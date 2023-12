Lo que necesitas saber: El icónico actor inglés volvió a hablar de su tiempo en la saga cinematográfica de 'Harry Potter', aunque ahora se aventó una autocrítica muy llamativa sobre su actuación.

Siempre es bueno tener autocrítica en el ámbito creativo e interpretativo. Y honestamente, muy pocos se atreven a cuestionar su propio trabajo como lo ha hecho Gary Oldman respecto a su actuación como Sirius Black en Harry Potter.

El respetado actor británico tuvo una entrevista en el podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, donde habló sobre su papel como el mago que también es padrino del protagonista. Y sí, aunque no lo crean, el buen Gary cree que lo pudo hacer mejor.

Sirius Black – Gary Oldman en 2021. Foto: Warner/Getty.

Gary Oldman califica su actuación en ‘Harry Potter’ como mediocre

Sí, es bastante raro señalar que este actorazo hizo un mal trabajo. Regularmente, es una de esas estrellas que no se sabe la de hacer hacer interpretaciones feas; todo lo contrario. Pero él mismo cree que, hablando de su papel como Sirius Black, pudo haber sido más memorable.

“Creo que mi trabajo es mediocre…”, dijo Oldman a Josh Horowitz (vía Deadline). Según explica el británico, haber leído las novelas le hubiera ayudado a desempeñarse mejor en el papel. “Tal vez si hubiera leído los libros como Alan [Rickman]… si hubiera sabido lo que se avecinaba, honestamente creo que lo habría interpretado de manera diferente”, dijo Gary.

Y no solo eso, sino que también reveló que no le agrada la idea de verse a sí mismo en pantalla y vanagloriarse nada más. “Si me sentara, me mirara en algo y dijera: ‘Dios mío, soy increíble’, sería un día muy triste porque lo que quieres mejorar tu próximo trabajo”, agregó el actor. Qué nivel de autocrítica, eh.

‘Harry Potter’ le salvó la vida, dijo el actor

Las declaraciones de Gary Oldman sobre su actuación como Sirius Black en Harry Potter, vienen luego de que el actor también revelara que esta saga cinematográfica y de Batman de Christopher Nolan (donde interpretó al comisionado Gordon) le ‘salvaron la vida’.

Eso sucedió hace unos cuantos días en una edición del talk show de Drew Barrymore. Ahí, Oldman prácticamente dijo que estas franquicias le permitieron trabajar menos y ganar más dinero, facilitando así que pudiera pasar más tiempo de calidad con su familia. Aquí les contamos la historia completa. Quien fuera Gary, la neta, jeje.

Gary Oldman como James Gordon en la saga de ‘The Dark Knight’ de Batman. Foto: Warner Bros. Pictures.

