Lo que necesitas saber: Ya se acerca el cierre de este 2023, y es momento de armar los listados de lo más destacado del año. Entre las películas, vimos cine de terror, comedias, animadas, dramas y todo lo que se les ocurra.

Sala de cine / Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Infinity Pool

Brandon Cronenberg

A principios de este 2023, Brandon Cronenberg estrenó su tercer largometraje titulado Infinity Pool o Muerte infinita protagonizada por Alexander Skarsgård y Mia Goth para hacer una crítica las perversiones de la clase alta, y lo hace en una mezcla de ciencia ficción y gore que la convierten en una de las mejores cintas que vimos este año.

Infinity Pool nos presenta a James Foster, un escritor mediocre que visita un complejo de lujo en una isla ficticia llamada Li Tolqa junto a su esposa, con el objetivo de tomar inspiración para su siguiente novela. La cosa es que su último trabajo publicado fue un desastre en la crítica y la taquilla, y Foster necesita regresar al ruedo (con la ayuda del dinero de su suegro).

Mia Goth y Alexander Skarsgård en ‘Infinity Pool’ / Foto: NEON

Es así como conocen a Gabi y Alban, una pareja que va de vacaciones una vez al año a este lugar porque descubrieron que pueden cometer todo tipo de crímenes con total impunidad, siempre y cuando cuenten con el capital económico suficiente para pagar por la justicia. Es así como James comienza un viaje en espiral hacia la decadencia moral relacionado con esta posibilidad.

Aquí les dejamos la RESEÑA completa de Infinity Pool. Y les contamos que la película está disponible en catálogo de HBO Max para que corran a echarle un ojo.

Passages

Ira Sachs

Ira Sachs es uno de los directores, dentro y fuera del new queer cinema, más destacados de los últimos años. Y este 2023 regresó con una de las películas que más nos gustaron a lo largo del año. Se trata de Passages con el protagónico de Franz Rogowski, Ben Whishaw y Adèle Exarchopoulos.

Passages se centra en la figura de Tomas, un director de cine que mantiene una relación amorosa con un editor británico llamado Martin. Durante la fiesta del cierre de una filmación, Tomas conoce a Agathe, una maestra francesa con la que tiene relaciones sexuales.

Los personajes de Martin y Tomas en ‘Passages’ / Foto: MUBI

La experiencia de Tomas con Agathe va más allá de lo sexual, y comienza una relación más íntima que termina con su vínculo con Martin. Pero aquí es donde comienza un triángulo amoroso cargado de caos y transgresiones, cometidas en su mayoría por Tomas, frente a la necesidad de mantenerse conectado con los dos de acuerdo a sus necesidades.

El trabajo de los tres actores es tan espectacular en Passages, que potenciaron la habilidad de Sachs para crear escenarios tan íntimos, que resultan transgresores para la audiencia sin importar si coincidimos o no con las decisiones que se toman. Passages está disponible en el catálogo de MUBI. Aquí abajo les dejamos nuestra entrevista con Ira Sachs.

Past Lives

Celine Song

Antes de arrancarnos a hablar de Past Lives de Celine Song, hemos de decirles que esta cinta no se ha estrenado en México, pero tuvimos oportunidad de verla… y es tan genial y bella en todos sus sentidos, que quisimos incluirla en el listado de las películas que más nos gustaron este 2023.

Past Lives está protagonizada por Greta Lee, Teo Yoo y John Magaro, y su historia arranca con la amistad entre una niña llamada Na-Young y su mejor amigo Hae Sung, quienes viven en Seúl. Su relación termina de manera abrupta cuando los padres de Na-Young toman la decisión de mudarse a Canadá.

La cinta da un salto en el tiempo para cuando Nora, su nombre americano, mientras estudia en Nueva York entra en contacto de nueva cuenta con Hae Sung, e inician una relación a distancia que vuelve a terminar cuando ambos se dan cuenta que ninguno está dispuesto a dejar lo que conocen para reencontrarse.

Greta Lee y Tae Yoo en ‘Past Lives’ / Foto: Celine Song

Así, Nora conoce a Arthur en una residencia, y más de 10 años después, los encontramos casados mientras Hae Sung mantiene una relación con una mujer en Corea. Pero en un giro inesperado, decide ir de visita a Nueva York para encontrarse con Nora… y lo que sigue es una conversación larga y pausada sobre algo llamado In-Yun, que es la construcción de un destino común entre dos personas que se encuentran en esta y muchas vidas.

Past Lives es el debut como directora de Celine Song, lo cual resulta impresionante ante la naturalidad tanto de su guion como el trabajo de sus actores, especialmente el de Greta Lee y Teo Yoo.

