Hablan de la supuesta ‘inclusión forzada’ con regularidad. Algunos más se crean expectativas idealistas -casi imposibles- sobre ciertas producciones y cuando ven que no es ni de cerca lo que esperaban, reniegan del valor del contenido. Cualquier cambio que se haga en una adaptación, incluso si no afecta directamente al desarrollo de una trama, es motivo de linchamiento en redes. Y sí: en más de una ocasión, estos grupos de supuestos fanáticos rozan el racismo y la intolerancia.

Así la cosa con los ‘fandoms dañinos’ que quizá ahora más que nunca, más allá de hacer una crítica constructiva sobre una serie o una película, se la agarran personal con directores, actores, actrices y más. Para esos fans from hell de ciertas franquicias del entretenimiento, la línea entre la crítica y el ataque a la integridad personal casi no existe.

Halle Bailey, una de las actrices más atacadas por tener el papel de Ariel en el live-action de La Sirenita. Foto: Disney.

Tan solo en lo que va del 2022, algunas de las producciones más esperadas del año y otras tantas más que se han anunciado, han visto cómo este tipo de fandoms sobrepasan el límite de sumarse a la conversación; lo hacen de manera hostil en todo caso. Y no hay distinción entre producciones pues algunas de las mejor valoradas como House of the Dragon o The Boys, les han tocado señalamientos que ya ni siquiera se enfocan en las cualidades técnicas de su realización, que es lo que debería importar.

Repasemos algunos de los casos que han entrado en este tipo de controversias en las que hasta algunas figuras de Hollywood han tenido que intervenir.

Los desafortunados señalamientos a Moses Ingram por ‘Obi-Wan Kenobi’

Obi-Wan Kenobi fue uno de los estrenos de más alto perfil dentro del universo de Star Wars para este año. La expectativa, a tope como nunca, se basaba en la nostalgia de volver a ver en pantalla a Ewan McGregor como el reconocido maestro jedi, además de Hayden Christensen convertido en Darth Vader.

Tras acabar su emisión en Disney+, quedó claro que la recepción fue mixta de parte del público y la crítica. Pero lejos de si el guión o la historia eran buenas, una considerable parte del fandom lanzó sus señalamientos sobre Moses Ingram, quien interpretó a la inquisidora Reva.

Moses Ingram como Reva. Foto: Lucasfilms/Disney+

Tras el primer episodio de la serie, Ingram no dudó en revelar que estaba recibiendo todo tipo de mensajes de acoso en redes sociales que iban desde “tus días están contados” hasta “fuiste empleada para la diversidad y nadie te va a amar o recordar por este papel”. Amenazas, comentarios despectivos sobre su color de piel, oido en todas las formas posibles.

“Nadie puede hacer nada para detener el odio... Lo que me molesta es este sentimiento que he tenido dentro de mí, que nadie me ha pedido, pero es esta sensación de que tengo que callarme y aceptarlo. Que tengo que soportarlo. No estoy hecha para eso”, dijo Moses en algunos posteos en Instagram.

Las cuentas de redes sociales de Star Wars y Lucasfilms, con buena voluntad per bastante tibiesa, pusieron un mensaje de apoyo para la actriz.

We are proud to welcome Moses Ingram to the Star Wars family and excited for Reva’s story to unfold. If anyone intends to make her feel in any way unwelcome, we have only one thing to say: we resist. pic.twitter.com/lZW0yvseBk — Star Wars | Andor Premieres Sept 21 on Disney+ (@starwars) May 31, 2022

La mejor demostración de apoyo para Moses Ingram, sin embargo, vino de parte del propio Ewan McGregor, quien fue más directo con sus palabras. Claro que la avalancha de mala onda también se cargó un poco al actor, pero él no dudó en su mensaje:

“Parece que parte de la base de fans ha decidido atacar a Moses Ingram en línea y enviarle los [mensajes directos] más horrendos y racistas. Escuché algunos de ellos esta mañana y me rompieron el corazón… Moses es una actriz brillante, es una mujer brillante y es absolutamente increíble en esta serie… Solo quiero decir que, como actor principal de la serie, como productor ejecutivo de la serie, apoyamos a Moisés… Amamos a Moses y si le estás enviando mensajes de intimidación, en mi opinión no eres fanático de ‘Star Wars’. No hay lugar para el racismo en este mundo”. Ewan McGregor

Ewan McGregor como Obi-Wan. Foto: Disney+

Erin Moriarty denunció comentarios misóginos tras la 3ra temporada de ‘The Boys’

The Boys es una de las series de ficción mejor valoradas de los últimos años, pero ni siquiera eso ha impedido que los ‘fandoms dañinos’ le echen tierra a uno que otro miembro del elenco… Y en ese sentido, la mala experiencia le tocó a Erin Moriarty tras la tercera temporada de la serie.

