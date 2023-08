Lo que necesitas saber: Desde se debut hasta 'Midnights'... Estas son las épocas que le dan forma a 'The Eras Tour' de Taylor Swift.

Como una de las estrellas pop más grandes del nuestro tiempo, era justo que ‘Tay Tay’ se aventara a realizar su gira más grande y emblemática hasta el momento. La explicación de The Eras Tour de Taylor Swift es sencilla: es una celebración tanto de su carrera como de su legado…

Es un regalo para esos fans incondicionales que la han seguido desde el principio, o que se han ido sumando al fenómeno de a poco. Por ello, la oriunda de Pensilvania ha montado una producción de ensueño, más ambiciosa que de costumbre, y que precisamente repasa las épocas y discos que el fandom ha denominado como ‘eras’. ¿Les late que las repasemos?

Taylor Swift en concierto. Foto: Getty Images

La importancia de la gira

La actual gira de Taylor Swift comenzó en Glendale, Arizona. Y su relevancia ya era tan grande, que esa ciudad estuvo dispuesta a cambiarse el nombre a Swift City . Incluso, la lista invitados a abrir los shows del calendario estadounidense es bastante destacada: Paramore, Beabadoobee, Gayle, Phoebe Bridgers, HAIM, Girl In Red, Sabrina Carpenter (en las fechas de México)…

¿En cuanto al dinero? Solo para que se den una idea, The Wall Street Journal estima que la cantante habrá recaudado más de mil millones de dólares a nivel mundial cuando termine la gira. Y así, se convertirá en el tour más exitoso de la historia (el primero en superar la barrera de los mil millones precisamente).

Si tomamos en cuenta el complicado asunto con el que la artista ha lidiado tras la adquisición de Big Machine Records por parte de Scooter Braun, además de las regrabaciones de varias de sus producciones (aquí la historia), la explicación de The Eras Tour de Taylor Swift tiene incluso un grado emotivo mayor… Tan emotivo como cada uno de sus discos.

Póster de The Eras Tour para los shows en México. Foto: OCESA.

La explicación de ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift, era por era

El concepto del tour es enorme e ingenioso. Cada concierto se divide en 10 actos que corresponden a cada uno de los discos de Taylor Swift, y se llevan a cabo en este orden: Lover, Fearless, Evermore, Reputation, Speak Now, Red, Folklore, 1989, canciones acústicas sorpresa y Midnights.

Llama la atención que no sigue la línea cronológica de los álbumes, y también que no hay una sección del show plenamente destinada al disco debut del 2006. Sin embargo, algunas rolas de este álbum se tocan en el acto acústico sorpresa, mismo que consta de dos o tres temas que pueden ser de cualquier material discográfico.

Como dijimos, es una producción muy ingeniosa y pensada con la idea de hacer cada espectáculo especial. Ahora sí, vamos con la explicación de The Eras Tour de Taylor Swift, era por era.

Taylor Swift en The Eras Tour. Foto: Getty.

‘Taylor Swift’: la era del debut

Como dijimos, el álbum debut homónimo de Taylor Swift no tiene un acto plenamente destinado dentro de The Eras Tour, pero sí hay canciones que se tocan de repente. Y además, sería injusto hacer este tipo de ‘nota recordatorio’ sin mencionar aquella etapa del 2006.

Taylor apenas cumplía 17 años y en realidad no había una proyección internacional de su trabajo. Era una joven que estaba buscando trascender dentro de la música country… Por ello, llamaba la atención escuchar a una artista en ese estilo cantando sobre temas que acongojan a cualquier adolescente a esa edad: el amor/desamor, las inseguridades, los amigos…

Su imagen era la de una morrita rubia de cabello rizado con botas vaqueras, vestidos floreados y siempre acompañada por una guitarra acústica. En los artes de The Eras Tour, esa época se representa con diferentes tonalidad entre verde y azul.

Taylor Swift en 2006. Foto: Getty.

La era ‘Fearless’ y el inicio del camino al éxito internacional

La era con la que muchos fans de México y Latinoamérica empezaron a conocerla pues los videos de “Love Story” y “You Belong with Me” tuvieron constante circulación en MTV. En cuanto a la música, Taylor Swift vio una evolución en su sonido haciendo música country con elementos y estructuras más pop.

La temática de Fearless no dista mucho de la del disco debut: hay temas sobre lo lindo de ilusionarse con alguien, lo feo del amor, las vivencias adolescentes de la secundaria/preparatoria, con elementos líricos referentes a romances de cuentos de hadas. Sin embargo, se nota a una Taylor viendo esos temas de manera más madura que en su primer material.

Para la explicación gráfica de The Eras Tour, Taylor Swift representa esta época con el color amarillo, tirándole a dorado también. Uno de los detalles que se recuerdan mucho de esa época (2008), es la ruptura con Joe Jonas, quien inspiró la rola “Forever & Always”.