Esta cinta también destaca por su narrativa simple, pero a su vez tan poderosa en la conexión que logra establecer entre sus personajes, apoyados por diálogos que fácilmente conectan con la audiencia porque todos, de alguna manera, hemos estado ahí preguntándonos si será en esta vida o en la que sigue en la que podremos estar con la persona que amamos.

Talk to Me

Danny y Michael Philippou

A24 se lanzó a Australia para producir el debut como directores de los hermanos Danny y Michael Philippou, quienes antes de lanzar Talk to Me y convertirla en un éxito de taquilla a nivel internacional, ya tenían su fama como creadores de contenido en YouTube.

Esta es una de las partes interesantes alrededor de Talk to Me fuera de su historia. Pero donde está lo más sustancial, desde luego, es en la cinta. Aquí conocemos a Mia, una adolescente que perdió a su mamá por un aparente suicido. Este evento, si bien la ha alejado de su padre, la ha acercado más a Jade, su mejor amiga, con quien vive junto a su madre y hermano menor.

Mia descubre una serie de videos en las redes donde personas son poseídas a través de una mano embalsamada. Así que cuando va a una fiesta y descubre que la mano está ahí, toma la decisión de realizar el ritual: tomar la mano, decir “talk to me” y permitir que un espíritu, cualquiera, entre a tu cuerpo pero por 90 segundos… no más.

Imagen de ‘Talk to Me’ / Foto: A24

La experiencia de aquellos que lo han vivido es más placentera que aterradora, por lo que se vuelven a reunir para realizar el ritual. La cosa es que acá se pasan del tiempo, permitiendo la entrada de diversos espíritus a través del cuerpo del hermano de Jade.

La premisa de Talk to Me se basa en las posesiones. Pero lo interesante en su desarrollo es que nos dicen, de manera muy superficial, que los espíritus con los que conectan se encuentran en un limbo. La razón es desconocida porque para los hermanos Philippou, si alguien tiene temas inconclusos, son lo vivos, no los muertos. Y son los vivos, también, los que tienen una necesidad de conectarse, ¿pero con quién?

Talk to Me fue tan exitosa en todo sentido, que aprobaron una secuela. En lo que esperamos detalles de esta segunda parte, les dejamos la RESEÑA completa de Talk to Me y la historia de sus directores por ACÁ.

Enferma de mí (Sick of Myself)

Kristoffer Borgli

Si nos encantamos con “La peor persona del mundo” de Noruega en 2021 (hablamos de la película, obviamente), este 2023 de verdad conocimos a la peor persona del mundo, que también es noruega y también sale en una película: Enferma de mí o Sick of Myself.

Enferma de mí de Kristoffer Borgli tiene como protagonista a Signe, una joven mujer que trabaja como barista y que en realidad, no tiene ningún tipo de aspiraciones o deseos de hacer o ser algo más. La cosa es que es una narcisista al igual que su novio, quien es una de las jóvenes promesas del arte en Europa.

La protagonista de ‘Enferma de mí’ / Foto: Cannes

Cuando su pareja, Thomas, comienza a recibir atención por una reciente exposición, Signe se pone manos a la obra para competir con él. Cuando algunas acciones no dan resultado, se va al extremo: decide enfermarse, y lo hace ingiriendo unas pastillas experimentales rusas.

Enferma, Signe recibe la atención que siempre ha querido, pero pronto la lástima y el aparente amor que recibía, se termina. Y es cuando comienza un decadente recorrido lleno de humor negro, drama y muchas conexiones con las actitudes actuales en la búsqueda de fama.

Enferma de mí está disponible en el catálogo de MUBI. Por acá les dejamos la entrevista que tuvimos con Kristine Thorp, su protagonista.

Poor Things

Yorgos Lanthimos

Yorgos Lanthimos es uno de los directores más originales que existen en la actualidad dentro del circuito en Hollywood. Sorprendentemente, logró llevar el cine que realizaba en Grecia hace más de 10 años, tan grotesco, crudo y realista a pesar de las fantasías, a una audiencia mucho más extensa que, justamente, no deja de maravillarse con la gracia de su incomodidad.

Este 2023 no es la excepción, y estrenó en festivales la cinta Poor Things de la mano de Emma Stone (en su segunda gran colaboración después de The Favourite), Willem Dafoe, Mark Ruffalo y Ramy Youssef, para plantear un escenario victoriano pero con apariencia futurista que se asemeja al recorrido de Frankenstein.

Emma Stone como protagonista de ‘Poor Things’ / Foto: Searchlight Pictures

Poor Things tiene como protagonista a Bella, a quien de inicio conocemos como un experimento del doctor Godwin Baxter. Bella es una niña en el cuerpo de una mujer (el doctor le trasplantó el cerebro de un bebé), y conforme pasan los días, vemos un progreso a partir de que descubre el mundo, sobre todo su cuerpo, sus genitales y los placeres.