La actriz que da vida a Annie January/Starlight, denunció en los recientes días que muchos seguidores y desconocidos la habían estado acosando, sobre todo con señalamiento de carácter misógino tanto para su personaje como para ella.

“Me siento silenciada. Me siento deshumanizada. Me siento paralizada. He puesto sangre, sudor y lágrimas en este papel, he crecido en los zapatos de este personaje… Esto solo ha fortalecido mi músculo de la empatía y a cualquiera que se me acerque: te veo, no te odio, solo empatizo y perdono“, escribió en una publicación de Instagram de hace algunos días.

Mensaje compartido por Erin. Foto: Captura de Instagram.

Aquel posteo en Instagram venía con algunas capturas de pantalla de un artículo en el que el autor mostraba su apoyo a Erin y vale la pena recapitular un poco de lo que se lee. “El acoso se siente peor dado el contexto de su papel como Starlight en el programa, una mujer silenciada y sexualizada, tratada como un lienzo de celebridad para que otros la proyecten en lugar de un ser humano con sus propios pensamientos y sentimientos…

“Pero Annie es ficticia y Erin no. El tormento no termina para ella cuando comienzan los créditos”, se lee en el texto. De nuevo, una mirada a esta delicada situación en la que algunos supuestos fans ya no distinguen entre ficción y realidad. Eric Kripke, creador de The Boys, extendió en mensaje a esos ‘trolls’ en un tuitazo.

““¡Hola, trolls! Primero, esto es literalmente lo contrario del maldito mensaje del programa. Segundo, estás causando dolor a personas reales con sentimientos reales. Sé amable. Si no puedes ser amable, cómete una bolsa de verg@#!%$, vete al sol y no mires The Boys , no te queremos”.

Mensaje de Eric Kripke. Foto: Captura de Twitter.

‘House of the Dragon’ y el caso con el actor Steve Toussaint

Al momento de escribir esta nota, House of the Dragon está llegando a la mitad de su primera temporada. Y bueno, ha sido un rotundo éxito… aunque no sin recibir señalamientos de corte racista para el actor Steve Toussaint, quien interpreta a Lord Corlys Velaryon.

En la historia, el personaje es descrito como uno de los hombres más ricos de Westeros y su familia/casa pertenece a un linaje tan ancestral como el de los propios Targaryen, procedentes ambas dinastías de la antigua Valyria. Sin embargo en el libro Fire & Blood, como menciona Variety, solo se describe que el personaje también tiene las características ‘valyrias’ del cabello platinado y ojos claros. Pero no hay descripciones propiamente de su color de piel.

Será que algunos fans no tienen ese dato en el radar o que ante el prejuicio, dan por hecho que los Velaryon son similares a los Targaryen. Como sea, hablamos de una adaptación y eso no significa que ciertos detalles (antepuestos en el imaginario colectivo más que nada) deban aterrizarse de manera similar. Pero muchos seguidores no lo entendieron así cuando se anunció el cast tiempo atrás.

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, “La serpiente de mar”/Foto: HBO

“No me di cuenta de que [el casting] era un gran problema hasta que fui atacado racialmente en las redes sociales“, dijo Toussaint a The Hollywood Reporter. El asunto se puso tan serio que el propio George R.R. Martin escribió en su blog personal un mensaje donde se dijo contento con la adaptación de HBO. El escritor también dijo algo así como que “es mi historia y aunque hay algunos cambios, se tomaron buenas decisiones”.

“Son felices con un dragón volando. Están contentos con el pelo blanco y los ojos de color violeta, pero ¿un negro rico? Eso está más allá de los límites“, dijo Steve en meses más recientes recordando el montón de señalamientos racistas que recibió de algunos seguidores.

