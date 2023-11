Lo que necesitas saber: La nueva cinta de Studio Ghibli llegará a nuestro país para las fechas decembrinas.

Tras su estreno en Japón y luego de un buen rato de espera, por fin se dio a conocer la fecha de estreno de El niño y la garza (The Boy and The Heron en su título al inglés) en México. Será durante las fechas decembrinas, justito antes de que termine el año, cuando la nueva película de Hayao Miyazaki llegue a las salas de cine de nuestro país.

Es más, incluso habrá oportunidad de un preestreno para esos fans de hueso colorado de Studio Ghibli. Vayan preparando el plan navideño que la cosa se va a poner buena…

Mihato es el protagonista de ‘The Boy and The Heron’/Foto: Studio Ghibli

Aquí la fecha de estreno de ‘El niño y la garza’ en México

Cine Caníbal son los rifados que se apuntaron para traer esta entrega. Y no es para menos que haya tanta emoción de por medio… recordemos que Miyazaki regresó a las andadas como director tras 10 años, esto luego del lanzamiento de Se levanta el viento (2013).

Así que una de las cosas geniales que nos dejó el 2023 es el regreso del reconocido animador japonés de la mano de Studio Ghibli. Bueno, para no hacerles el cuento largo, les contamos que la fecha de estreno de El niño y la garza en todo México será para el próximo 28 de diciembre.

Y no solo eso, sino que Cine Caníbal y Cinépolis anunciaron que habrá un preestreno el día 25 de diciembre, ahí para que pasen la Navidad echándose una peli en el cine.

Póster oficial de ‘El niño y la garza’ para México. Foto: Cine Caníbal.

La trama de ‘El niño y la garza’

Bueno, ya tienen la fecha de estreno de El niño y la garza… Ahora, por si no lo tenían en el radar, les contamos de qué va la cinta para que vayan calando qué onda con esta conmovedora trama…

Esta es la historia de un chico de 12 años llamado Mahito, quien pierde a su madre en el incendio de un hospital en Tokyo, esto en el contexto de la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial.

Imagen oficial de ‘The Boy and The Heron’/Foto: Studio Ghibli

Luego del fallecimiento de su madre, Mahito debe lidiar con el hecho de que su padre Shoichi está rehaciendo su vida con una persona cercana a ellos. Y debido a la guerra, la familia reformada decide resguardarse en una finca a las afueras del campo.

El chico protagonista debe sobrellevar el dolor de la perdida de su madre, esto mientras intenta acostumbrarse a su nueva escuela y a su nueva vida. Pero todo se tornará extraño cuando se encuentre con una misteriosa garza que –al más puro estilo de las cintas de Miyazaki con Studio Ghibli– lo llevará a un mundo mágico fuera de lo común…

Pero no todo será fantasía en este viaje ya que Mahito se enfrentará a diversos peligros y deberá conciliar parte de su vida, el dolor y más para encontrar la salida en todos los sentidos…

Si quieren ver la película en inglés, les contamos que el doblaje contará con las actuaciones de Christian Bale, Robert Pattinson, Florence Pugh, Willem Dafoe y más Aquí les dejamos el tráiler de la nueva película de Hayao Miyazaki.

Te puede interesar