Es así como conoce a dos hombres. El primero es un estudiante de Godwin llamado Max que le propone matrimonio en un arranque de dulzura; y el otro, un abogado pervertido conocido como Duncan Wedderburn, quien convence a Bella de seguirlo por un viaje en el mundo (en el sentido más literal y sexual de la palabra).

Lo que hace Lanthimos en esta película de ciencia ficción, fantasía y comedia, es una crítica a la reducción de la sexualidad a partir de los estándares culturales de occidente. Con vistas a una idea freudiana del “malestar en la cultura”, el director y el guionista Tony McNamara, habla de la apropiación de los cuerpos femeninos y las restricciones de su propio placer.

Poor Things se estrenará en cines de México en 2024.

Fallen Leaves

Aki Kaurismäki

El cine de Aki Kaurismäki siempre ha planteado escenarios que navegan entre una pesadilla lynchiana y una rom-com navideña. Representando a las clases trabajadoras como nadie más lo ha hecho dentro de las narrativas fílmicas, y quizá por eso plantea situaciones tan extrañas como maravillosas, este 2023 el director finés volvió a las andadas con una de las películas que más nos gustaron por maravillosas: Fallen Leaves.

Fallen Leaves marca el regreso de Kaurismäki después de seis años de ausencia, y lo hace con una historia de amor que a pesar de estar ambientada en la época actual, se siente de un tiempo en el que la tecnología no salvaba los romances, y dos personas no se podían encontrar a la misma hora y en el mismo lugar.

Protagonistas de ‘Fallen Leaves’ / Foto: MUBI

Esta historia nos presenta a Ansa (interpretada por la nominada al Golden Globe, Alma Pöysti), quien trabaja en un supermercado. Todas las noches, Ansa toma la comida que no se vendió y que está a punto de caducarse (o ya caduca, incluso) para llevarla a casa. Pero un día la descubre, y su miserable jefe la corre.

Del otro lado está Holappa, un obrero alcohólico que también es despedido de su trabajo. Ante las circunstancias terribles, ambos se encuentran por casualidad, y por esta misma circunstancia, es que se pierden, desencadenando una serie de “casi encuentros” que culminan con el inicio de una relación que apunta a mejorarlo y salvarlo todo.

Fallen Leaves está en algunas salas de cine en México y se estrenará en el catálogo de MUBI en 2024.

Barbie

Greta Gerwig

Ya se ha dicho todo de Barbie, la película de Greta Gerwig que se convirtió en un fenómeno mundial, cosa que se vio reflejada en su muy redituable box office y que convirtió a esta directora en la más taquillera en la historia. Para que se den una idea, Barbie acumuló casi mil 500 millones de dólares en todo el mundo.

Sin duda, fue una de las películas más esperadas de 2023 desde que se anunció su producción y el elenco, el cual quedó comandado por Margot Robbie y Ryan Gosling en los papeles de Barbie y Ken. ¿Pero de qué podría ir la historia de Barbie?, ¿acaso veríamos un live action de aquellas cintas animadas tan geniales que salen en Golden en las épocas navideñas?

Escena de la película ‘Barbie’. Foto: Warner Bros. Pictures.

No. Nada de eso. Barbie nos llevó a Barbieland, un lugar idílico donde todas las Barbies del mundo viven en perfecta armonía donde los Ken funcionan como meros accesorios. Es así como conocemos a la Barbie estándar, quien un día despierta fuera de la perfección de su mundo. Y lo que debe hacer para regresar a la normalidad, es viajar al mundo de los humanos y reencontrarse con la niña que juega con ella (acompañada, más por accidente, de Ken).

Resulta que la niña no es tan niña, y es una mujer adulta que se encuentra agobiada por todas las imposiciones de la sociedad hacia las mujeres. Por lo que juntas viajan de regreso a Barbieland para descubrir que los Ken han tomado posesión del lugar.

Ken (Ryan Gosling) en la película de ‘Barbie’. Foto: Warner Bros. Pictures.

Lo más interesante de Barbie, entre muchas cosas, es que plantea que las Barbies al ser creadas dentro de un sistema patriarcal y capitalista, replican el mismo modelo en Barbieland, el cual está destinado al fracaso.

Aquí les dejamos la reseña completa de Barbie, la cual llegará al catálogo de HBO Max el próximo 15 de diciembre. Mientras, les dejamos por acá nuestra entrevista con Margot Robbie, Ryan Gosling y America Ferrera.

Bottoms

Emma Seligman

En 2020, Emma Seligman nos sorprendió con su debut titulado Shiva Baby (disponible en MUBI) protagonizado por la siempre espectacular Rachel Sennott. Aquí conocimos a una universitaria que se encuentra a su sugar daddy durante una shiva, frente a toda su familia y parte de la comunidad judía.

