Si bien la tercera temporada de The Boys -y la serie en general- ha sido un éxito en todos los sentidos, eso no quiere decir que la historia no provoque algunas polémicas que resuenen en internet. En ese sentido, Erin Moriarty, quien interpreta a Starlight, ha levantado la voz debido al acoso que tanto ella como su personaje se han llevado constantemente por parte de un sector de fans que aparentemente no han sabido separar la realidad de la ficción.

La actriz, desde sus redes sociales, ha lanzado algunos mensajes para externar su preocupación por estos hechos. Y en suma de lo tenso que está el asunto, también ha recibido apoyo del creador de la serie, Eric Kripke, así como de sus compañeros de elenco. Les contamos qué onda.

Starlight y Homelander en ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

El mensaje de Erin Moriarty en redes sociales

Hoy más que nunca, los llamados ‘fandom’ (grupos de fans acérrimos de determinadas cosas) han estado en el foco de atención en la industria del entretenimiento, especialmente en la televisión. Y es que cada vez se hace más notorio que algunos grupos de seguidores de diversas series de TV, pueden llegar al extremo de la intolerancia en algunos casos.

Un ejemplo reciente es el de El señor de los anillos: Los anillos de poder, que ha abierto un montón de señalamientos ya que muchos fanáticos en redes sociales han lanzado críticas de carácter racista contra algunos miembros del elenco. The Boys también entra en una bolsa similar, con Erin Moriarty como el foco de atención de algunas críticas relacionadas con la estética, la cosificación y el desarrollo de su personaje Starlight/Annie January que incluso ponen a su intérprete en el centro de todo.

Homelander y Starlight en la segunda temporada de ‘The Boys’/ Foto: Akiva Griffith/ Amazon Prime Video

La actriz compartió recientemente en un Instagram una serie de capturas de pantalla de un artículo titulado #IStandWithStarlight? The Betrayal of Erin Moriarty by The Boys Fans, donde un usuario identificado como @butchercanary criticó los señalamiento misóginos que un grupo de seguidores de la serie ha lanzado constantemente no solo contra el personaje, sino contra la actriz misma.

“El acoso se siente peor dado el contexto de su papel como Starlight en el programa, una mujer silenciada y sexualizada, tratada como un lienzo de celebridad para que otros la proyecten en lugar de un ser humano con sus propios pensamientos y sentimientos… Pero Annie es ficticia y Erin no. El tormento no termina para ella cuando comienza los créditos…”, dice el artículo compartido por la actriz en Instagram.

Mensaje compartido por Erin. Foto: Captura de Instagram.

La propia Erin Moriarty escribió en la descripción de este posteo lo siguiente: “Me siento silenciada. Me siento deshumanizada. Me siento paralizada. He puesto sangre, sudor y lágrimas en este papel (una y otra y otra vez), he crecido en los zapatos de este personaje… Así que con eso digo: A) gracias a @butcherscanary. B) esto me rompe el corazón: abrí una vena para este papel y el troleo misógino es exactamente contra lo que este papel (Annie) hablaría. Y c) todos están pasando por sus propias batallas… Esto solo ha fortalecido mi músculo de la empatía y a cualquiera que se me acerque: te veo, no te odio, solo empatizo y perdono“.

El creador de The Boys defiende a Erin

La publicación de Instagram de Erin Moriarty inmediatamente se llenó de mensajes de apoyo para ella. Compañeros de elenco en The Boys como Anthony Starr (Homelander) o Jack Quaid (Hughie), comentaron el post como una manera de expresar que están con ella.

Pero quizá, el mensaje de apoyo que más ha sonado con fuerza es el de Eric Kripke, el creador de la serie, quien se dirigió a los trolls de internet desde su cuenta de Twitter para hacerles frente así:

“¡Hola, trolls! Primero, esto es literalmente lo contrario del maldito mensaje del programa. Segundo, estás causando dolor a personas reales con sentimientos reales. Sé amable. Si no puedes ser amable, cómete una bolsa de verg@#!%$, vete al sol y no mires The Boys , no te queremos”, escribió Kripke en referencia a los señalamientos contra Moriarty.

Mensaje de Eric Kripke. Foto: Captura de Twitter.