Más allá de eso, este disco significó el comienzo de su camino al éxito internacional. Y nomás como dato curioso, con este disco Taylor se convirtió en su momento en la artista más joven en ganar el Grammy al Álbum del Año… hasta que Billie Eilish se hizo con ese récord.

‘Speak Now’ y la era de la transición de adolescente a adulta

Taylor Swift se acercaba a los 20 años de edad, así que era claro que estaba pasando por su transición de adolescente a adulta. Los cuentos de hadas terminaron, seguía hablando del amor y el desamor sin tapujos, pero ahora con una perspectiva menos ‘infantil’. Si los primeros dos discos eran un sueño adolescente, en este ya hablaba del lado más duro del amor.

Se recuerda esta época porque la cantante dejaba la imagen de ‘niña buena’ para ofrecer una apariencia más adulta. En cuanto a la música, si Fearless destacaba por ser muy country-pop, aquí no se abandonaba del todo el country, pero la tendencia ya se mostraba inclinada a la música más comercial. Hasta toques tiene de pop-punk, folk-rock, pop-rock y más.

Hay rolas que hablan de sus romances con Taylor Lautner y el músico John Mayer, e incluso referencias al incidente con Kanye West en los MTV VMA’s del 2009. Pero lo más destacado del álbum fue que por primera (y única) vez, Taylor Swift escribió sola todas las canciones del disco. Como se ve en la portada y en el arte de The Eras Tour, esta era se representa con el color morado.

Taylor Swift en un arte de ‘Speak Now (Taylor’s Version)’. Foto: Republic Records.

La era ‘Red’, su madurez completa y su último disco en el country

Sobre el color que distingue a esta era, ni nos vamos a clavar porque es muy obvio, además de un estilo medio vintage en cuanto a moda. Aquí, ya se nos muestra a la Taylor Swift que terminó la transición a la edad adulta, y que está dispuesta a experimentar con su sonido aún más.

El álbum Red siguió sonando en emisoras de música country, pero los sencillos más importantes del disco ya no se acercaban tanto a ese estilo. “I Knew You Were in Trouble”, “22” y “We Are Never Ever Getting Back Together”, que ya forman parte de su repertorio de clásicos, se centran en el EDM, el dubstep y los sintetizadores. Son canciones para la escena comercial totalmente.

Esto último, se debe a que Taylor reclutó como uno de sus productores al reconocido Max Martin, el genio detrás de “I Want It That Way” de Backstreet Boys, “Baby, One More Time” de Britney Spears… Básicamente, Martin es el tipo que ha escrito y producido muchos de los éxitos pop que has escuchado en los últimos 20 años. Y así, comenzaría una tradición colaborativa larga.

Temáticamente, el desamor sigue predominando. La propia Swift dijo a la NME en 2021 que “musical y líricamente, Red parecía una persona con el corazón roto”. El fandom no ve con muy buenos ojos a Jake Gyllenhaal y a Conor Kennedy (sobrino-nieto de John F. Kennedy) por eso. La explicación de The Eras Tour de Taylor Swift no sería lo mismo sin esta era.

La era de ‘1989’ y el establecimiento de Taylor Swift como superestrella pop

El disco 1989, referente al año en que ella nació y lanzado en 2014, es el cambio definitivo de Taylor Swift, donde dejó el country de lado y se enfocó por completo en el synth-pop como influencia principal. Como menciona en una entrevista con la NPR, sus inspiraciones musicales fueron Peter Gabriel y Annie Lennox, principalmente.

Y en esta oportunidad, se codeó con varios productores destacados como Jack Antonoff (Bleachers), Imogen Heap, Ryan Tedder (One Republic), además del ya mencionado Max Martin y Shellback. En cuanto a su imagen pública, se hizo bastante viral su amistad con famosas como Selena Gomez, Hailee Steinfeld, Cara Delevinge, Gigi Hadid, entre otras personas.

Las canciones que figuraron fueron “Shake It Off”, “Blank Space”, “Wildest Dreams”, “Bad Blood” y “New Romantics”, donde el tema del amor se veía de manera más madura, con una reflexión más introspectiva de las relaciones humanas y los vínculos afectivos. Claro, sin dejar de lado ese toque pop entusiasta.

Los temas supuestamente se basan en la relación de Taylor con Harry Styles, sus broncas con Katy Perry, entre otras cosas. El color azul cielo predomina esta era, siendo una de las más positivas para su carrera pues terminó por encumbrarse como una superestrella de la música… una etiqueta que abrazó para nunca soltar.

Taylor Swift en el 2014, durante la era de ‘1989’. Foto: Getty.

‘Reputation’ fue la era más oscura para Taylor

Si en 1989 se sentían una vibra pop con tintes entusiastas, Reputation es toda al antítesis de lo que había sido la carrera de Taylor Swift hasta el 2017. Se sabe que la cantante se inspiró en Game Of Thrones para este disco, con temáticas de drama y venganza ocupando una buena cantidad de canciones.