Para este 2023, Seligman vuelve a reunirse con Sennott, sumando a su elenco a Ayo Edebiri (a quien amamos por The Bear) para la bobísima comedia Bottoms donde dos lesbianas de la prepa, crean de manera accidental un “club de la pelea”, y al cual se inscriben sus dos crushes (quienes son, obviamente, las dos chicas más populares de la escuela).

Imagen de ‘Bottoms’ / Foto: MGM

Bottoms nos presenta a PJ Y Josie, dos perdedoras de la preparatoria que no tienen ningún tipo de experiencia sexual. Durante una noche, “lastiman” al quarterback del equipo de la escuela, y ganan cierto tipo de reputación de violencia que utilizan para crear un club aparentemente feminista, pero que en realidad tiene la intención de conquistar a Isabel y Brittany.

Bottoms es una gran comedia que de manera sorpresiva, tiene tintes de gore que en un inicio parecen exagerados por innecesarios, pero que potencian la sátira que Seligman y Sennott (con quien coescribió el guion) hacen de las comedias adolescentes y la idea que le tienen permitida a las mujeres sobre la violencia. Bottoms está disponible en Amazon Prime Video.

The Killer

David Fincher

“Stick to your plan. Anticipate, don’t improvise. Trust no one. Never yield an advantage”, se repite el protagonista de The Killer, un asesino a sueldo que tras fallar en su último trabajo en París, cae en una espiral de violencia, caos y mucha música de The Smiths.

The Killer es el último largometraje de David Fincher, y su más reciente colaboración con Netflix. La cinta, como les contamos, sigue a un asesino a sueldo interpretado por Michael Fassbender, al que encontramos en una oficina vacía en París realizando una serie de reflexiones mientras espera a su objetivo.

Michael Fassbender en ‘The Killer’ / Foto: Netflix

Pero cuando falla, debe escapar de las mismas personas que lo contrataron. La película se mantiene en un tono monótono que se rompe con algunas escenas de acción increíbles en las que el personaje central hace todo menos seguir su propia filosofía de apegarse al plan y no improvisar.

Pero lo más interesante de The Killer, es que Fincher realiza una crítica al capitalismo y al consumismo al plantear la figura de un asesino como la parte más baja de la cadena, pero al mismo tiempo, el único capaz de empuñar y disparar un arma. ¿No es así, entonces, la figura más relevante en la pirámide?

Lo que cuestiona Fincher con esta cinta es muy simple, pero a la vez, una de las cuestiones más complejas: el trabajador, ya sea un asesino a sueldo o un obrero, se le puede desechar. Por acá les dejamos nuestra reseña completa de The Killer.

Guardians of the Galaxy Vol.3

James Gunn

James Gunn ya estaba prácticamente fuera del universo cinematográfico de Marvel (o mejor dicho, muy dentro de DC) cuando sacó la segunda entrega de Guardians of the Galaxy. Ni qué decir de la planeación de la tercera entrega, la cual parecía que no iba a llegar…

Pero al final, se logró y es una de las películas que más nos gustaron de este 2023 no sólo porque representa un gran cierre para Star Lord, Gamora, Nébula, Drax, Groot y Rocket Raccoon, sino porque fuera del cine de superhéroes, logra destacar con su historia (mas no su estructura, la cual, siendo muy honestos, es muy básica).

Imagen de ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

Guardians of the Galaxy Vol. 3 mantiene su esencia al basar su premisa en la familia, la unidad que representan los personajes mientras se definen de manera individual, algo que desde siempre la distinguió del resto de filmes del MCU. Pero ahora, se potencia gracias al enfoque que se le da a través de Rocket Raccoon.

La cinta arranca con los Guardianes, sin Gamora y sin Thor. Un día reciben un ataque por parte Adam Warlock, un poderoso soberano creado por el Alto Evolucionador. Durante el ataque, Rocket es herido de gravedad, y para salvarlo, el resto de los Guardianes deben encontrar unos documentos sobre el pasado de este personaje para descubrir su relación con el mismo Alto Evolucionador.

Rocket Racoon en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

Descubrir el pasado doloroso de Rocket Raccoon, a un nivel físico y emocional, permite que el resto de los personajes defina sus propias luchas individuales. Lo cual la convierte en una cinta sumamente emocional, sin perder los toques de comedia a los que Gunn ya nos había acostumbrado.

¿Lo malo de esta película? Es que plantean un final abierto para darle continuidad a algunos de los Guardianes. No nos sorprende, pero nos habría gustado que su cierre se diera a la par de Gunn dentro del MCU. Por acá les dejamos nuestra reseña completa de Guardians of the Galaxy Vol.3.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Christopher McQuarrie

En 2022, Tom Cruise salvó la taquilla internacional con la secuela de Top Gun: Maverick, un espectáculo visual que apeló a la nostalgia con espectaculares escenas de acción que fueron realizadas por el mismo Cruise, pero también por gran parte del elenco que lo acompañó.

