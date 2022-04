Te llevamos a la función de ‘The Northman’ antes de su estreno para que la veas antes que nadie

Robert Eggers es uno de los directores más fascinantes de los últimos años. Su debut con The VVITCH en 2015 fue espectacular (además de que levantó la carrera de Anya Taylor-Joy), y en 2019, estrenó The Lighthouse como una de las propuestas fílmicas más interesantes en cada uno de sus aspectos. Las expectativas para su regreso eran altas, por lo que Eggers decidió aumentar las apuestas con una historia de venganza con un vikingo como protagonista: The Northman.

La película programada para estrenarse el próximo 14 de abril, se ha convertido en una de las más esperadas no sólo por el trabajo de Eggers (y el hecho de que volvió a reunir al mismo equipo de sus dos cintas anteriores), sino porque se trata de su proyecto más grande que revela la realidad histórica de las tradiciones vikingas, algo que nunca hemos visto.

The Northman

The Northman tiene como protagonista a Amleth, un joven príncipe que ve cómo todo se destruye a su alrededor cuando su padre, el rey Aurvandil, es asesinado por su propio hermano llamado Fjölnir, quien secuestra a la reina Gudrún y toma el reino. Amleth logra escapar, jurando vengar la muerte de su padre, rescatar a su madre y matar al traidor. El elenco lo encabeza Alexander Skarsgård junto a Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk y Willem Dafoe.

La historia que vemos en The Northman está inspirada en una leyenda nórdica escrita por Saxo Grammaticus en el Gesta Danorum. Esta obra, 400 años después, sirvió como base para Hamlet de William Shakespeare con algunos cambios. ACÁ les contamos más de esto. Y ahora, Robert Eggers tomó esa parte del folclore vikingo sumado a una extensa investigación de sus usos y costumbres, para entregar una película con gran precisión histórica (y ojo, eso no significa que no se haya tomado algunas libertades).

Sin duda, The Northman es una de las películas que mayor expectativas ha generado en este 2022 (más allá del regreso de Björk al cine después de 17 años de ausencia). Y como sabemos que acá en Sopitas.com son fans de los vikingos, Robert Eggers, Anya Taylor-Joy y la cantante islandesa, nos armamos una dinámica para que muestren sus mejores talentos y llevarlos a ver el filme antes que nadie… y crean cuando les decimos que de verdad vale la pena.

DINÁMICA

La función de The Northman está programada para el miércoles 13 de abril. La cinta empezará a las 8 pm, por lo que te recomendamos estar antes para evitar contratiempos. Habrá varias zonas para que puedas elegir el cine que más se te acomode, pero las opciones serán reveladas a las y los ganadores a través de correo electrónico. Si están listos, por acá les dejamos la simple dinámica:

Sigue a SopitasFM en todas sus redes: Facebook, Twitter e Instagram. Lo mismo para las redes de Sopitas: Facebook, Twitter e Instagram. Inscríbete al newsletter. ACÁ te lo dejamos. Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter con el hashtag #TheNorthmanXSopitas y no olviden etiquetarnos. Como consejo, no tengan su cuenta de TW en privado porque no podremos ver el tuit. Saquen su talento de artistas/diseñadores, echen a volar su imaginación, pónganse vikingos e intervengan el póster de The Northman que les dejamos acá abajo. Todo se vale. Mete en este ENLACE la liga del tuit y la imagen del póster (máximo 10 MB). También te pediremos unos datos para contactarte en caso de que resultes ganador y para mover tu trabajo en nuestras redes.

*Armaremos una galería con algunos de sus trabajos y las intervenciones que hagan del póster de The Northman.

IMPORTANTE

– Esta dinámica es para mayores de edad.

– Para participar, hay que haber dado like a todas las redes de Sopitas (Twitter, Facebook e Instagram) y SopitasFM (Twitter, Facebook e Instagram).

– Las primeras personas que cumplan con los pasos correctamente, serán los ganadores de los boletos.

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– La dinámica comienza este jueves 7 de abril de 2022 y termina el lunes 11 de abril a las 10 am.

– [email protected] ganadores serán notificados el mismo lunes 11 de abril después del medio día.

– Hay varios recintos para elegir dentro de la Ciudad de México. Por lo que solicitamos que participen personas que residan en la capital o el área metropolitana.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.