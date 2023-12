En mayo de 2023, Aki Kaurismäki se lanzó al Festival de Cannes para presentar su última película titulada Fallen Leaves, la cual ha hecho un largo recorrido en el que ha recibido varias ocaciones y nominaciones, incluidos los Golden Globes en las categorías de Mejor Película de habla no inglesa y Mejor Actriz en una Comedia/Musical.

En esta última es en donde encontramos el nombre de Alma Pöysti, quien interpreta a uno de los personajes más encantadores y poderosos de los últimos años.

Alma dio vida a Ansa, una mujer solitaria que trabaja en un supermercado. Después de que la despiden acusándola de robo, consigue un trabajo en un bar, el cual es clausurado tras el arresto de su jefe. Del otro lado conocemos a Holappa, un obrero alcohólico que pierde su trabajo tras un accidente en el que descubren que había ingerido grandes cantidades de alcohol.

Entre todo esto, por mera coincidencia, Ansa y Holappa se encuentran y se enamoran. En Fallen Leaves hay silencios, muchos. No hay muchas expresiones faciales ni corporales. Son pocos, los diálogos y algunos, sino es que la mayoría, se escuchan rígidos.

Sin embargo, el trabajo de Kaurismäki y de los actores es tan bueno, que Fallen Leaves se convierte en una de las mejores películas de amor que hemos visto. De hecho, Fallen Leaves está en nuestra lista de lo que más nos gustó este 2023. Aquí se las dejamos.

Tuvimos la oportunidad de platicar con Alma Pöysti sobre la genialidad de Fallen Leaves a propósito de su estreno en salas de cine en México, además de su próxima llegada al catálogo de MUBI.

A veces, el ritmo de una película se marca a través de los diálogos como la intensidad o el desarrollo del personaje, por mencionar algunos. Sin embargo, el cine de Aki Kaurismäki no sigue ningún tipo de convenciones ni obedece reglas. En sus filmes hay pocos diálogos, pero tan contundentes, que refieren toda la historia.

El personaje de Ansa no es la excepción. Habla poco pero dice mucho. Así que cuando tuvimos oportunidad de hablar con Pöysti, le preguntamos sobre la preparación de su personaje es muy distinta con un guion que se basa más en la descripción de escenarios y cuerpos, más que en los diálogos.

“Apréndanse los diálogos, pero no ensayen“, dijo. Su método es hacerlo en una sola toma. Y eso permite encontrar un ritmo . Todos estaban muy concentrados para que saliera todo en una toma. Pero antes nos decía, “Si se equivocan, pues podemos filmarlo dos veces“.

Me di cuenta que no había nada qué agregar o compensar para hacerla mejor. Lo que él necesitó de mí fue que llegara en el estado más puo y honesto como pudiera. Pero luego fue chistoso porque nos pidió que no ensayáramos ni juntos ni por separado.

Por eso, en cuanto a la preparación, esta fue la primera vez que trabajo con Kaurismäki. Y es una leyenda en Finlandia. Para Fallen Leaves escribió un guion hermoso que no es largo, es muy corto, de hecho. Las palabras que aparecen fueron bien seleccionadas, y eso te permite tener mucha claridad al leerlas.

Lo es en muchos sentidos. Finlandia es conocido por ser un país muy científico y silencioso. Podemos permanecer en silencio en muchos sentidos sin que sea algo malo. Es como cuando compartes el silencio y se convierte en algo profundo. El silencio, creo, es algo que no nos hace sentir incómodos como en otras culturas. Finlandia es único pensando en esto.

Al inicio de Fallen Leaves, la distancia entre la historia y la audiencia se siente. Sobre todo por lo que mencionó la actriz respecto a la forma en la que en Finlandia se entiende el silencio, y cómo en Latinoamérica lo interpretamos. Todos los personajes de la película, pero sobre todo los protagonistas, no muestran muchas expresiones, por lo que puede ser difícil seguir la historia.

Sin embargo, el guion es tan efectivo y las actuaciones son tan geniales que pronto, Fallen Leaves nos presenta de lleno una de las historias de amor más cálidas, valientes y graciosas. Es decir, el amor no necesita palabras, sino momentos.

Me hace muy feliz escuchar eso. Creo que es una comedia romántica en la única forma en la que lo puede hacer Kaurismäki. Y hay mucho humor. Recuerdo cuando estaba leyendo el guion, me sentí muy conmovida, además de que me reí mucho. Él es el sensei de los pocos diálogos. Su sentido del humor es brillante. Ni siquiera te das cuenta que algo es chistoso hasta que lo piensas un segundo después.

Fallen Leaves es una película que necesitamos ahora por lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, lo que hace aquí Kaurismäki es tomarse todo en serio, pero a través de un filme honesto. No se aleja de las tragedias, pero aún así logra poner un halo de esperanza.

Lo que es muy conmovedor es que él no pretende que todo está bien. Se me hace una conclusión muy honesta el hecho de que exista la esperanza. Los protagonistas ya no son adolescentes, y arriesgan mucho al enamorarse uno del otro, por lo que deben tomar una enorme decisión para romper la burbuja de soledad. ¿Cómo puedes luchar contra el destino?

La actriz nos cuenta sobre el trabajo del cineasta finlandes