Maverick recaudó más de mil 500 millones de dólares en la taquilla internacional, un hito para el actor y para el box office. Para este 2023, sus apuestas eran similares con la salida de la séptima entrega de Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1.

Foto: Paramount Pictures

Ahora bien. El contexto alrededor de esta cinta fue distinto al del año pasado. Dead Reckoning se estrenó en el verano de 2023, en medio del Barbenheimer; es decir, las dos películas más esperadas del año que arrasaron con la taquilla: Barbie y Oppenheimer.

Sin embargo, a pesar de enfrentarse a estos dos grandes gigantes, Mission Impossible hizo lo suyo gracias a la presencia de Tom Cruise y de nueva cuenta, a su compromiso con la calidad dentro del género de acción al ser su propio stunt, cosa que se nota en cada una de las impecables escenas.

Foto: Paramount Pictures

Para esta entrega, Ethan Hunt se reúne con Ilsa Faust, Benji Dunn y Luther Stickell para terminar con algo conocido como Entidad, una súper tecnología que tiene toda la información disponible en la red. Por lo que varios países se lanzan a la búsqueda de las llaves que dan acceso total a la información de la Entidad.

La película dura más de tres horas, pero vale cada parte. Especialmente hacia el cierre, hay una secuencia increíble en la que se involucra un tren y varias bombas que… en resumen, es una de las razones por las cuales amamos a Cruise y sus apuestas fílmicas. Por acá les dejamos la reseña completa de Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1.

All of Us Strangers

Andrew Haigh

Basándose libremente en la novela Strangers de Taichi Yamada, Andrew Haigh nos entregó con All of Us Strangers una de las películas del 2023 más emotivas. Andrew Scott interpreta a Adam, un guionista introvertido que vive en un gran edificio londinense que está, en su mayoría, deshabitado.

Adam atraviesa un bloqueo creativo que lo lleva a recordar su niñez junto a sus padres fallecidos, y casi al mismo tiempo, conoce a Harry (Paul Mescal), quien se siente atraído por él al intercambiar miradas a lo lejos. Ambos se empiezan a enamorar y pronto, descubrimos que son muy similares: dos almas solitarias que han enfrentado ciertos prejuicios sobre la homosexualidad.

Imagen de ‘All of Us Strangers’ / Foto: Searchlight Pictures.

Afligido por su pasado y con el objetivo de escribir sobre ello, Adam visita la casa donde pasó su niñez. Y ahí, experimentará un misterioso e inexplicable, pero reconfortante encuentro con el recuerdo de sus padres (interpretados por Jamie Bell y Claire Foy) que lo llevará a reflexionar sobre sus traumas, el dolor, el abandono y la convicción de seguir adelante ahora que se le presenta una oportunidad de ser feliz junto a alguien.

All of Us Strangers es una película que explora la soledad, la vulnerabilidad, el amor y la idea de dejar ir el pasado para seguir con nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde. Impulsada por actuaciones conmovedoras, un equilibrio perfecto entre drama, humor y suspenso, y un soundtrack que llevan todo a otro nivel para desgarrarnos el corazón. Aquí les dejamos nuestra reseña completa.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson, Kemp Powers

La franquicia animada de Spider-Man con Miles Morales, es una de las mejores cosas que nos pudieron suceder dentro y fuera del cine de superhéroes, igual en términos de animación. Pero sobre todo, es una maravilla en la narrativa que presenta, centrando todo en la idea del destino, no del heroísmo que, creíamos, debe ser inherente de alguien que ha adquirido cierto tipo de poderes.

Todo arrancó en 2018 con Spider-Man: Into the Spider-Verse para presentarnos a Miles Morales, quien por algunas circunstancias, ve morir al Spider-Man de su universo, y además, es mordido por la misma araña que a Peter Parker le otorgó sus poderes. De repente, su realidad tiene un nuevo Spider-Man que altera un poco el orden de las cosas.

‘Spider-Man: Beyond the Spider-verse’ fue una de las películas de Marvel de Sony que cambió sus fechas de estreno. Foto: Sony Pictures.

La segunda entrega de esta franquicia, la cual corre bajo el título de Spider-Man: Across the Spider-Verse, nos lleva un año después de los eventos que vimos en la primera cinta. Miles intenta ser un buen estudiante y un buen héroe. En su universo, Gwen Stacy es la heroína de su ciudad mientras oculta a toda costa su identidad, sobre todo para que su padre no la descubra.