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, Eve Best como la Princesa Rhaenys Targaryen en ‘House of the Dragon’/Foto: HBO Max

‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’ también abrió el debate sobre el racismo

El más reciente de los casos tiene como punto de enfoque a El señor de los anillos: Los anillos de poder, que conformó un destacado elenco diverso. Y aunque muchos fans se empeñen en decir que “no es racismo; solo critica la historia porque no es sólida”, lo cierto es que algunos miembros del reparto han recibido mensajes intolerantes de todo tipo.

Lenny Henry, Ismael Cruz Cordova, Nazanin Boniadi, Sara Zwangobani, Maxine Cunliffe y Sophia Nomvete, han sido quienes se han llevado la mayoría de los comentarios negativos. Y más allá de si su actuación es buena o no, muchos señalamientos siempre terminan con algún enfoque sobre el color de piel.

Ismael Cruz Córdova como el elfo Arondir. Foto: Amazon Prime Video.

En este caso, parte del fandom dañino cree que la Tierra Media de J.R.R Tolkien se concibió como un lugar donde predominan los personajes de tez clara. Y con base en ello, la idea de un elenco diverso tergiversa la obra original. Pero ante ello, sería bueno checar la observación que Richard Newby, colaborador de The Hollywood Reporter y estudioso de la obra de Tolkien, dice en este artículo:

“Lo que se dice más común es que Tolkien no incluyó personas de color en sus historias. Esto no solo es falso, ya que se describe que los harfoots tienen una piel ‘morena’, sino que Tolkien no solía hacer hincapié en describir el color de la piel… Sigue existiendo la idea de que debido a que Tolkien buscó crear una mitología inglesa, pretendía que la Tierra Media estuviera compuesta solo por personas blancas. Esto ignora a las personas de color que han poblado Inglaterra a lo largo de su historia y que los primeros británicos modernos tenían piel oscura…”

Sophia Nomvete como Disa. Foto: Amazon Prime Video.

En una intervención mucho más ácida y airada, la reconocida Whoopi Goldberg defendió al elenco de Los anillos de poder y House of the Dragon de los comentarios racistas en una emisión de The View.

“¿Tienen problemas porque hay hobbits negros? ¡Consigan un trabajo! Búsquense a ustedes mismos porque se están enfocado en las cosas equivocadas…”, dijo Whoopi.

El live-action de ‘La Sirenita’, el caso más intenso

Quizá el caso más sonado es el del live-action de La Sirenita, que protagonizará Halle Bailey en el 2023. Desde que se anunció al elenco y se reveló a la propia Bailey como protagonista, las redes sociales y los acérrimos fans de la cinta animada del 1989 han dividido la opinión.

Pero desafortunadamente, son los comentarios negativos los que han ganado terreno. “No soy racista, pero deberían respetar al personaje” es una de las frases más utilizadas para justificar el descontento con Disney por esta adaptación. Y por más que se quiera tapar el Sol con un dedo, sea por la razón que sea, es el color de piel de la sirena lo que descuadra a la gente y su excusa favorita es la ‘inclusión forzada’.

¿Que es una historia supuestamente ambientada en Dinamarca? Está bien, pero el concepto de blanquitud tal vez no aplicaría para un ser mitológico como una sirena. ¿Que se debe mantener fiel al material de origen? Ni siquiera la cinta animada le es fiel a la novela original. Finalmente, son adaptaciones y es la visión de quién las hace, de acuerdo al contexto en el que vive, lo que determina ciertos detalles.

Halle Bailey como Ariel. Foto: Disney

Dicen otros que “se debe respetar al personaje”. ¿Por qué sería una ofensa que Ariel sea de tez negra? Para pensarse… Como sea, entre quienes respaldan esta película encontramos a Jodi Benson, la misma que hizo el doblaje de voz para la película animada de 1989. Luego de que se liberó el primer teaser oficial, la actriz de voz elogió las cualidades de Halle Bailey como cantante.

Por ahí, hasta James Gunn se expresó sobre la polémica en un tuit en el que escribió: “no puedo creer que la gente se moleste por el color de piel de una sirena”. La opinión está dividida, eso sí… Pero queda claro algo: los fandoms dañinos ya no distinguen, como dijimos, entre ficción y realidad.