En esta era, Taylor se mostraba más reservada pues su vida pública empezaba a acaparar los medios, especialmente por los señalamientos sobre sus relaciones sentimentales y su enemistad con gente como Kanye West y Kim Kardashian. El título del disco es muy claro: fue un momento complicado para la cantante ya que los medios atendían más su reputación pública que su arte.

El verso “la vieja Taylor no puede contestar el teléfono porque está muerta” lo dice todo en la canción “Look What You Made Me Do”. Como se puede ver en la explicación gráfica de The Eras Tour, esta era se caracteriza por el color negro.

El renacer colorido de la era de ‘Lover’

Bien dicen que “después de la tormenta viene la calma”, y Taylor Swift disipó la negatividad de Reputation con Lover del 2019. Sin embargo, esto no quiere decir que la artista volvería a la convicción de su optimismo solo porque sí. Detrás de este disco/era, ella venía de superar muchos conflictos.

Este sería el primer álbum que Taylor lanzaría con Republic Records (de Universal Music Group) tras su complicada salida de Big Machine Records. Recordemos que los primeros seis discos los hizo con esta última disquera, la cual fue adquirida por Scooter Braun… Todo eso, dio paso al desgastante proceso para recuperar los derechos de sus grabaciones maestras.

También superó los problemas de salud mental y las secuelas de su confrontamiento con el medio del espectáculo, así que debía celebrarlo. Además, en este disco se vio más comprometida con causas sociales y se sumó a conversaciones importantes como la lucha por los derechos LGBT+, críticas al machismo en la industria, la política en Estados Unidos, entre otras cosas.

En The Eras Tour, el color que representa esta era es el rosa pastel, aunque el fandom complementa la época de Lover con otros tonos pasteles como el amarillo y el azul en menor medida.

Portada de ‘Lover’ del 2019. Foto: Republic Records.

Las eras de ‘Folklore’ y ‘Evermore’: ¿La evolución más significativa de Taylor Swift?

Con la gira de Lover cancelada y en pleno confinamiento por COVID, Taylor Swift empezó a trabajar en estos dos álbumes que salieron con apenas cinco meses de diferencia en el 2020. Folklore y Evermore, considerados álbumes hermanos, significan uno de los cambios más radicales para la cantante.

Lejos de los sintetizadores pegajosos o el electropop de sus discos pasados, estos dos materiales adoptaron un sonido más experimental y rústico, basado en el indie-folk y el pop alternativo con toques electrónicos ultraminimalistas influenciadas por la producción y las colaboraciones de Jack Antonoff, Aaron Dessner de The National, Justin Vernon de Bon Iver, HAIM, etc.

Las letras autobiográficas siguieron, pero en este par de entregas Taylor volvió a crear historias de ficción o según el caso, tomaba inspiración de figuras femeninas de la vida real. El ambiente de estos discos va de lo emotivo a lo melancólico, y conceptualmente se sienten como el soundtrack de una trama donde te vas a un bosque para alejarte y pensar sobre la vida en una cabaña.

Folklore salió en julio del 2020, por lo que se le suele asociar a un ambiente más veraniego, mientras que Evermore salió en diciembre de ese año, adoptando una estética más invernal. En The Eras Tour, los colores que los distinguen son la escala de grises para Folklore, y amarillos y marrones opacos para Evermore.

Taylor Swift y su genial pop alternativo en la era ‘Midnights’

La explicación de The Eras Tour de Taylor Swift termina con Midnights, del 2022. Esta era es representada con tonos de azul oscuros, que hacen referencia al color del cielo durante la medianoche y la melancolía que esto despierta en la artista.

Taylor ha mencionado que este disco conceptual se basa en sus pensamientos y su lucha con la ansiedad, el miedo, los demonios del pasado y otras cosas que le han causado insomnio alguna vez. Ya sabes, como cuando sobrepiensas ciertas cosas durante la noche y no puedes dormir de tanto darle vueltas esos asuntos.

Nuevamente, hay muchos elementos autobiográficos en las letras. Hasta podríamos decir que es una compilación de todo lo que ha hablado en sus discos anteriores, pero ya desde la perspectiva de una adulta en sus 30. Reflexión pura.

Musicalmente, con Midnights volvemos al pop de sintetizadores y al electropop. Solo que Taylor ha decidido no hacer composiciones con secuencias de acordes alegres… Aquí hay una nostalgia palpable, que se siente como si Folklore y Evermore se hubieran compuesto con la música de 1989 y Lover en su versión melancólica. Discazo.

Taylor Swift en ‘The Eras Tour’ en 2023. Foto: Getty.

Pues ahí está la explicación de The Eras Tour de Taylor Swift. Como dijimos al inicio, se trata de una celebración de la carrera de una de las cantantes más exitosas del pop de todos los tiempos. Y qué mejor que celebrar todo eso en compañía de su intensamente amoroso fandom en todo el mundo.

Te puede interesar