Es así como Gwen se enfrenta a un villano. Pero no lo hace sola. También vemos a Spider-Man 2099 y Spider-Woman, quienes le cuentan que forman parte de una Spider-Society que captura villanos que no están dentro del universo al que pertenecen. Cuando el padre de Gwen descubre que ella es la enmascarada, decide unirse a esta sociedad.

‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ es la segunda entrega de la saga animada Spider-verse de Sony. Foto: Sony Pictures.

Es así como, luego, en el universo de Miles, conocemos a The Spot, un sujeto capaz de controlar el espacio y el tiempo a través de portales. En un inicio se pinta inocente, pero pronto su poder crece y se convierte en una enorme amenaza que Miles no puede controlar, por lo que entra en contacto con la Spider-Society. Y de ahí, mucho caos…

Como les contamos, lo genial de estas películas, sobre todo de Spider-Man: Across the Spider-Verse, es que nos muestra a algunos superhéroes jóvenes que se niegan a seguir, por decirlo de alguna manera, el status quo de lo que debe ser un héroe (mayormente sin complejidades), tomando el control de su destino y tomando decisiones que pueden ser erradas, pero se apegan a las necesidades que ellos perciben.

Wonka

Paul King

Los musicales suelen ser complicados. Pueden ser muy abrumadores, cansados y tediosos. Esto no quiere decir que no haya buenos musicales, pero no le pegan a todas las audiencias. Sin embargo, nos atrevemos a decir que este 2023 las cosas con este género están a punto de cambiar gracias a Wonka.

Wonka es la más reciente película de Paul King que retoma a una de las figuras más importantes de la literatura infantil del siglo XX: Willy Wonka, personaje escrito por Roald Dahl y que ahora, es interpretado por Timothée Chalamet para presentar no la historia que ya conocemos, sino un viaje sobre los orígenes de este excéntrico personaje.

Timothée Chalamet y Hugh Grant en ‘Wonka’ / Foto: Warner Bros.

El resultado es maravilloso y encantador. La película nos presenta a Willy Wonka, un sujeto que llega a Londres con la idea de abrir una tienda donde pueda vender su chocolate. Esto representa su mayor sueño a partir de que el chocolate se ha convertido en el vínculo más cercano con su madre (quien está ausente por alguna razón).

Pero las cosas no son fáciles, pues existe el llamado Cartel del Chocolate, el cual tiene dominado el mercado de producción y venta de chocolate. Así que cuando descubren el talento de Wonka para crear productos mágicos y deliciosos, deciden apagar su sueño.

La cosa es que Wonka se rodea de personajes fascinantes, complejos y encantadores que lo ayudan a entender que lo maravilloso de los sueños es el recorrido que se hace para lograrlos, no el final como tal. Aquí abajo les dejamos nuestra entrevista con el elenco y el director.

Oppenheimer

Christopher Nolan

Ya lo mencionamos antes, pero la importancia de Oppenheimer este 2023 en todos los sentidos, no se discute. Cuando anunciaron que la próxima película de Christopher Nolan se estrenaría el mismo día que Barbie (como una pelea entre Warner y Universal con la salida del director de la primera casa), pensamos que la batalla ya estaba cantada.

Pero siendo honestos, subestimamos la importancia de Nolan, las expectativas que había con la historia y el elenco que reunió. Cuando nació el Barbenheimer, todo quedó muy claro, y si bien se sabía que Barbie acumularía más taquilla, también se definió que Nolan y Oppenheimer serían un éxito.

Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer. Foto: Universal Pictures.

Así que pedimos una disculpa por no confiar del todo en el director británico, quien siempre entrega enormes producciones de muchísima calidad, y esta no podía ser la excepción. Oppenheimer se centra en la figura del científico que lideró el Proyecto Manhattan, el cual tenía como objetivo crear la bomba atómica que fue lanzada en Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, Nolan tomó la decisión de centrarse en los conflictos internos que atraviesa el personaje principal bajo la creencia de que estaba creando un arma para promover la paz. La cosa es que Estados Unidos pretendía crear un arma que lo convirtiera en la máxima potencia, y que desde antes, le diera la victoria sobre cualquier conflicto internacional.

Foto: Universal Pictures

Desde luego, cada uno de los aspectos de su producción son sensacionales como la fotografía de Hoyte van Hoytema; el score de Ludwig Göransson; la edición de Jennifer Lame; el diseño de producción de Ruth De Jong; y desde luego, la edición de sonido y los efectos especiales.

Por aquí les dejamos nuestra reseña completa de Oppenheimer donde hablamos de todas las maravillas de esta cinta y el único error que cometió Nolan. Y luego, les dejamos la entrevista que tuvimos con el director y los protagonistas.

