ‘Eras tour’ en México – Foto: Stephania Carmona

La peculiar distribución de ‘Taylor Swift: The Eras Tour’

Esta película tomó por sorpresa a la industria del cine. Y no, no lo decimos como una frase cliché para explicar su éxito. Literalmente, la cinta ni siquiera estaba contemplada en el panorama de estrenos cinematográficos del año…

Como dijimos, se grabó apenas en agosto pasado y se anunció su lanzamiento a finales de ese mismo mes. Entre otras cosas llamativas, también destacó su estrategia de distribución en cines pues el estreno de Taylor Swift: The Eras Tour no dependió de un estudio cinematográfico reconocido.

Taylor Swift dio tres de los conciertos más memorables en México Foto: Getty Images

Por el contrario, la cantante negoció la distribución de su película –en Estados Unidos– directamente con la cadena de cines AMC Theaters, esto en un movimiento sin precedentes dentro de la industria cinematográfica.

Fue casi una película independiente (por decirlo de alguna manera) autoproducida por Taylor Swift. Aunque con varios milloncitos detrás para su producción y distribución. Y así, llegó a todo el mundo…

La recaudación de la película

De acuerdo con Variety, el fin de semana de estreno de Taylor Swift: The Eras Tour dejó una derrama de 92.8 millones de dólares en taquilla tan solo en Estados Unidos. Fue menor a la estimaciones de mínimo 95 millones.

Si nos vamos al terreno de la taquilla internacional, la película recaudó 123.5 millones de dólares, una cifra menor a los 126 millones estimados previamente. Pero la verdad es que no deja de ser una cifra importante para una ‘película-concierto’.

Imagen ilustrativa de la película. Foto: Captura de YouTube.

Nomás para que se den una idea, la película-concierto de Taylor Swift se convirtió en la más exitosa económicamente en Estados Unidos en su fin de semana de estreno, superando lo 73 millones que logró Justin Bieber: Never Say Never del 2011.

Y según el medio citado, se espera que supere a Michael Jackson: This Is It en cuanto a la recaudación total a nivel mundial en salas. Durante todo el tiempo que se proyectó en cines, la película de MJ del 2009 generó un total de 261 millones de dólares…

Tendremos que esperar hasta que la película de Tay Tay finalice su presentación en cines de todo el mundo para saber si le arrebata el récord al llamado ‘Rey del Pop’. ¿Creen que lo logre?

Imagen ilustrativa de la película. Foto: Captura de YouTube.

Las reacciones al estreno de ‘Taylor Swift: The Eras Tour

Y así como llegó el éxito económico, también hubo memes y reacciones por el fin de semana de estreno de Taylor Swift: The Eras Tour. La película no solo vio a las swifties abarrotar los cines del mundo entero, hasta algunos famosos como Taylor Lautner anduvieron por ahí uniéndose a las enérgicas muestras de emoción por la llegada de la cinta.

La película de Taylor Swift tiene tanto poder mítico que revivió al hombre lobo de Crepúsculo: pic.twitter.com/K8eaKcNtoa — Novelo ??? (@_NovelaGrafica) October 14, 2023

Como se pudo ver en diversos videos de redes sociales, el fandom swiftie armó una verdadera fiesta de dentro de las salas de cine. Y hay algunos que ya comparan la fiebre por Taylor Swift con lo que ocurrió en su momento con Madonna.

Bueno, bueno… Aquí abajito les dejamos más reacciones y memes por el estreno mundial de la película Taylor Swift: The Eras Tour. Si algo nos queda claro, es que la ‘swiftiemanía’ está con todo. Hasta hubo quienes se querían robar los cartones promocionales de las salas de cine…

Un grupo de fans de Taylor Swift intentó robar el cartón promocional de la película que se está proyectando sobre el concierto de la cantante.

Pero empleados de la cadena Cinépolis detuvieron dicho acto pic.twitter.com/A1EhB0TwK2 — SKYMAP (@SKYMAP_0) October 16, 2023