Skinamarink

Kyle Edward Ball

Skinamarink es una película de 2022, pero se estrenó en México apenas este año y esa es la razón por la cual la agregamos a esta lista de las cintas que más nos gustaron… y aterrorizaron. Basada en la narrativa de las creepypastas, el recorrido que tuvo Skinamarink fue interesante entre una filtración en internet que la hizo viral, hasta su sorpresivo estreno en cines.

Skinamarink es una película de Kyle Edward Ball cuya idea nació en su canal de YouTube de creepypastas. Ball le preguntó a sus suscriptores cuál era la pesadilla más recurrente de su niñez, y se sorprendió cuando descubrió que la mayoría era similar a la suya: eres un niño o una niña, y en tu casa desaparecen tus papás en relación con la aparición de un monstruo.

‘Skinamarink’, la película de terror viral / Foto: Tulip Pictures

Con eso en mente, escribió el guion de Skinamarink donde conocemos a Kevin, un niño de 5 años que se encuentra en su casa junto a su hermana Kylee, quien es un poco más grande. La única luz que nos permite ver las figuras de los niños, es la que se proyecta de un televisor. Fuera de ahí, no se distingue la casa.

Aunado a esto, sabemos que el papá se encuentra con ellos, pero empieza a actúar de una manera muy extraña. Y por si eso no fuera suficiente, en la casa comienzan a desaparecer las ventanas y puertas. ¿Qué sucede? No lo sabemos, pero pronto descubrimos que hay un monstruo ahí que le pide a los niños que obedezcan.

La genialidad de Skinamarink es, como mencionamos, que respeta las narrativas de las creepypastas como la falta de diálogos, el sonido “natural” de la atmósfera (de muy mala calidad de manera intencional), y los espacios liminales. Aquí les dejamos nuestra entrevista con el director.

EO

Jerzy Skolimowski

Si hubo una película que nos hizo llorar este 2023, esa fue EO del genial director polaco, Jerzy Skolimowski. Esta cinta es de 2022, y de hecho, obtuvo una nominación a los premios Oscar de 2023 en la categoría de Mejor Película Internacional para Polonia.

Pero llegó a salas de cine en México a inicios de este año, y esa es la razón por la que la incluimos: porque la fuimos a ver y lloramos como nunca. EO, cuyo título viene del sonido que hacen los burros, tiene como protagonista a un burrito que vive en un circo junto a una humana llamada Magda.

EO, un burro que emprende un viaje por Europa / Foto: Janus Films

Un día, después de una manifestación a favor de los derechos de los animales, EO y Magda se deben separar, y así es como comienza una extensa y desgarradora travesía en la que este animal se debe enfrentar a las cualidades más aterradoras de los humanos. Y ojo, que esta película si bien aborda el maltrato animal, en realidad se centra en la indiferencia que las personas no sólo muestran hacia los animales, sino entre humanos.

EO se encuentra entre diversas situaciones que permiten a la audiencia, gracias a un gran guion y el trabajo de dirección, interpretar los impulsos de un burrito; es decir, racionalizarlos y convertirlos en sentimientos bajo el entendimiento de nuestras interacciones. Y eso es en parte lo que la hace tan desgarradora y bella al mismo tiempo. Aquí les dejamos nuestra reseña completa de EO.

Evil Dead Rise

Lee Cronin

Después de 40 años de la salida de The Evil Dead de Sam Raimi, este 2023 llegó un reboot dentro de la franquicia titulado Evil Dead Rise dirigido por el irlandés Lee Cronin, y protagonizado por un elenco interesante comandado por Alyssa Sutherland y Lily Sullivan.

Evil Dead Rise arranca con una secuencia inicial que retoma la idea original de la historia: una tragedia sucedida en una cabaña en medio del bosque. Sin embargo, Cronin decidió moverse a un edificio viejo en la ciudad de Los Angeles para continuar con su premisa. Esto le da un valor agregado a la película para hacerla distinta.

Alyssa Sutherland como Ellie en ‘Evil Dead Rise’/Foto: Warner Bros. Pictures

Aquí conocemos a Ellie, una madre de tres hijos cuyo marido recientemente se fue de la casa. Una noche, su hermana Beth llega de sorpresa, y esa misma vez, ocurre un terremoto que abre el sótano de los edificios donde los hijos de Ellie descubren un libro extraño y unas grabaciones viejas sobre la existencia de una entidad maldita.

La primera víctima es Ellie, y desde ahí, se desencadena una lucha por sobrevivir en un pequeño y viejo apartamento, en el que una madre tortura psicológica, emocional y físicamente a sus hijos.

Anatomy of a Fall

Justine Triet

Anatomy of a Fall no logró ser seleccionada para representar a Francia en la búsqueda de la nominación al Oscar por Mejor Película Internacional. Sin embargo, los elogios no paran de llegar para la que ya es considerada una de las mejores películas del 2023, de lejos, tanto que se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

La película de la directora Justine Triet nos presenta la historia de Sandra (con el protagónico de Sandra Huller), una reconocida escritora alemana que vive en una lejana cabaña nevada en Francia con su esposo Samuel. Este último cayó desde la parte más alta de la cabaña justo después de tener una intensa discusión con la novelista, por lo que ella se convierte en la principal sospechosa en la muerte del sujeto.

Sandra Hüller en ‘Anatomy of a Fall’. Foto: Le Pacte.

Para variar, no hay más testigos potenciales que su pequeño hijo Daniel, quien tiene una discapacidad visual. De esta manera, se abre un drama judicial en el que las autoridades y la opinión pública intentan reconstruir la escena del crimen para determinar si Sandra asesinó o no a su esposo.

Las pruebas no son del todo contundentes como para culparla, y todo se torna aún más complicado cuando salen a la luz más pistas en los libros de la escritora, así como con algunos registros que el mismo Samuel dejó y que ponen en duda la inocencia (o la culpabilidad) de la mujer.

El componente dramático es sumamente intenso en todos los sentidos, desde las confesiones y la relación de Sandra con su hijo y su esposo, pero sobre todo, cuando se debe enfrentar al asedio de un juicio donde todo parecería que está en su contra. Por acá pueden leer la reseña completa de esta cinta.

John Wick: Chapter 4

Chad Stahelski

Tuvieron que pasar cuatro años de espera para volver a ver a John Wick en la pantalla grande, no sólo con la promesa de tener secuencias increíbles de acción y peleas, sino con el principio del fin del legado de este enorme personaje interpretado por Keanu Reeves.

Para la cuarta entrega de John Wick, la premisa, honestamente, sigue siendo la misma: nuestro antihéroe debe escapar de la High Table, la cual aumenta cada vez el precio por su cabeza, desatando una cacería internacional en la que Wick crea aliados que son leales a la solemnidad del hombre (además de sentir temor por sus capacidades letales).

John Wick ahora está en Japón pidiendo la ayuda del gerente del Osaka Continental mientras Winston Scott debe sortear las trampas del Marquis de Gramont, el nuevo villano de esta entrega, un sujeto impecable que se dedica más a dar órdenes que ejecutarlas.

John Wick, el asesino a sueldo más famoso de todos / Foto: Lionsgate.

¿El protagonista podrá librarse esta vez de un destino fatídico? La posibilidad del no es a lo que nos referíamos con “el principio del fin del legado” de John Wick. Pero como taquilla mata historia, dejaron abierta la posibilidad del regreso de Keeves. Ahora bien. Antes de que piensen que esto nos molesta, porque no, sólo queremos decir que no sabemos hasta dónde logrará mantenerse la premisa de esta personaje en esta historia.

En cuanto a las escenas de acción… obviamente son espectaculares. Como siempre. Son maravillosas y si se vuelven a tardar otros cuatro años en volver, estamos seguros que valdrá la pena. La cualidad indiscutible del cine de Stahelski con John Wick, es que sus escenas de acción están tan bien estructuradas y coreografiadas, que nunca le roban tensión a la intención de la acción en sí misma, ni le roban protagónico a los personajes.

Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese

Todo lo que haga Martin Scorsese merece la atención. Primero porque es considerado como “el director vivo más importante de todos los tiempos” gracias a su extensa filmografía, la cual, en los últimos años, se ha agrandado en todos sus términos: tiempo, producción, historia, elenco y demás.

Con Killers of the Flower Moon no fue la excepción, y Scorsese se lanzó a hacer la que ha sido descrita como la última gran cinta de western para contar una historia completamente desconocida: los asesinatos y crímenes cometidos en contra de la Nación Osage, una de las comunidades nativas en Estados Unidos más grandes e importantes.

El personaje principal es Ernest Burkhart, un veterano de la Primera Guerra Mundial que por órdenes de su tío, William Hale, comienza una relación amorosa con Mollie, quien forma parte de los Osage como una de las familias más adineradas (gracias a que en sus terrenos se encontraron varios yacimientos de petróleo).

Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone en el nuevo tráiler de ‘Killers of the Flower Moon’/Foto: Apple TV+

Las intenciones de Hale con Burkhart, es que este tome control de los headrights de la familia de Mollie, que son los derechos de propiedad, dinero, herencia y resto de activos de valor. Por lo que comienzan una serie de crímenes violentos que nunca son investigados por la policía, pues estos también están involucrados.

Cabe resaltar el trabajo de Rodrigo Prieto en la fotografía de Killers of the Flower Moon, pues es en esta parte de la producción es que mayormente se ve reflejada la presencia de la Nación Osage. Aquí les dejamos nuestra entrevista con el mexicano para que la lean.

